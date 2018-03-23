Фатих Сибагатуллин: «Мне ни Ревенко, ни другой — не указ. Зачем они меня путают — «пусть извинится»?»

Скандальный депутат от Татарстана отказался извиняться за резкие слова в адрес журналистов

Новое развитие получил сегодня скандал с журналистским бойкотом Госдуме, в том числе и благодаря нашему материалу с резонансным высказыванием народного избранника от Татарстана. Напомним, накануне редакция «Реального времени» опросила по теме харассмента депутатов, представителей СМИ и общественных деятелей, получив неожиданные заявления. Самым резонансным оказалось высказывание депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, где он назвал журналистов «слугами», а тем, кто жаловался советовал «хвосты надо немного прижать». Сегодня народный избранник изложил нам свою позицию подробнее. Мы собрали комментарии и других парламентариев, а заодно попросили политологов оценить происходящее в российском парламенте.

«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата»

Второй день российские журналисты горячо обсуждают решение думской комиссии по этике и последовавший за ним бойкот Госдуме со стороны более десятка СМИ. Напомним, в российском парламенте заслушали заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и заместителя главного редактора RTVI Екатерины Котрикадзе — о домогательствах Леонида Слуцкого, но не нашли нарушений «поведенческих норм» депутата. Как именно в комиссии пришли к выводу, вы можете оценить сами.

«Реальное время» также высказалось по проблеме, осудив любые формы притеснения журналистов и призвав досконально разобраться в ситуации. До того момента наше издание будет маркировать все новости из Госдумы специальной справкой (см. справку ниже).

Напомним, накануне в интервью нашему изданию депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин резко высказался по теме харассмента и в адрес журналистов в целом:

— Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу. Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против, — заявил Сибагатуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Громкая цитата парламентария вызвала широкий резонанс, сегодня ее растиражировали почти все региональные и федеральные СМИ. Не замедлила последовать реакция Генсовета партии «Единая Россия», которую представляет Сибагатулин и которая осудила высказывание однопартийца:

«Крайне возмутительна и некорректна позиция коллеги-депутата Фатиха Сибагатуллина, назвавшего журналистов «слугами». Она не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов, — заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», бывший заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Ревенко. «Партия «Единая Россия» и депутаты всегда относились и относятся с исключительным уважением к журналистам. Это тяжелый труд людей, которые профессионально и часто самоотверженно служат интересам общества. И бросать такие оскорбительные слова в адрес коллег-журналистов недостойно представителя партии «Единая Россия». Если кто-то этого не понимает, пожалуйста, обращайтесь в президиум генсовета партии, мы вместе найдем понимание того, как нужно себя вести», — подчеркнул он.

«Позиция Сибагатуллина не имеет ничего общего с позицией «Единой России» и наших депутатов», — заявил Евгений Ревенко. Фото bryansktoday.ru



«Какого еще Ревенко вы мне суете? Я не знаю такого»

В течение дня еще многие осудили высказывание Сибагатуллина. Так телеведущий Владимир Соловьев отметил: «Он назвал нас слугами, хотя он забыл, кто кому должен служить. С другой стороны, кто такие журналисты? Они служат, но служат высокому долгу, а не депутатам!». Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что «из уважения к возрасту товарища Сибагатуллина» воздержится от более жестких формулировок, но это тот случай, когда ему «стыдно за другого человека», напомнил: слуга народа — это в первую очередь депутат: «Существует печальная статистика по нашим коллегам, погибшим и в мирное время, и, например, недавно на Донбассе. В 2014 году у нас было убито шесть коллег», — отметил он.

Сегодня мы еще раз связались с Фатихом Саубановичем, но не дождались, что после всеобщего осуждения депутат изменит свое отношение к журналистам. А призыв извиниться от заместителя секретаря генсовета «Единой России» Евгения Ревенко для него и вовсе не указ:

— Какого еще Ревенко вы мне суете? Я не знаю такого. Я одномандатник. Одномандатник — это не «Единая Россия». У меня 500 тысяч избирателей. И тем более у меня два самых сложных района Казани — Приволжский и Вахитовский. И они дают очень хорошие результаты на выборах — и Сибагатуллина, и Путина. Дальше: у меня Елабуга, Мамадыш, Кукмор, Балтаси, Рыбная Слобода, Лаишево. Ясно? Мне уже 68 лет, я от этой партии ничего не имел и иметь не хочу.

