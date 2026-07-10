Экс-кандидата в президенты Бориса Надеждина* включили в реестр иноагентов

Одновременно из реестра иностранных агентов исключили казанский проект «Город без преград» в связи с ликвидацией организации

Минюст России включил политика Бориса Надеждина* в реестр иностранных агентов. Соответствующее решение опубликовано 10 июля. Одновременно из реестра иностранных агентов исключили казанский проект «Город без преград» в связи с ликвидацией организации.

Помимо Надеждина, в список также вошли Елена Воропай*, Тимур Рогожин* и объединение «Штаб кандидатов»*. В ведомстве заявили, что Надеждин* распространял материалы иностранных агентов и информацию, которую Минюст считает недостоверной, в том числе о деятельности органов власти и избирательной системе России. Также ему вменили участие в распространении материалов организаций, признанных нежелательными, и призывы к участию в несогласованных акциях.

Борис Надеждин* участвовал в президентских выборах 2024 года в качестве кандидата. Его выдвигала партия «Гражданская инициатива», однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Объединение «Штаб кандидатов»* также включено в реестр из-за распространения, по версии Минюста, недостоверной информации о деятельности властей и избирательной системе страны.

Ранее комика Семена Слепакова* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах.

Наталья Жирнова