«Пресс-секретарь один на всех»: госпиарщик с 30-летним стажем Наиля Клевлеева покинула Минтранс Татарстана

«Решила сделать передышку»

Как стало известно «Реальному времени», из Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана ушла один из опытнейших пресс-секретарей госведомств республики Наиля Клевлеева. На этой должности в минтрансе она проработала десять лет.

— Да, ухожу, 7 февраля — мой последний рабочий день, — подтвердила Клевлеева «Реальному времени».

Увольнение связано с семейными обстоятельствами. По словам Клевлеевой, это решение она приняла после Нового года, о чем известила министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, но задержалась для проведения итоговой коллегии ведомства. О новом месте службы она пока не думала.

— Ухожу в «никуда». Пока устраиваться никуда не буду, я даже работу еще не искала. Просто пришло время, и нужно делать приоритеты. Решила сделать себе передышку, — рассказала Клевлеева.

Она отметила, что у нее был хороший контакт с шефом, который понимает, насколько важна работа пресс-службы и сам открыт для СМИ, охотно дает комментарии журналистам. Кроме того, он великолепно владеет татарским языком, что особо ценится телевизионщиками национальных масс-медиа.

Клевлеева подчеркнула, что любит свою работу — 25 января исполнилось 10 лет, как она пришла на место пресс-секретаря Минтранса РТ, а до этого с 1993 года трудилась на аналогичной должности в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ, при тогдашнем шефе Госкомимущества РТ, ныне члене совета директоров «Газпрома» Фарите Газизуллине.

В последнее время огромный объем работы стало трудно совмещать с семейными обстоятельствами. Если в ряде ведомствах в пресс-службе — несколько ставок, то в Минтрансе — одна:



— А пресс-секретарь один на всех. В день, бывало, приходило до 10 запросов от журналистов, и всем нужно вовремя ответить, плюс написание пресс-релизов, ведение новостной ленты, соцсетей, системы инцидент-менеджмента, организация пресс-туров, мониторинг СМИ, — рассказала Клевлеева.

Возможно, что-то изменится после прошедшей коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», когда вопрос о расширении штатов пресс-служб был поднят перед главой аппарата президента РТ Асгатом Сафаровым.

«Нужна свежая кровь»

Новым пресс-секретарем Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ с 9 февраля станет экс-сотрудница пресс-службы Минэкологии Татарстана Гульназ Сафиуллина. Эту кандидатуру подыскала и порекомендовала Фариту Ханифову сама Клевлеева.

— Нужна свежая кровь. Для Гульназ — это рост, она знакома с системой инцидент-менеджмента, в курсе особого внимания к освещению нацпроектов. Она молодая, амбициозная, у нее есть желание работать. Что немаловажно, она тоже знает татарский язык, — охарактеризовала она свою преемницу.

Клевлеева сказала, что оставит Сафиуллиной все наработки и контакты, познакомит с коллегами, чтобы ей было проще войти в новую сферу. Она вспомнила, что, когда сама пришла на эту должность в 2012 году, то ей достался «голый» компьютер, и все пришлось делать с нуля, работать по субботам и воскресеньям.

— Новому прессеку будет намного легче, потому что работа уже налажена, в том числе и с пресс-службами транспортного комплекса. И еще ей повезло с руководством. Это большое подспорье, когда министр понимает специфику нашей работы. За его открытость его любят журналисты, — подчеркнула Клевлеева.

Фото: instagram.com/nailya_klevleeva

Власти признают пресс-секретарскую проблему

Опытные и активные пресс-секретари в татарстанских ведомствах на вес золота. На это обратил внимание и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

На итоговой коллегии ведомства он отметил, что роль именно специалистов, от которых напрямую зависит формирование имиджа представителей власти, остается в медиапространстве Татарстана недостаточной. Большинство пресс-служб считают для себя исчерпывающим подготовку пресс-релизов, а в отдельных районных администрациях настоящих пресс-секретарей вообще нет.

— В сегодняшних реалиях важно опережать события, формировать общественное мнение, а не следовать за кризисами! Для регулярной работы с населением министерствам, администрациям перестроить работу в этом направлении! — призвал Айдар Салимгараев.



Элеонора Рылова