Мне ни Ревенко, ни другой, ни третий — не указ. Зачем они меня путают — «пусть извинится»? Пусть скажут тогда [в лицо]! Я вот только что с работы, я же был в зале [на пленарном заседании Госдумы, и никто ничего мне не сказал]. Я единственный человек в России — дважды «Россиянин года». Не знаю, когда Ревенко будет дважды «Россиянином года», — заявил Сибагатуллин.

Далее депутат перешел к теме продажности журналистов и припомнил все обиды, в т. ч. и за славу с «лейтенантиком-шпингалетом». Хотя, по его словам, сам парламентарий представителям прессы при этом помогал:

— Против меня [на выборах] альтернативой шел от «Открытой России» работник прессы. Я у него спрашиваю: «Зачем ты здесь болтаешься, тебе же нечего ловить?». Он ответил: «Фатых Саубанович, я тебе мешать не буду, мне 5 миллионов рублей дали». Журналист? Журналист. Дальше. Одному из главных редакторов казанских изданий в прошлом году хотели снести особняк. И он в слезах прибежал ко мне домой. Я пошел к прокурору защищать его дом, отстояли мы его. Но это не помешало ему впоследствии меня «разрисовывать». И не один раз. В том числе после того случая, когда мою машину «лейтенантик» остановил. Делал я добро и главреду другого казанского издания — и он написал про эту «сенсацию года», — с обидой подметил народный избранник.

Владимир Соловьев: «Он назвал нас слугами, хотя он забыл, кто кому должен служить». Фото Дмитрия Рожкова (noodleremover.news)



Касательно скандала с его высказыванием о журналистах-«слугах» он вновь вернулся к теме харассмента в Госдуме: «Здесь началось из-за работников прессы, которых якобы домогаются. Но это же все женщины легкого поведения! Меня женщины всю жизнь обманывали. А мне, дураку, их обман нравился. В итоге получилось семь детей от трех женщин. Если женщина будет отказывать, какой уважающий себя мужик будет ходить?! Зачем впустую ножки гладить и глазки строить?

И потом, Ревенко, может быть, замгенерального, но мой руководитель — Володин. Который сказал этим барышням: если не нравится, работайте в другом месте.

У прессы, что, нет других дел? Поднять зарплату нищим слоям, увеличить пенсию пенсионерам, чтобы у них была нормальная жизнь — вот о чем надо думать. Не о б… стве писать и претензии предъявлять! А если что-то было, надо было своевременно в суд подавать», — разгорячился Сибагатуллин.

«В таких случаях просто бьют по морде, понимаете?»

Сенатор от Татарстана Олег Морозов также поднял сегодня в Facebook тему скандала со Слуцким. Комментируя свой пост «Реальному времени», Морозов заодно поправил СМИ, которые ошибочно решили, что он предложил принять новый закон о сексуальных домогательствах:

— Я не предлагал новый закон! Я сказал: единственный выход из этой ситуации, если бы было какое-то законодательное регулирование этой темы! Потому что отсылать решение по этой проблеме к комиссии по этике — это абсолютно тупиковый путь. Комиссия по этике ничего здесь не может принять. Потому что в этической плоскости эту ситуацию не разрешить, если Слуцкий не признает себя виновным. А в правовой плоскости — это никак не отрегулировать. Поэтому решения быть не может. Я и сказал: либо это будет переведено на язык права, и тогда не нужна никакая комиссия по этике. Тогда нужно следовать соответствующей букве. Либо это тупик, и каждый раз это будут использовать для каких-то там политических целей, личных соблазнов кого-то в чем-то ущипнуть, ущемить, наказать и т. д. и т. п. То есть это сразу приобретает дурной политизированный аспект — такого рода конфликт, вот о чем я написал, — пояснил Морозов.

По словам сенатора, ситуацию можно было бы разрешить, будь у нас законодательное регулирование таких проблем. В противном случае она всегда будет оставаться тупиковой, и невозможно встать на чью-либо сторону. Неоднозначное мнение у него и по записи, которую предъявляет журналистка, — «там флирт, в переводе на русский язык. Если она говорит, что он ее трогал, ну тогда она должна обращаться в правоохранительные органы, тогда это уже другое, понимаете? Тогда это уже действительно элементы какого-то физического насилия! Но она же в правоохранительные органы не обратилась».

