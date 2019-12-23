«Тариф 35 рублей им никто не обещал!» — Госкомитет по тарифам умерил аппетиты перевозчиков Казани

Владельцы «краснобусов» считают недостаточным подорожание проезда до 30 рублей и грозятся сокращать маршруты

Фото: Максим Платонов

Госкомитет по тарифам РТ наконец-то внял просьбам перевозчиков Казани и поднял стоимость проезда до 30 рублей. С нового года в эту цену обойдется поездка на автобусе, троллейбусе и трамвае за наличные. Метро в документах не фигурирует, но казанская подземка в стороне от подорожания не останется и тоже будет возить по новым тарифам, сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани. Между тем транспортники заявляют, что этого недостаточно для покрытия убытков, и грозятся сокращать маршруты.



Затраты выросли, но не настолько



В конце минувшей недели Госкомитет по тарифам РТ принял-таки долгожданное для казанских перевозчиков решение. В субботу постановление о повышении цены проезда на общественном транспорте появилось на официальном портале правовой информации. Согласно документу, с 1 января 2020 года за одну поездку наличными придется отдать 30 рублей. Проезд подорожает в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Также в документе говорится, что при оплате транспортной картой с фиксированной суммой на счету проезд будет стоить 27 рублей. По карте, рассчитанной на определенное количество поездок, тариф составит 20 рублей.

В постановлении не фигурирует метро. И в казанском метрополитене вопрос возможного повышения проезда не комментируют — направляют в городской комитет по транспорту. В мэрии Казани сообщили, что подорожание в любом случае коснется всех видов транспорта. Но о повышении тарифов на подземку выйдет отдельное постановление.

Фото Романа Хасаева

Мы это все просчитали, поэтому тариф 35 рублей им никто никогда не обещал. Да, расходы перевозчиков выросли, но не так сильно, как они говорят

— Метрополитен регулирует Кабмин. Будет такое же повышение, просто оно произойдет на несколько дней или на неделю позже. В последнее время позиция города такова, что тарифы на всех видах общественного транспорта должны быть одинаковые, — сообщил «Реальному времени» Александр Штром, первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам.

Поднять стоимость проезда перевозчики Казани требовали с начала осени, ссылаясь на возросшие затраты. Просили полную компенсацию за льготников (сейчас бюджет оплачивает лишь 18 рублей), в противном случае требовали поднять цену поездки до 35—40 рублей. Однако регулятор не согласился:

— Что касается перевозчиков и их расчетов, то мы уже говорили, что не подтверждаем, что у них именно такие затраты, о которых они говорят. А мы при расчете тарифов идем от затрат. Да, в связи с требованием внедрения тахографов и кассовых аппаратов у них увеличивается количество официально трудоустроенных контролеров и водителей. Но зато у водителей не будет переработок, они будут работать одну смену. Мы это все просчитали, поэтому тариф 35 рублей им никто никогда не обещал. Да, расходы перевозчиков выросли, но не так сильно, как они говорят, — отметил Александр Штром.

«Анализ документов подтвердил наличие убытков»

В комитете по транспорту Казани также прокомментировали решение о повышении стоимости проезда. В ведомстве напомнили, что перевозчики обратились к ним в сентябре с просьбой увеличить цену поездки до 40 рублей за наличный расчет и 31 рубля — за безналичный.

— Перевозчики заявили о возникших многомиллионных убытках за 2019 год из-за следующих факторов. С 1 июля 2019 года вступил в силу ФЗ №54 от 22 мая 2003 года, который обязывает обеспечить кондуктора контрольно-кассовым аппаратом. А с 1 июля 2020 года весь подвижной состав общественного транспорта должен быть оснащен тахографами (первоначально планировалось с 2019 года, но в последующем сроки были перенесены). Данный прибор контролирует время отдыха водителя, что исключает переработку и обеспечивает безопасность перевозок. Кроме того, тахограф контролирует передвижение автобуса и фиксирует отклонение от маршрута, что также повысит безопасность дорожного движения. Установка тахографов привела к необходимости перевозчиков довести численность водителей и кондукторов до нормативных показателей с увеличением их зарплат, — перечислили в транспортном комитете новые статьи расходов перевозчиков.

В ведомстве отметили, что в автобусах Казани в настоящее время около 70% оплаты происходит с помощью электронных транспортных карт. Фото Павла Платонова / evening-kazan.ru

По словам чиновников, предоставленные в подтверждение убытков транспортниками финансовые документы были проанализированы в комитете по транспорту исполкома Казани, в Госкомитете по тарифам РТ, в Министерстве по транспорту и дорожному хозяйству РТ, в Министерстве финансов РТ. И анализ документов подтвердил наличие убытков у предприятий.

Примечательно, что вырос и размер компенсации за перевозку льготников из республиканского бюджета — до 20 рублей за пассажира. Стоимость тарифного плана — билета длительного пользования на 100 поездок, по данным комитета, составила 2000 рублей. Вместе с тем стоимость других тарифных планов электронных проездных билетов на месяц остается неизменной.

