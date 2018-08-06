Сергей Рыжиков: «Бердыев изменился. Для меня прежнего «Рубина» не стало, когда уволили Айбатова»

Откровенное интервью легенды казанского клуба о причинах ухода из команды

Каждое интервью Сергея Рыжикова, отдавшего «Рубину» 10 лет жизни, что называется, не в бровь, а в глаз. Во всяком случае, на страницах «Реального времени». В первом из них он откровенно высказался о причинах и последствиях увольнения Курбана Бердыева из казанского клуба в конце 2013 года. Ну а сегодня Сергей в привычной для себя откровенной манере «срывает покровы» с причин своего ухода из «Рубина», а также рассказывает о самарских «Крыльях Советов», реакции болельщиков на свой переход, Хави Грасии и многом другом.

Казанским болельщикам: «Мне вас будет не хватать»

— В первую очередь хотел бы поздравить с подписанием контракта — наконец-то, два месяца ждали. В какой форме вы сейчас находитесь, все-таки долго не тренировались с командой?

— Понимаете, тренироваться в одиночестве — это одно дело, и совсем другое — заниматься с командой. И нагрузки совсем другие, и ритм. Так что только в четверг провел первую тренировку, задышал, можно так сказать. Очень все нравится, все прекрасно. К работе готов.

— Оценили уже новый самарский стадион?

— Да, я же был уже на матче «Крылья Советов» — ЦСКА. Думаю, что все стадионы, которые принимали матчи чемпионата мира, шикарные. Очень порадовала посещаемость в Самаре, здесь она всегда была на высоком уровне. Все было супер. Также хочу поблагодарить спортивного директора «Крыльев» Шикунова. После того, как он связался с Николаичем (Алексеем Сафоновым, агентом, — прим. ред.), мы прилетели в Самару. Побеседовали с Александром Юрьевичем, он объяснил, в какой роли видит меня в команде. Благодаря ему мой приезд и подписание контракта прошли очень быстро и комфортно.

— А когда ждать дебюта за «Крылья»?

— Ох, ну это главный тренер будет решать. Я буду готовиться, всеми силами помогать команде.

— После прощального матча с «Рубином» фанат подарил вам шарф и сказал: «Только в «Крылья Советов» не переходите». Вы ответили: «Хорошо-хорошо» — и вдруг… Что можете сказать «рубиновым» болельщикам?

— Ну что можно сказать? Я от них плохого слова не услышал, казанские болельщики писали мне и желали удачи. Думаю, такова футбольная жизнь. Я не первый и не последний, кто переходил из стана «Рубина» в Самару или в обратном направлении. Уверен, что казанские болельщики меня поймут и также будут переживать за меня и желать удачи в играх за Самару. И конечно, хочу от всего сердца сказать им спасибо. Они всегда поддерживали меня. Мне их будет не хватать.

«Был уже на матче «Крылья Советов» — ЦСКА. Думаю, что все стадионы, которые принимали матчи чемпионата мира, шикарные. Очень порадовала посещаемость в Самаре, здесь она всегда была на высоком уровне». Фото kc-camapa.ru



— А как самарские болельщики вас приняли? Были какие-то вопросы?

— Ничего не было. На улицах узнают, желают удачи, говорят — рады, что со мной подписали контракт. Так что осталось только набрать форму и радовать болельщиков игрой и результатами команды.

— Известно, что вы близки были к переходу в «Витесс» к Слуцкому. Что там не срослось?

— Леонид Викторович ничего мне не обещал. Последнее слово было за «Челси». Они хотели молодого вратаря отдать в аренду, но отдали Эдуардо. Молодой вратарь не согласился и подписал контракт с «Лидсом». Так что я благодарен «Витессу» за внимание к моей персоне, но оказался здесь, в Самаре. Теперь все мои мысли с этой командой и этим городом.

— Вы довольно долго подыскивали себе клуб. Не было за это время опасений, что можете не найти команду и закончить с футболом?

— Нет, о таком окончании карьеры я не думал. Был уверен в своем агенте Алексее Николаевиче Сафонове. И он регулярно говорил мне, что есть варианты. Нет, никакой паники не было. Конечно, когда читаешь, что команды вышли из отпуска, провели контрольные матчи, а ты должен быть там, в этой каше, это не очень радостно. Зато я два месяца побыл с семьей, это плюс.

«Такой игрок, как Тихонов, не может быть плохим тренером»

— Как игрока Андрея Тихонова знает каждый, а что вы знали о Тихонове-тренере до перехода?