По мнению Олега Морозова, ситуацию можно было бы разрешить, будь у нас законодательное регулирование таких проблем. Фото Максима Платонова



— Журналисты, с моей точки зрения, сами завели эту ситуацию в тупик. Сразу не отреагировали, промолчали. В конце концов, знаете, каждая женщина в той ситуации могла отреагировать еще одним определенным способом. Дать понять мужчине, что его слова или действия выходят за рамки приличия. В таких случаях просто бьют по морде, понимаете? И все, и проблема быстренько разрешается. А в том виде как она сегодня существует, она заведена в тупик. Потому что любое решение плохое. Вот комиссия по этике не вынесла никакого решения, ее обвиняют в том, что она не осудила Слуцкого. Осудила бы она Слуцкого, возникает вопрос: а за что она его осудила? Что конкретно ему предъявим? Слова, которые он сказал в адрес. Ну я вам сейчас тоже скажу, правда, не вижу вас по телефону, вы очень симпатичная девушка, вы мне нравитесь. И что дальше? Ну так ведь нельзя, — заявил сенатор в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Заявление своего коллеги депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина по теме харассмента, где он называет журналистов «слугами», Морозов не стал оценивать:

— Я считаю это неэтично, когда один член Федерального собрания комментирует или разъясняет высказывание другого. Он сам должен комментировать свое собственное высказывание. Вы ко мне обращаетесь по поводу моего высказывания в «Фейсбуке», я вам даю комментарий. А что касается «высказывания Фатиха Саубановича, я его не читал, не знаю, ну чего я буду его комментировать? Поэтому мне кажется это неправильным как раз с этической точки зрения. Это же его слова, с ним и обсуждайте.

«Это очень постыдное заявление, и я не боюсь это сказать»

Остальные эксперты, которых опросили наши корреспонденты, не остались в стороне от проблемы и дали оценку словам Сибагатуллина о журналистах. Так, журналист Максим Шевченко, назвал это «очень постыдным» заявлением. Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что такие народные избранники «позорят республику».

Максим Шевченко журналист, политолог, общественный деятель Это очень серьезный повод, его нельзя называть несерьезным. Это вопрос не уголовный, естественно, не юридический, а этический. И мне очень жаль, что депутат Государственной думы именно от Татарстана, хотя я знаю об очень корректном и бережном отношении татарского народа к женщинам, заявил то, что он заявил. Я считаю, что это очень постыдное заявление, и я не боюсь это сказать, поскольку если бы Слуцкий сразу извинился, сказал — ну простите, ну я, вот, да, ну я вот типа сильно вас хотел, например, бес попутал, был охвачен страстью, при взгляде на вас потерял рассудок, простите меня — ну и все закончилось бы. Но они стали нам рассказывать, что мы их слуги, а они господа. А это уже совсем другая ситуация. Что они могут наших девчонок-журналисток лапать как хотят. Потому что мы слуги и мы должны ждать их разрешения пасть открыть. Честно скажу — этого уже невозможно простить. Они сами раскрутили скандал. Первоначально это был конфликт, который мог просто завершиться на начальном этапе. Шуткой какой-то, например. Только не так, как Слуцкий пошутил 8 Марта, а конкретно сказал бы — ну женщины, которые держат на меня обиду, простите меня за то, что я вел себя как гиперактивный мужчина. Ну простите, вот я такой — когда вижу красивую женщину.… То есть можно было в извинении еще и комплимент сделать. Когда я вижу очень красивую женщину, я, типа, не могу держать себя в руках. Поэтому приношу извинения, буду впредь корректен. И все, не было бы аргументов. Но нам стали рассказывать, что кто боится — в Думе не работайте, что сами виноваты, что сучка не захочет — кобель не вскочит, как примерно сказал ваш татарский депутат. И теперь это стало проблемой этики. Так называемые народные избранники не имеют права вести себя как баре и господа. Мы им не рабы. Не вижу во всем этом ни малейших подводных течений, ни одной секунды. Я очень хорошо знаю Дашу Жук, Катю Котрикадзе. Фариду Рустамову знаю хуже, пару раз просто видел. Я ни одной секунды не верю, что между ними есть спланированная провокация, чтобы наказать Слуцкого за то, что он звал сюда наблюдателей. Это хрень полная, потому что, честно говоря, это я звал сюда наблюдателей, это я первый сказал этой Свободной партии Австрии — это мои близкие друзья: приезжайте в Россию, помогите в Крыму, на Донбассе и так далее. Их не надо было просить, там и без Слуцкого бы обошлись. Они сейчас там будут искать троцкизм и измену Родине, а проблема совсем не в этом. Проблема в том, что они просто хамы и по-хамски себя ведут. Комиссия по этике? Она отдельно войдет просто в историю. Я считаю, что это было просто постыдное и отвратительное заседание. Они сами завели в тупик, конфликт сделали политическим. Ну а политический конфликт будем теперь политическими методами и решать.

