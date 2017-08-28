Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ
Общая информация
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ - проводит государственную политику и осуществляет государственное управление в транспортном комплексе.
Основные задачи:
- разработка и реализация государственной транспортной политики, направленной на максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей государства в транспортных услугах, сокращение транспортных издержек, сохранение на территории РТ и РФ единого транспортного пространства;
- повышение уровня доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
- нейтрализация негативных последствий нарастающей автомобилизации, влияющих на состояние дорог, экологию, безопасность, увеличение рисков техногенных катастроф и снижение скоростей движения;
- формирование и координация развития современной транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров на территории Республики Татарстан.
Руководитель - Сафин Ленар Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 31а
- Телефон: (843) 291-90-10
- Email: mindortrans@tatar.ru
- Сайт: mindortrans.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.08.2017