— Денис Ткачук и Тарас Бурлак мне о нем рассказывали. Слышал только положительные отзывы. Такой игрок и человек, как Андрей Валерьевич Тихонов, не может вырасти в плохого тренера. Так что, я думаю, Самара сделала правильный выбор, и все у нас будет нормально.

— Тарас Бурлак где-то в соцсетях говорил, что у Тихонова, как и у Грасии, система штрафов за лишний вес. Вы с этим еще не сталкивались?

— Пока еще нет. Хорошо, что предупредили, буду держать себя в форме. Штрафы мне не нужны, у меня семья большая (смеется). Лучше буду не платить, а откладывать.

«Такой игрок и человек, как Андрей Валерьевич Тихонов, не может вырасти в плохого тренера. Так что, я думаю, Самара сделала правильный выбор, и все у нас будет нормально». Фото kc-camapa.ru





— При заключении контракта роль «первого номера» как-то обговаривалась?

— Нет. Думаю, что настоящая конкуренция будет только на пользу. Здесь сильная вратарская бригада, хороший тренер вратарей. Работать надо. Все в моих руках, так что будем тренироваться.

— А что скажете о ваших конкурентах — Лории, Конюхове?

— Хорошие вратари. Михаил Опарин — тоже. Интересно будет с ними тренироваться, конкурировать и приносить пользу команде.

— Вы 10 лет прожили в Казани, корни пустили, можно сказать, стали коренным татарстанцем. Сегодня смотрели квартиру в Самаре. Будете жить один или семью перевозите?

— Один. Самара не так далеко от Казани. Супруга, дети будут наездами в Самаре, и я после игр буду ездить. Думаю, так порешим.

«У меня половинка сердца — «рубиновая», вторая, может быть, станет синей — самарской»

— Вы говорили, что тяжело было уходить из «Рубина». Сейчас прошел определенный срок, что-то, может быть, поменялось, успокоилось? Или еще кипит в душе?

— Если честно, я был спокоен. Ушел и ушел. Сейчас все мои мысли связаны с Самарой. Я благодарен «Рубину», его болельщикам. Провел в Казани великолепные 10 лет. Мы выиграли все что можно в России и гремели в Европе. Сильно-сильно благодарен всем тренерским штабам, которые были в «Рубине». Но это уже прошлое. Я перевернул эту страницу. Все время думать об этом… У меня половинка сердца — «рубиновая», но я в другой команде и, надеюсь, другая половинка станет синей — самарской.

— Ваш переход в «Крылья» может отчасти примирить болельщиков Самары и Казани?

— Ох, не знаю, время покажет. Большинство болельщиков — нормальные, добрые люди. Лучше эту энергию направлять в нужное русло и поддерживать свою любимую команду. Я только за буду, если самарские и казанские болельщики придут к какому-то соглашению, чтобы не было неприятностей и грубости. А так, это своя история, нужно это изучать, откуда пошла вражда, соперничество, которое выходит за рамки поля. Я этого не знаю. У каждого своя правда, и поэтому они так ведут себя друг с другом. А так, призываю всех болельщиков — давайте жить дружно и болеть за свои команды.

«Я не нахожусь в команде, причин этого не знаю. Но не одобряю этого поступка. Может быть, дело в том, что «Татнефть Арена» принадлежит «Ак Барсу», а стадион не принадлежит «Рубину». Фото Максима Платонова



«Хорошо, что мою футболку не повесили под своды «Казань Арены»

— На первом матче сезона футболки Карадениза, которую вешали под своды «Казань Арены», на месте не оказалось, а потом сообщили, что ее вообще вывешивать не будут. Как вы к этому относитесь?

— У меня есть свое личное мнение по этому поводу, но я его оставлю при себе. Просто я был в «Татнефть Арене», там под крышей тоже есть фамилии людей, которые заслуживали, чтобы их номера вывели из обращения и повесили футболки под своды этого прекрасного сооружения. Ну а в «Рубине» убрали. Я не нахожусь в команде, причин этого не знаю. Но не одобряю этого поступка. Может быть, дело в том, что «Татнефть Арена» принадлежит «Ак Барсу», а стадион не принадлежит «Рубину».

— Нет, в «Казань Арене» нам сказали, что, наоборот, были уверены, что «Рубин» вернет футболку на место.

