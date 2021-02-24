Миндортранс Татарстана обозначил виновного в отмене льготного проезда в Казань

Фото: Ринат Назметдинов

Исполком Зеленодольского района не заключил договор с перевозчиком



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сегодня созвало срочный брифинг по ситуации с отменой льготного проезда из Зеленодольска в Казань. Точку зрения ведомства представил начальник Управления транспорта Миндортранса Татарстана Алексей Сидоров.

Он пояснил — льготная перевозка пассажиров осуществляется на основе заключенного договора между перевозчиком и муниципалитетом. С 2020 года Зеленодольский район такие полномочия получил, однако соглашение до сих пор не заключено, из-за чего деньги не могут быть переданы.

Что касается денег, то в 2020 году для района выделили 35,2 млн рублей на перевозку льготников, но вмешалась пандемия коронавируса, фактически было потрачено 26,5 млн рублей. Средства были перечислены в полном объеме, отметил Сидоров. В этом году на льготный проезд выделили 47,7 млн рублей.

С 2020 года Зеленодольский район такие полномочия получил, однако соглашение до сих пор не заключено, из-за чего деньги не могут быть переданы. Фото yandex.ru

«К сожалению, по состоянию на 24 февраля справки расчета с муниципалитетом в наш адрес не поступали. Все-таки для нас основанием для перечисления средств в район являются справки о расчете, которые содержат информацию о пассажиро-километрах льготников, количестве транзакций, совершенных ими. Но мы со своей стороны проанализировали запрос, и на сегодняшний день количество выполненных в Зеленодольском районе пассажиро-километров за январь составляет 970 тысяч, а за аналогичный период 2020 года было почти 1,3 миллиона. Снижение пассажиропотока составило 21,7%», — констатировал Сидоров, имея в виду поездки именно льготников.



26 февраля, как объявил Сидоров, на площадке министерства состоится встреча с участием руководства исполнительного комитета Зеленодольского района и перевозчиков, осуществляющих в том числе перевозку льготных категорий граждан.

«На встрече будет выработано и принято совместное решение по регулированию этой кризисной ситуации. Льготники до этого момента продолжат ездить по льготным картам», — отметил начальник Управления транспорта.

В пресс-службе Зеленодольского района в беседе с «Реальным временем» выразили свою точку зрения и сообщили, что встреча состоится даже раньше: не в пятницу, а в четверг, 25 февраля:

«Те субсидии, которые предоставляет Минтранс, исполком перевозчику дает в полном объеме, перевозчику нужна другая форма работы на нерегулируемых маршрутах, так как субсидий, предоставляемых Минтрансом РТ, предприятию не хватает. Исполком будет работать по данному направлению, чтобы льготники не пострадали и пользовались всеми льготами».

«Перевозчик всегда с положительной стороны характеризуется, тоже думаю, что он должен пойти навстречу, пока механизм не реализуется», — сообщил Сидоров. Фото: Ринат Назметдинов

Как будет урегулирована ситуация

Для урегулирования ситуации Миндортрансом разработаны поправки в закон 123-ЗРТ в части проработки механизма компенсации перевозчикам, работающим по нерегулируемым тарифам. После вступления в силу закон будет действовать на правоотношения с 1 января 2021 года.

— Но на сегодняшний день эта работа уже ведется, ничто не препятствует заключению договора между перевозчиком и муниципалитетом. И в этой связи полагаем, именно с позиции министерства, что исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района, имея на то все полномочия, полученные в соответствии с законодательством, должен принять меры по заключению соглашения с перевозчиком. Перевозчик всегда с положительной стороны характеризуется, тоже думаю, что он должен пойти навстречу, пока механизм не реализуется, — сообщил Сидоров, отметив, что если после анализа расходования бюджетных средств на льготный проезд факт подтвердится, то будет принято решение на уровне правительства РТ об их увеличении.

Отвечая на вопрос о том, кто все же виноват в ситуации с отменой льготного проезда, представитель Министерства транспорта дал однозначный ответ:

«Ну здесь, наверное, в первую очередь не были реализованы в полном объеме те полномочия, которыми наделен муниципалитет. Мы всегда открыты были для общения и с перевозчиком, и с муниципалитетом, здесь все-таки совместные меры надо было предусмотреть».

20 февраля ЗАТП (ООО «Экспресс») объявило, что с 1 марта два автобусных маршрута прекратят осуществление перевозок граждан по социальному проездному. Фото akvareli-dom.ru

«Мы не можем и далее возить треть наших пассажиров, не получая компенсацию за выполненную нами работу»

20 февраля ЗАТП (ООО «Экспресс») объявило, что с 1 марта два автобусных маршрута прекратят осуществление перевозок граждан по социальному проездному. Речь идет о маршруте №104 «Казань — Зеленодольск» и №104а «Остановочный пункт г. Зеленодольск — Казань — Остановочный пункт г. Зеленодольск».

«В 2021 году Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан отказалось компенсировать предприятию расходы в полном объеме за перевозку граждан по единому месячному социальному проездному билету. С начала 2021 года, не получая компенсации за перевозку льготных категорий граждан, наше предприятие в течение двух месяцев продолжало обслуживать население. К сожалению, это вынужденная мера, так как мы не можем и далее возить треть наших пассажиров, не получая компенсации за выполненную нами работу», — говорилось в сообщении.

При этом по совместному решению ЗПАТП и главы Зеленодольского района, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева льгота на маршрутах №104 и №104а продолжит действовать для студентов.

Дарья Пинегина