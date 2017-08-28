Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

Общая информация

Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ - проводит государственную политику и осуществляет государственное управление в транспортном комплексе.

Основные задачи:

- разработка и реализация государственной транспортной политики, направленной на максимальное удовлетворение спроса населения и потребностей государства в транспортных услугах, сокращение транспортных издержек, сохранение на территории РТ и РФ единого транспортного пространства;

- повышение уровня доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;

- нейтрализация негативных последствий нарастающей автомобилизации, влияющих на состояние дорог, экологию, безопасность, увеличение рисков техногенных катастроф и снижение скоростей движения;

- формирование и координация развития современной транспортной инфраструктуры и международных транспортных коридоров на территории Республики Татарстан.

Руководитель - Сафин Ленар Ринатович

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