— Ну тогда спасибо, что хоть мою не повесили (смеется). Было бы неприятно потом, что сняли.

— А вообще, что происходит с «Рубином»? Смотрите, все ветераны — вы, Карадениз, Кузьмин — ждали Бердыева назад, ратовали за его возвращение. Бердыев вернулся, а вы все угодили в запас и со временем ушли из клуба.

— Ну видите, так получается. У меня нет этому объяснения. Не знаю, требования надо предъявлять в первую очередь к себе, значит, не устраивали тренерский штаб наши персоны. Дениз (Карадениз, — прим. ред.) сказал, что устал. Не знаю, если бы с ним поговорили, дали шанс, думаю, он спокойненько еще годик отыграл. А насчет нас с Кузьминым, думаю, мы не вписывались в планы Курбана Бекиевича. Он хотел строить новую команду. Но еще раз повторюсь, надо претензии в первую очередь предъявлять к себе. Значит, мы где-то что-то упустили. Как получилось, так получилось.

«Насильно мил не будешь»

— А как именно получилось? Вы прошлый сезон начали в ранге первого номера, а потом первым номером стал Джанаев. Почему?

— Уф, я уже говорил, насильно мил не будешь. Так получилось, что тренерский штаб считал, что на данный момент я не подхожу, и попробовали Сослана. У него все пошло, а я, видимо, чуть расслабился, на место мое пришли, и попробуй теперь место это отвоюй. Чтобы найти объяснение, нужно слушать две стороны. Я не буду жаловаться, что меня обижали или что-то еще, но ту сторону хотелось бы послушать. Наверное, не устраивала моя игра в первую очередь. Я не считаю, что накосячил в играх, но это тренерское решение, и оно может быть субъективным. Как тренер решил, так решил. Мне только оставалось принять это решение и доказывать на тренировках свою состоятельность, что я и делал. Мне предложили новый контракт, я отказался. Думаю, в тот год я сделал все, что мог, а выбор оставался за тренерским штабом. Они сделали ставку на Сослана, тут ничего обидного нет, сделали и сделали. Двух вратарей же в ворота не поставишь.

«С Бекиичем я разговаривал индивидуально два или три раза максимум. Да, изменился. Для кого-то в худшую сторону, для кого-то — в лучшую. Это лучше спросить у его тренерского штаба». Фото Максима Платонова



— Когда вы уходили, то оговорились в прессе, что конкуренция, на ваш взгляд, была не чисто спортивной.

— Я не имел в виду, что лучший сидит, а худший играет. Я имел в виду, что мне даже в кубковых матчах шанса больше не дали. Они как сделали? Сослан сыграл на кубок, матч проиграли, и сразу же с «Тереком». Обычно в кубковых играх дают шанс второму вратарю, тем более если они одного уровня. Мне так виделось. Но еще раз повторю — это чисто субъективное решение тренера, насильно мил не будешь. Мне что остается? Я же не буду плакаться или обижаться. Значит, моя игра тренера не устраивает, и все.

— А вам сейчас не обидно, что в свое время вы отказались от «Спартака», потому что Бердыев попросил вас остаться?

— В том-то и дело, что Бердыев в тот раз вызвал меня на разговор, когда нужно было ему. А в этот раз — нет. Значит, я стал ему уже не нужен (смеется). Вот так вот.

— Неужели Бердыев после «Ростова» так изменился?

— Мне трудно об этом говорить. В основном я общался с Виталием Витальевичем Кафановым, как с тренером вратарей. С Бекиичем я разговаривал индивидуально два или три раза максимум. Да, изменился. Для кого-то в худшую сторону, для кого-то — в лучшую. Это лучше спросить у его тренерского штаба, у людей, которые с ним находятся. Не знаю, лучше он стал или хуже. Но чуть другим, это да.

— А Кафанов не изменился?

— Виталий Витальевич? Вроде нормально, да. Так же две руки, две ноги, голова (смеется).

«Для меня старого «Рубина» не стало, когда уволили Айбатова»

— Многие люди, которые раньше работали с Бердыевым в Казани и не были с ним в «Ростове», так же, как и другие старожилы «Рубина», которые с ним в Казани не пересекались, так или иначе покинули клуб. Айбатов, Акбаров, Ситчихин, массажисты… Список можно продолжать. Почему так происходит?