— Хотим отметить, что при условии перехода на оплату проезда транспортной картой для пассажиров, которые ранее пользовались наличными, стоимость билета останется прежней — 27 рублей. Мы надеемся, что данное решение послужит стимулом для более широкого использования транспортных карт и приведет к более прозрачному учету доходов транспортных предприятий, — подчеркнули в комитете по транспорту Казани.

Также в ведомстве отметили, что в автобусах Казани в настоящее время около 70% оплаты происходит с помощью электронных транспортных карт. Транспортную карту можно приобрести за 75 рублей и пополнить баланс в 716 центрах платежей, расположенных по всему городу, а также в отделениях «Почты России», в отделениях четырех банков («Ак Барс банк», «Банк Казани», «Татсоцбанк», «Тимер банк»). На сайте www.transkart.ru по вкладке «Онлайн сервисы» запущена программа отложенного пополнения транспортной карты без посещения центров платежей. На всем подвижном составе городского пассажирского транспорта Казани проведено обновление программного обеспечения терминалов NewPos8210, говорится в сообщении комитета.

«Этого повышения нам не хватит»

Казанские перевозчики на известие о повышении стоимости проезда отреагировали без оптимизма. По словам транспортников, даже эти новые тарифы не помогут покрыть всех убытков, особенно с учетом предстоящих новых расходов по покупке тахографов.

— У нас были требования, чтобы по всем позициям подняли тариф как минимум на 3 рубля, а на 3 рубля повысили только основной тариф, остальные две позиции (при оплате транспортными картами, — прим. ред.) — только на 2 рубля. Соответственно, этого повышения нам не хватит, это первый момент. Второй момент в том, что тариф подняли с учетом того, что летом надо будет поставить тахографы, соответственно, коэффициент по водителям и кондукторам увеличится до 2,2 (число сотрудников, закрепленных за машиной, — прим. ред.), соответственно, увеличится ставка, вырастут налоговые платежи. Поэтому этого повышения тарифов, конечно, не хватит. Нужно либо на 3 рубля поднять все позиции (и основной тариф, и проезд по транспортным картам, и компенсацию за льготников), либо довести компенсацию за льготников до 27 рублей (с нынешних 18, — прим. ред.). И тогда на данный момент (без учета последствий установки тахографов) перевозчики смогут спокойно работать, улучшать качество, не проводить оптимизацию, не сокращать выход автобусов. Но с учетом принятых тарифов оптимизация неизбежна. Нам уже сказали об этом. Сократят некоторые маршруты, либо уменьшат протяженность, либо полностью отменят. В итоге пассажир, которой добирался из пункта А в пункт Б на одном транспорте, теперь будет делать две-три пересадки, то есть платить несколько раз, — сообщил «Реальному времени» директор ООО «Байлык» Руслан Юсупов.

— Конечно, этого повышения недостаточно. По нашим расчетам, нам добавили только 10% от того, что мы просили. Сам тариф мы готовы были оставить на уровне 27 рублей, но при условии, что компенсация за проезд льготников увеличится до тех же 27 рублей. Если не повышать компенсацию за льготников, то тариф должен составлять 40 рублей. В эту цену заложены рост тарифов ЖКХ, цен на запчасти и в целом динамика роста цен. Плюс на 2020 год запланировано обновление подвижного состава, а на 2021 год вообще 250 машин в городе будут менять. Это в лизинг, снова за счет перевозчиков, — добавил Владимир Капитонов, экс-директор КПАТП-7, директор ООО «Агромир».



Прогнозировать, что будет дальше, Капитонов пока не берется: «Нужно с новыми тарифами поработать, увидеть, как это будет». Ответить на этот вопрос, по его словам, будет легче через полгода, не раньше. Тем не менее перевозчик признал — маршрутную сеть в любом случае будут оптимизировать: «Это сокращение части маршрутов до станции метро, чтобы поселковые маршруты не ехали через весь город, а подвозили пассажиров до метро. Это и сокращение подвижного состава. Какие конкретно маршруты будут сокращены — сказать не могу. Мы в свое время всю экономику показали, с министром транспорта встречались. Все с нашими аргументами согласились, но дали только то, что посчитали нужным. Тариф зависит не от нас, мы можем только просить, а решение принимают власти».

Необходимость ввести более высокую стоимость проезда перевозчики обосновывают неподъемными лизинговыми платежами за ранее купленные «краснобусы». Внес свою лепту и рост цен на бензин и запчасти, а также необходимость повышать зарплаты водителям и кондукторам. В итоге некоторые перевозчики были вынуждены выставить часть автобусного парка на продажу, в том числе через сервис «Авито». Как следствие — количество машин на маршруте пришлось сократить, а время ожидания автобусов на остановках в некоторых случаях выросло почти в полтора раза.