Константин Калачев политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Такие, как он, позорят республику. И Володиным он зря прикрыться пытается. Раньше было принято считать, что депутаты слуги народа. Но этот явно господин. Одно слово — СТЫДОБИЩА. Один вопрос — как мог умный Минниханов отправить в Госдуму не самого умного человека? Образ Татарстана в моих глазах померк.

Андрей Колядин политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Повод на самом деле серьезный, потому что это коснулось сразу нескольких человек, известных журналисток. Это раз. Второе, это легло на серьезный международный скандал, который был связан с делом голливудского продюсера Харви Вайнштейна, в котором оказалось замешано очень много людей, и эта тема несколько была раскручена, более того, она перешла в какую-то фантасмагорическую плоскость, когда министры обороны уходили в Британии за то, что на коленочку руку положили кому-то 10 лет назад, и так далее. То есть вообще дошла до уровня, когда мужчина, посмевший посмотреть на женщину как на объект сексуальной привлекательности, практически предавался анафеме. России это тоже коснулось, может быть не в такой степени, но тем не менее люди были знакомы с тем, что подобная история в мире развивается, и соответственно на эту благодатную почву легли заявления журналисток «Дождя», BBC о том, что со стороны Слуцкого были вот такие вот факты харассмента. Но я думаю, что эта тема бы затихла, если бы Слуцкий и его окружение поступили бы разумно и политически корректно. То есть признав некие ошибки, сделав какие-то заявления, собрав главных редакторов изданий, переговорив с ними, сказав о том, что да, такое недопустимо и приняв какое-то решение, которое бы не позволило этому скандалу выходить в информационное пространство и развиваться столь стремительно, как развивается это сейчас. Все-таки некое давление и конфликт с журналистами в ответ на их заявления — это не самый лучший способ решения вопросов такого рода. Обвинения в том, что журналисты — слуги, негодяи и сами должны быть счастливы тем, что их приглашают в такую уважаемую организацию, приводит к тому, что журналисты — это же братство большое, объединились в единое целое. И я думаю, что скандал может получиться не хуже, чем вокруг «розовой кофточки» Киркорова. Подводные течения можно находить где угодно и в чем угодно. Просто за причинные места женщин хватать не нужно. Об этом говорят все религии, все нравственные нормы, за это убивали в Средние века и в более позднее время на дуэлях, за это выкидывали стареньких профессоров с балконов учебных заведений — за то, что они приставали к студенткам. Это вещь, которая всегда в истории человечества была недопустима. Поэтому что бы там не было вокруг и каких бы политических подоплек не было, но к женщине нужно относиться уважительно. Потому что это чья-то мать, сестра, дочь. И когда мы представляем, что так ведут себя с моей дочерью, матерью, женой, мы, каждый из нас, готов взяться за оружие и разбить голову негодяю, который это делает. Это всегда надо помнить. Заявление Сибагатуллина очень неразумное и неосторожное. Дело в том, что, я вас уверяю, что, находясь на самых высоких постах и сам лично, и в администрации президента, и в других местах, я вот лично никогда не считал, что мой водитель — это менее значимый человек для общества, чем я сам. Иногда это более значимый человек для общества. То же самое можно сказать о любом другом человеке, живущем в нашей стране. Ну, за исключением негодяев, которые тянут свой срок за совершенные ими преступления. Всех остальных людей нельзя делить на слуг и господ. Это глубоко порочная и несправедливая практика. Выстраивать взаимоотношения средневекового феодализма, когда каждый феодал имел право на первую ночь с крепостной крестьянкой, наверное, сейчас не стоит, времена не те. И соответственно считать, что журналисты слуги и низший слой, тоже не стоит. Потому что многие журналисты на порядок умнее, талантливее и ярче, чем наши депутаты. Эта неосторожная фраза, которая может для политической карьеры данного персонажа иметь сильное негативное влияние. Депутатский корпус должен выразить свое отношение к этому высказыванию, но не факт, что он это делать будет. И это очень плохо. Потому что депутаты должны быть основой нравственности, законодателями политических и моральных норм в нашей стране, а не только законов, и поэтому они должны были очень жестко выступить против таких случаев харассмента. И некоторые из них выступили. Я, например, с удовольствием вчера услышал точку зрения той же самой Оксаны Пушкиной.

