Татарстан создал «ТатДорТрансИнвест» для завершения ряда дорожных проектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест». Его создали по предложению республиканских Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Министерства земельных и имущественных отношений.

«ТатДорТрансИнвест» создан в целях завершения строительства ряда дорожных объектов:

Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе Казани — участок от ул. Музыкальная до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга.

строительство автомобильной дороги от А-295 Йошкар-Ола—Зеленодольск — М-7 до границы Казани в Зеленодольском районе Татарстана».

100% в уставном капитале компании принадлежат Татарстану, следует из постановления кабмина республики.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минземимуществу республики поручено обеспечить реализацию необходимых организационных мероприятий по созданию «ТатДорТрансИнвест» и внести от имени Татарстана за счет средств регионального бюджета в качестве оплаты установного капитала бюджетные инвестиции в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году общий объем финансирования программы дорожных работ в Татарстане составил 86,8 млрд рублей. Из этой сумму 1,3 млрд рублей — муниципальный дорожный фонд.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин уточнил, что в общий объем финансирования включены средства опережающего финансирования, поступившие в виде кредитных средств — 8,2 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей направлены на финансирование проекта трассы Алексеевское — Альметьевск.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина