Минтранс РТ захотел привести «Платон» на муниципальные дороги

Фото: Инна Серова

Дать регионам полномочия применять систему «Платон» на муниципальных дорогах и создать «муниципальную милицию», которая будет осуществлять на них весовой контроль, предложил министр транспорта РТ Ленар Сафин на проходящем в Казани совещании с начальниками межрегиональных управлений Госавтодорнадзора по результатам работы за I полугодие 2019 года и постановке задач на II полугодие 2019 года.

Эту инициативу он обосновал необходимостью защитить интересы регионов, однако замруководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов, отметив важность этой задачи, акцентировал внимание участников на том, что «система все же должна быть единой».

Ранее «Реальное время» писало, что российский Минтранс планирует взять под контроль деятельность сервиса BlaBlaCar.