Аббас Галлямов политолог Высказывание Сибагатуллина — не более чем неуклюжая попытка продемонстрировать начальству свою лояльность. Он мог бы высказаться в первый день скандала, однако сделал это только после того, как свою позицию обозначил Володин. В этом его проблема — его голос затерялся в безликой толпе таких же как он трусоватых лоялистов, которые неспособны на самостоятельные поступки, а действуют только по указке.

Олег Морозов сенатор от Татарстана Я не предлагал новый закон! Я сказал: единственный выход из этой ситуации, если бы было какое-то законодательное регулирование этой темы! Потому что отсылать решение по этой проблеме к комиссии по этике — это абсолютно тупиковый путь. Комиссия по этике ничего здесь не может принять. Потому что в этической плоскости эту ситуацию не разрешить, если Слуцкий не признает себя виновным. А в правовой плоскости — это никак не отрегулировать. Поэтому решения быть не может. Я и сказал: либо это будет переведено на язык права, и тогда не нужна никакая комиссия по этике. Тогда нужно следовать соответствующей букве. Либо это тупик, и каждый раз это будут использовать для каких-то там политических целей, личных соблазнов кого-то в чем-то ущипнуть, ущемить, наказать и т. д. и т. п. То есть это сразу приобретает дурной политизированный аспект. Мне кажется, эта ситуация должна быть погружена в какие-то вполне конкретные нормы, и тогда ее легко будет разрешить. В противном случае она всегда будет тупиковой. Потому что невозможно встать [ни на сторону депутата], ни на сторону журналиста, который неизвестно почему через какое-то время начинает предъявлять обвинения, ничем не подкрепленные, кстати. Потому что, когда речь идет об этой записи, которую она предъявляет, то там флирт, в переводе на русский язык. Если она говорит, что он ее трогал, ну тогда она должна обращаться в правоохранительные органы, тогда это уже другое, понимаете? Тогда это уже действительно элементы какого-то физического насилия! Но она же в правоохранительные органы не обратилась. Журналисты, с моей точки зрения, сами завели эту ситуацию в тупик. Сразу не отреагировали, промолчали. В конце концов, знаете, каждая женщина в той ситуации могла отреагировать еще одним определенным способом. Дать понять мужчине, что его слова или действия выходят за рамки приличия. В таких случаях просто бьют по морде, понимаете? И все, и проблема быстренько разрешается. А в том виде как она сегодня существует, она заведена в тупик. Потому что любое решение плохое. Вот комиссия по этике не вынесла никакого решения, ее обвиняют в том, что она не осудила Слуцкого. Осудила бы она Слуцкого, возникает вопрос: а за что она его осудила? Что конкретно ему предъявим? Слова, которые он сказал в адрес. Ну я вам сейчас тоже скажу, правда, не вижу вас по телефону, вы очень симпатичная девушка, вы мне нравитесь. И что дальше? Ну так ведь нельзя, — заявил сенатор в беседе с корреспондентом «Реального времени». Я считаю это неэтично, когда один член Федерального собрания комментирует или разъясняет высказывание другого. Он [Фатих Сибагатуллин] сам должен комментировать свое собственное высказывание. Вы ко мне обращаетесь по поводу моего высказывания в «Фейсбуке», я вам даю комментарий. А что касается высказывания Фатиха Саубановича, я его не читал, не знаю, ну чего я буду его комментировать? Поэтому мне кажется это неправильным как раз с этической точки зрения. Это же его слова, с ним и обсуждайте.

Василя Ширшова, Рустем Шакиров