Фарит Ханифов рассказал, почему в Татарстане не запустили «Чайку-СПГ»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Судно «Чайка-СПГ» осталось бы в Татарстане, если бы АО «Флот Республики Татарстан» появилось раньше. Такое объяснение дал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов на пресс-конференции:



— Если бы «Флот Республики Татарстан» был создан до того, как «Чайка-СПГ» ушла в Питер, она бы сегодня осталась, конечно же, у нас. Скажу, что большее будущее у флотилии на газовом топливе. Сегодня есть альтернативные попытки в Москве на электрический ход ставить на небольшие расстояния, — заявил он.

Фарит Ханифов обратил внимание, что для развития водного транспортного на газовом топливе необходимо развивать инфраструктуру — создавать заправки и причалы. Работа в этом направлении ведется.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, пассажирское прогулочно-экскурсионное судно «Чайка-СПГ» с 20 июля 2023 года курсирует между Санкт-Петербургом и Петергофом. Его спроектировало АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина