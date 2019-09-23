«Все равно будем летать!»: Татарстану может понадобиться полмиллиарда на субсидии региональной авиации

Федеральные власти обсуждают возможность отказа от поддержки низкозагруженных региональных авиаперелетов, в том числе из Казани

Фото: Максим Платонов

Многолетняя федеральная программа субсидирования воздушных перевозок, которая работала на протяжении 6 лет на паритетных началах между федеральным центром и субъектами РФ, может пойти «под нож». Министерство транспорта РФ разработало принципиально новые правила ее финансирования, согласно которым федеральный бюджет перестает покрывать 50% расходов и предлагает регионам взять на себя 100% расходов. Татарстанские авиаперевозчики восприняли идею в штыки, однако министр транспорта РТ Ленар Сафин заверил «Реальное время», что вне зависимости от федеральных решений республика сохранит субсидирование существующей сети из 25 маршрутов по всей стране. На это может потребоваться полмиллиарда рублей.

Убрать федеральную составляющую в полетах

С будущего года кардинально изменятся правила бюджетного субсидирования региональных авиационных рейсов, которые выполнялись по 225 воздушным маршрутам в обход Москвы и регламентировались специальным постановлением правительства РФ (№1242 от 25.12.2013). Правда, это касается субсидирования полетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград. На смену ему Министерство транспорта РФ разработало новый проект постановления, который может подрезать крылья 10 российским авиаперевозчикам, работавшим по этой межрегиональной программе с 2013 года. Такое изменение ставит угрозу сокращения разветвленную сеть полетов над основной территорией России.

На днях на портале правовых нормативных актов правительства РФ завершилось прохождение антикоррупционной экспертизы проекта постановления правительства РФ под названием «Об утверждении Правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок населению и расширения маршрутной сети местных воздушных перевозок». Им вводятся принципиально новые подходы к распределению межбюджетных трансфертов для компенсации расходов на выполнение авиарейсов. Документ был размещен 9 сентября.

Министерство транспорта РФ разработало новый проект постановления, который может подрезать крылья 10 российским авиаперевозчикам, работавшим по этой межрегиональной программе с 2013 года. Фото Humanitas2016 / wikipedia.org

Основная новация — предложить регионам взять на себя полное финансирование местных региональных авиаперевозок. «Предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъекта РФ устанавливается в размере 100%», — говорится пункте 9 проекта постановления.

До сих пор расходы делились следующим образом: 50% приходилось на бюджет РФ, а вторые 50% делились поровну между субъектами РФ (к примеру, 2 года назад для прямого авиасообщения Казань — Самара — Казань каждый из двух соседних регионов тратил по 12 млн рублей, а федеральный бюджет — 24 млн рублей). Таким образом, в результате закрепления этой правовой нормы федеральная составляющая в финансировании региональной программы полетов может исчезнуть, а расходы полностью лягут на бюджеты регионов. Точная сумма выпадающих источников в документах не фигурирует, но по экспертным оценкам речь может идти о нескольких миллиардах рублей.

Регионам придется защищать заявку постфактум

Впрочем, выдача межбюджетных трансфертов не исключается. Как сказано в преамбуле проекта постановления, новые правила «устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок населению и расширения маршрутной сети местных воздушных перевозок в рамках реализации федерального проекта «Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети авиационных маршрутов».

Но нужно понимать, что субсидии предполагается выдавать не автоматически, как прежде, а при достижении определенных показателей в перевозках. Это означает, что финансовая поддержка из федерального бюджета поступит по окончании отчетного срока и региону предстоит защищать бюджетную заявку на возмещение понесенных расходов.

«Характеристикой результата реализации мероприятий является достижение показателя авиационной подвижности населения, предусмотренного паспортом федерального проекта», — говорится в документе. — Оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется Федеральным агентством воздушного транспорта путем сравнения плановых и фактических значений указанных показателей».



Субсидии предполагается выдавать не автоматически, как прежде, а при достижении определенных показателей в перевозках. Фото Максима Платонова

Главным условием предоставления таких субсидий является наличие правового акта субъекта федерации об утверждении перечня мероприятий, на которые будут направлены средства, а также наличие в региональном бюджете средств на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, в объеме, необходимом для его исполнения и включающем в себя размер планируемых к предоставлению из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов. Согласно документу, подготовка предложений о распределении межбюджетных трансфертов в 2021 и 2022 годах будет осуществляться Росавиацией с учетом ежегодного анализа представленных субъектами федерации результатов реализации мероприятий. «Если субъектом РФ по состоянию на 31 декабря не достигнуты установленные соглашением результаты реализации федерального проекта, до 1 мая года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов, средства подлежат возврату в федеральный бюджет», — отмечается в документах.

Когда новые правила заработают, неизвестно. «Проект документа проходит стадию антикоррупционной экспертизы. В связи с этим говорить о сроках вступления в силу правил пока преждевременно», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минтранса РФ.

Почти 1 млн пассажиров летали по программе

Росавиация не участвовала в разработке нового документа, поэтому не считает возможным комментировать его тезисы, — заявили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства. Между тем, цифры свидетельствуют о том, что крылья программы региональных перевозок охватывают все больше и больше регионов. По официальным данным, в программе субсидирования региональных воздушных перевозок было перевезено за январь — июль 2019 почти 1 млн человек, а точнее 985,6 тыс. пассажиров. «Этот показатель в три раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период — 333,2 тыс. пассажиров», — отметили в пресс-службе Росавиации. И добавили, что программа включает 226 субсидируемых воздушных маршрутов. По этой программе совершают полеты около 10 российских авиаперевозчиков. Среди них авиакомпании «Сибирь», «Руслайн», «Ангара», «Ямал», «КрасАвиа».

Всего на субсидируемые маршруты приходится около 20% от всей маршрутной сети татарстанского авиаперевозчика. Фото Максима Платонова

Татарстанская «ЮВТ Аэро» выполняет примерно 10-ю часть программы: на нее приходится 25 маршрутов, которые с каждым годом увеличиваются (около двух лет назад в федеральную сетку входило 20 маршрутов). Причем, «ЮВТ Аэро» летает не только по центральным районам России (Казань — Астрахань, Казань — Барнаул), но и давно и прочно освоила маршруты в сибирские регионы нефтедобычи, куда не спадает пассажиропоток из-за вахтового режима работы нефтяников и газовиков. «ЮВТ-Аэро» летает из Казани в Новый Уренгой, Нижневартовск, Усинск, Сургут, а также из Бугульмы в Западную Сибирь. Всего на субсидируемые маршруты приходится около 20% от всей маршрутной сети татарстанского авиаперевозчика.

Правда, на субсидируемых татарстанских авиалиниях работает и второй авиаперевозчик — авиакомпания «Руслайн». Она выполняет рейсы из Казани в Калугу, которые субсидируются двумя регионами по 30,5% каждый (остальные 39% добавляет бюджет РФ), и Казань — Липецк, который субсидируется в той же пропорции.

Регионы: наши бюджеты плохо наполнены

Предстоящим выпадением федеральной составляющей встревожены региональные власти. «До сих пор Белгородская область вообще не участвовала в софинансировании региональных авиаперевозок по постановлению 1242. Мы не выдавали субсидии, — сообщили «Реальному времени» в областном правительстве. — Но на будущий год хотели бы открыть рейсы в Санкт-Петербург и Калиниград. Сегодня сложная ситуация с наполнением бюджета и у вас, и у нас, но мы просили федеральное финансирование в объеме 50 млн рублей для субсидирования полетов на анклав в Калиниград и в Санкт-Петербург в объеме 28 млн рублей. Пока так хотели. Но что будет дальше? В любом случае наши бюджеты плохо наполнены», — жалуются в правительстве Белгородской области.

По словам источников, подобные планы были и на Казань, раньше даже летали, потом перестали. «Мы всегда за развитие. Субсидирование нужно сохранить, как это делают в других зарубежных странах, например, в США», — уверены представители региона.

В администрации Алтайского края сообщили, что субсидируемый рейс Казань — Барнаул действует до конца года, а что будет дальше — покажет время.

ЮВТ-Аэро: эти рейсы станут коммерческими, а тарифы возрастут

«Мы знакомы с этой инициативой, — прокомментировал готовящиеся изменения гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев в разговоре с «Реальным временем». — Более того, мы участвуем в совещании по этому поводу. Но пока все это обсуждается, хотя сам подход настораживает. Ну взять дотационные регионы. Они же не будут иметь таких возможностей выдавать субсидии на перевозки».

Он напомнил, что действующая схема субсидирования авиационных перевозок отработана годами и доказала свою эффективность. «Для чего это все делается, мне непонятно, — недоумевает он. — В действительности, сократится география полетов, и авиакомпании пострадают от этого, в конечном итоге, пострадает пассажир. Я понимаю, что это очередная экономия федеральных средств для того, чтобы направить на какие-то другие цели», — предполагает Трубаев.

И тут же возражает, что если не будет субсидируемых тарифов, а рейс уже накатан, то авиакомпании будут вынуждены поставить туда коммерческий рейс.

«Но тогда тариф будет другой: конечно, больше. — уверен он. — Соответственно, это может привести к оттоку пассажиропотока, что приведет у убыточности рейса и снятию его с маршрутной сети. А это плохой вариант развития событий», — рассуждает он.

Правда, глава компании-авиаперевозчика затруднился делать прогноз, насколько сократится сеть маршрутов «ЮВТ-Аэро», поскольку оставалась неизвестной позиция татарстанского Минтранса.

Все равно будем летать!

Несмотря на московские дебаты в верхах, Татарстан сохранит региональную сетку полетов вне зависимости от того, будет федеральное софинансирование в будущем году или его отменят. Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, «в случае принятия федеральными органами власти решения о субсидировании авиаперевозок без участия федеральной составляющей будет рассмотрен вопрос сохранения географии субсидируемых маршрутов исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан».

«Татарстан активно принимает участие в субсидировании воздушных перевозок, в текущем году осуществляется субсидирование авиаперевозок из аэропортов Республики Татарстан по 25 маршрутам. В планах на 2020 год сохранить субсидирование воздушных перевозок на уровне 2019 года на условиях софинансирования из федерального бюджета», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минтранса РТ. Какие финансовые ресурсы будут заложены в бюджет республики, неясно. По предварительным оценкам, на это потребуется около 500 млн рублей.

Независимые эксперты удивлены последними инициативами сверху. Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов заметил, что главная обязанность министерства транспорта России — развивать транспортную систему, а новыми действиями можно свернуть программу. Поэтому регионам необходимо отстаивать позицию и предъявлять контраргументы. «А ребята в Татарстане — молодцы! Надо поменять чиновников местами: Минтранс России перевести в Казань, а татарстанский — поднять на российский уровень», — пошутил президент фонда. — Это шутка, но в ней много кроется. Россия — это кольцевая вокруг Москвы, у нас 17 млн кв. километров. Один Татарстан — это половина Европы. И без авиации здесь не обойтись», — уверен он.