«Мы все в шоке». Знакомые и соседи погибших в Глазове женщин и ребенка пытаются понять причины трагедии

В Удмуртии пенсионерка, ее дочь и внучка погибли в результате падения с крыши 12-этажного дома

Фото: Михаил Красильников

В пятницу город Глазов в Удмуртии потрясла новость о падении с крыши 12-этажного дома двух женщин и девочки. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — «убийство малолетнего» и «доведение до самоубийства». При этом знакомые и соседи семьи остаются в полном недоумении, как такое могло случиться с достаточно благополучной на вид семьей. Подробности — в материале корреспондента «Реального времени», побывавшего на месте трагедии.

«Семья была обычная, ничем не примечательная»

На месте трагедии еще остаются кровавые следы, а прохожие, слышавшие о ней, останавливаются и смотрят вверх, на крышу 12-этажного дома, не понимая, как и зачем туда днем 30 ноября забрались две женщины, захватив при этом с собой девятилетнюю девочку.

Тела трех жительниц Глазова — 55-летней пенсионерки Елены, ее 35-летней дочери Анны Проценко и 9-летней внучки у дома 22 по улице Пехтина обнаружили около 15.30. Свидетели видели их на краю крыши перед падением: они взялись за руки, а девочка якобы отбивалась, не хотела следовать за взрослыми.

Тела трех жительниц Глазова у дома 22 по улице Пехтина обнаружили около 15.30. Фото vk.com

Как рассказал нам местный житель Василий, семья на самом деле жила в соседней девятиэтажке — на Пехтина, 44.

— Как уж они попали на чердак соседнего дома, непонятно. Обычно ведь двери на крышу на замке. Получается, они специально пошли в другой дом, как-то попали на крышу. А так, семья была обычной, ничем не примечательной.

Еще одна соседка, Татьяна Дружинина, рассказала в соцсетях, что видела девочку еще накануне трагедии.

— Никак не могу успокоиться. Только вчера шла из магазина, и она у подъезда стояла. Такая улыбчивая девочка. Говорю: «Что, маму ждешь?» Улыбается в ответ: «Да». А сегодня ее не стало. Господи, прими невинную душу!

Сообщалось, что на месте трагедии следователи обнаружили предсмертную записку от погибших и ключ от чердака, благодаря которому они попали на крышу.

Место падения. Фото Михаила Красильникова

«Даже представить не могу, родственники мужа любили ее»

Известно, что Анна работала в примыкающем к дому 22 супермаркете. Ее коллега Светлана Ельцова рассказала, что она находилась в декрете — ее второму ребенку, сыну, около года. Его женщины оставили дома, сейчас мальчика хочет усыновить тетя.

Официально в браке Анна не состояла, жила в гражданском союзе. При этом ранее появилась версия, что у нее не ладились отношения с родственниками сожителя.

Знакомая семьи Александра Каримова это опровергает.

— Даже представить не могу, родственники мужа любили ее, девочка любила гулять с сестрой мужа Леной, как это вообще могло случиться?

Анна Проценко. Фото vk.com



Отвергает разговоры о проблемах в семье и неурядицах и соседка Наталия Мышкина:

— Какая безвыходность? Молодая мамаша с детьми уже год жила в нашем подъезде. Жила гражданским браком с моим соседом (младший ребенок общий). В очень порядочной и благополучной семье. Мать мужа, то есть бабушка, души не чаяла в детках. Мы все, соседи, в шоке. Аня была в хороших отношениях и со свекровью, и с золовкой. Что заставило их так поступить — мы никогда не узнаем.

«Сыну пока не сказала, что не стало его одноклассницы»

Девочка училась во втором классе располагающейся поблизости школы №11. Мама ее одноклассника Елена Касимова отмечает, что семья была вполне благополучной и «ничем не выделялась».

— Когда узнала, была в шоке. Сыну пока не сказала, что не стало его одноклассницы. Да, писали, что Анна сказала учителю, что они не придут на новогодние праздники, но я не знаю, отказалась она или нет, — рассказала она.

Школа. Фото Михаила Красильникова



В настоящее время похороны погибших организует брат Анны Антон, в соцсетях опубликовали номер банковской карты для сбора средств.

— Это горе коснулось моего друга, который одновременно потерял маму, сестру и племянницу. Сейчас из ближайших родственников никого нет, он один со своим сыном. Для материальной поддержки организован сбор на банковскую карту на похороны трех его родственников, — рассказала в соцсетях Елена Лялина.

О причинах трагедии знакомые и соседи семьи Проценко только гадают и не понимают, что могло их подтолкнуть к такому решению. При этом в соцсетях про Анну говорят, что она была «замкнутой», «не очень общительной», но «приветливой».

— Анна жила когда-то в соседнем доме. Когда были детьми, гуляли в одном дворе, но у нее особо в то время друзей не было. В моей памяти она осталась довольно странным человеком, — говорит Ольга Волкова.



— Аня была хорошим человеком, добрым! — вспоминает Любовь Новоселецкая. — Никогда бы никого не обидела.



Супермаркет, где работала Анна. Фото Михаила Красильникова



Обстоятельства случившегося сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статья — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, и ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Среди прочего следователям предстоит установить, какой была психологическая обстановка в семье. Обязательно будет проверено, насколько соответствовало требованиям действующего законодательства исполнение должностных обязанностей представителями социальных служб.