— Вы лучше у Бекиича спросите. А так, вы сами отвечаете на свой вопрос. Наверное, он подумал, что ростовские люди лучше ему подходят. Для меня старого «Рубина» не стало в декабре 2017-го, когда убрали массажистов и Айбатова. Того «Рубина», в котором я осваивался, который меня приютил, для меня не стало. Убрали администраторов, ходили слухи, что в декабре уберут массажистов, которые проработали в клубе по 15—20 лет. Тогда я понял, что что-то серьезное и что мои игровые проблемы — мелочь по сравнению с проблемами людей, которые теряют работу и уходят в неизвестность, отдав клубу по 20 лет, а им даже спасибо не говорят. Тем более «Рубин» всегда славился своим коллективом, своими работниками. Так что я не понимал, что происходит в клубе последние пять месяцев.

«Хави желаю всего самого наилучшего и удачи и надеюсь, что все у него получится. Это жизнь футбольная». Фото Максима Платонова



— В нашем прошлом интервью вы во многом ставили в пример Грасии именно Бердыева. Что-то поменялось сейчас?

— Во-первых, у меня мнение что о Курбане Бекиевиче, что о Грасии не изменилось. Курбан Бекиевич, наверное, посильнее тренер. Потому что он может донести мысль, речь у него русская. Оба тренера высокой квалификации, оба знают, что хотят, как этого достичь. И дай бог, чтобы у Курбана Бекиевича получилось на футбольном поле то, что он задумал. У него свой план есть. И конечно, Хави желаю всего самого наилучшего и удачи и надеюсь, что все у него получится. Это жизнь футбольная. Ну а то, что они профессионалы, не вызывает никакого сомнения.

— Тем временем британские букмекеры поставили Грасию первым в списке кандидатов на увольнение в АПЛ после старта сезона.

— Вот как интересно. Теперь будем за Хави болеть вдвойне, чтобы не уволили.

«Лучше за своими ногами смотреть, чем за ногами Смолова»

— За всеми этими личными перипетиями успели понаблюдать за ЧМ?

— Лично на матчах не был — думал, буду на сборах, и отказался от билетов, которые мне выделили по квоте как послу чемпионата мира. Отдал их своим друзьям. Так что смотрел по телевизору, но мне так больше нравится смотреть, с повторами. Смотрел, следил, болел за сборную России и за Месси. Аргентина, конечно, надежд не оправдала, а вот наша сборная — просто молодцы.

— А что скажете о VAR? Помогла видеопомощь судьям?

— Если честно, я за. Раньше, когда решалась судьба матча, комментаторы или футбольные деятели часто сваливали все на судейские ошибки. А сейчас можно посмотреть повтор на поле и прийти к правильному решению. Да, возникают небольшие паузы, на чемпионате мира, наверное, побили рекорд по добавленному времени, но это нормально, когда на кону стоит выход команды в следующую стадию.

— В волейболе и в хоккее, в котором вы тоже разбираетесь, также есть видеопросмотры, но их запрашивают тренеры, то есть команды. А здесь видеопросмотры устраивают арбитры, основываясь только на своем желании. Показалось, что на чемпионате они охотнее просматривали спорные моменты в пользу фаворитов.

— В ваших словах есть доля правды. Тогда эту систему надо доработать.

«Я хотел, чтобы выиграли южноамериканцы — Аргентина или Бразилия. Но французы — молодцы, хорваты, конечно, удивили. Чемпионат был интересный, только один матч сыграли со счетом 0:0, это о чем-то говорит». Фото Максима Платонова



— Вы, как вратарь, согласны, что это был лучший турнир в карьере Акинфеева?

— Надеюсь, лучший турнир у Игоря еще впереди. А так, молодец, сыграл надежно, уверенно, как он всегда играет. И сборная ему помогла, конечно. Но, думаю, лучший турнир у него впереди.

— А вообще это потолок для российской сборной?

— Ну как потолок? Несколько сантиметров отделяло нас от полуфинала чемпионата мира. Так что я не думаю, что это потолок. Если бы нам еще чуток удачи… Ну видите, вся страна болела, все сплотились вокруг ребят.

— А может быть, нас отделила от полуфинала нога Смолова?

— Я лучше буду за своими ногами смотреть, чем за ногами Смолова. Уйду от ответа (смеется).

— А кому, кроме России, симпатизировали на ЧМ?

— Я хотел, чтобы выиграли южноамериканцы — Аргентина или Бразилия. Но французы — молодцы, хорваты, конечно, удивили. Чемпионат был интересный, только один матч сыграли со счетом 0:0, это о чем-то говорит.