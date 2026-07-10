Вопрос о запрете въезда в ЕС участникам СВО включен в обсуждение 21-го пакета антироссийских санкций

Официальный представитель ЕК Шивон Макгарри напомнила, что для утверждения санкций требуется единогласная поддержка всех государств — членов Евросоюза

Еврокомиссия не стала комментировать предложение о запрете на въезд в страны Евросоюза для участников российской специальной военной операции до принятия 21-го пакета санкций. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ЕК Шивон Макгарри.

По ее словам, вопрос о введении таких ограничений, как и другие меры нового санкционного пакета, остается предметом обсуждения в Совете ЕС. Макгарри напомнила, что для утверждения санкций требуется единогласная поддержка всех государств — членов Евросоюза.

Идею запретить въезд в ЕС участникам СВО впервые выдвинула Эстония в январе 2026 года. В марте с аналогичным призывом к руководству Евросоюза обратилась группа стран, включая Германию, Польшу, Швецию и государства Балтии.

взято с сайта Wikipedia.org

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила включить запрет на въезд для лиц, проходивших службу в Вооруженных силах России с начала СВО, в 21-й пакет санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщала, что ограничения планируется применять на основе поименных списков. Накануне МИД Франции анонсировал скорое принятие 21-го санкционного пакета ЕС.

Наталья Жирнова