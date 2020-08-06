Первый газовый теплоход «Чайка» уплывет в лизинг к зеленодольским судостроителям

ГТЛК готовится принять уникальное речное судно, построенное в Татарстане в рекордные сроки

Зеленодольский завод имени А.М. Горького (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс») завершил строительство первого в России речного пассажирского судна на сжиженном природном газе «Чайка-СПГ». Заказчиком теплохода стоимостью 320 млн рублей выступила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая в рамках госпрограммы лизинга речных судов заказала постройку еще 14 теплоходов на традиционном топливе в разных регионах страны. Главная интрига вокруг «Чайки СПГ» — кто возьмет необычный газоход с российско-китайским двигателем от КАМАЗа в долгосрочный сублизинг. По данным источников «Реального времени», СК «Татфлот» Равиля Зиганшина отказалась от эксперимента, и теперь Минтранс РТ ищет, кто возьмет судно в аренду и будет развивать речное сообщение в республике.

«Чайка» спускается на воду

В конце недели со стапелей Зеленодольского завода им. Горького будет спущено на воду прогулочно-экскурсионное судно проекта 03622 «Чайка», которое строилось по заказу ГТЛК. Это первый в России речной пассажирский теплоход, который работает не на привычном дизельном топливе, а на «голубом» сжиженном природном газе (СПГ). Если быть точнее, то построенное судно оснащено газомоторным российско-китайским двигателем, собранным на КАМАЗе.



В программе строительства пассажирских судов, которые с прошлого года начала финансировать ГТЛК, татарстанская «Чайка-СПГ» оказалась единственной в своем роде. До сих пор лишь частные маломерные катера премиум-класса в порядке эксперимента переоборудовали под газ, так как в речных портах отсутствует газовая заправочная инфраструктура для развития «голубых» коридоров в речном пространстве. Тем не менее правительство Татарстана убедило ГТЛК пойти на эксперимент в масштабах страны и запустить газовый теплоход на 176 мест. «Торжественная церемония спуска на воду пройдет в рамках реализации пилотного проекта по созданию речных судов на СПГ совместно с ПАО «Газпром», — говорится в анонсе Зеленодольского завода им Горького.

Прогулочно-экскурсионное судно «Чайка СПГ», заложенное в феврале этого года, было построено в рекордно сжатые сроки. Фото prav.tatarstan.ru

Досрочная сдача без 100% оплаты

Прогулочно-экскурсионное судно «Чайка СПГ», заложенное в феврале этого года, построено в рекордно сжатые сроки. Согласно госконтракту с ГТЛК, оно должно быть сдано в декабре 2022 года, а фактически корабелы уложились за 7 месяцев вместо отведенных им почти 3 лет. Как и обещали на церемонии закладки, корабелы сдают его в год 100-летия ТАССР. Очевидно, что досрочная сдача стала возможной благодаря заделам прошлых лет.

Общая контрактная стоимость газового теплохода составила 319,9 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в дирекции по стратегическому развитию и связям с общественностью ГТЛК. Для сравнения: это почти в 2 раза дороже скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай», они сейчас строятся АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» по заказу ГТЛК для обновления нижегородского флота. Но «Валдай» и рассчитан лишь на 45 мест.

Поскольку газовое судно еще не в включено в реестр речного регистра, то заказчик оплатил лишь половину стоимости теплохода.



— На 1 августа в адрес АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» направлены авансовые платежи: 136,0 млн рублей (средства федерального бюджета) и 15,9 млн рублей (внебюджетные средства), — пояснили «Реальному времени» в дирекции ГТЛК.



После окончательной сдачи «Чайки-СПГ» татарстанским корабелам оплатят полную контрактную стоимость, надеются на предприятии. Причем здесь уверены, что начнут серийное производство теплохода проекта 03622.

Ренат Мистахов называл проект выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности. Фото prav.tatarstan.ru

ГТЛК пошла на сделку после встречи в Иннополисе

Государственная транспортная лизинговая компания запустила программу по обновлению речного флота в конце прошлого года. Тогда федеральное правительство выделило ГТЛК 10,7 млрд руб. на приобретение 15 судов, дополнительно к этой сумме ГТЛК планировала привлечь еще 3,6 млрд руб. из внебюджетных источников (общий объем инвестиций 14,3 млрд руб.). В рамках первого этапа программы было законтрактовано 11 сухогрузов и два скоростных пассажирских судна. В рамках второго — еще несколько пассажирских судов.



— В настоящее время в разной степени готовности строится 14 речных судов для перевозки пассажиров, — пояснили нашему изданию в дирекции по стратегическому развитию и связям с общественностью ГТЛК.

Идея газомоторного теплохода была одобрена в октябре 2019 года, когда Зеленодольский судостроительный завод и «Газпром» подписали в Иннополисе соглашение о строительстве судна, работающего на СПГ, и организации на нем пассажирских перевозок. «Никогда мы в России еще не делали суда речные и морские на газомоторном топливе. Газомоторное топливо, особенно сжиженный природный газ, имеет огромную перспективу, наша страна располагает огромными объемами природного газа», — говорил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки, отметив, что на водных просторах должны быть экологические транспортные средства.

Речное пассажирское судно «Чайка-СПГ» было разработано «Зеленодольским проектно-конструкторским бюро» (входит в СК «Ак Барс») . Его пассажировместимость — 176 человек, дальность плавания по запасам топлива — 400 км, автономность — 24 часа.

«Чайка-СПГ» оборудовано современными системами кондиционирования и отопления, снабжено системой «Аудиогид» на пяти языках. Судно имеет панорамный обзор и возможность курсировать под низкими мостами. Планируется, что теплоход будет осуществлять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Его длина составляет 58,8 м, ширина — 10,8 м, вмещает до 176 пассажиров. Его интерьер был выполнен компанией «Тулпар».

Для использования сжиженного природного газа в качестве топлива на теплоходе установлены 2 криогенные емкости объемом по 6,7 куб. м каждая. Поставку СПГ для заправки судна обеспечит компания «Газпром газомоторное топливо». Для этого будет использован криогенный передвижной автогазозаправщик (КриоПАГЗ), рассчитанный на перевозку 16 тонн топлива. Для размещения заправщика на территории Зеленодольского завода им. А.М. Горького определена площадка и обеспечены все необходимые технические условия. Гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов называл проект выгодным для судоходных компаний благодаря приемлемой цене на топливо и экологичности.

СП «КАМАЗ Вейчай» было подписано на IV Восточном экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина, а само СП размещено на площадях Тутаевского моторного завода (ТМЗ) в Ярославской области. Фото finval.ru

Двигатель КАМАЗа и Weichai Power испытают на Казанке?

На зеленодольском предприятии пояснили «Реальному времени», что после спуска на воду «Чайке-СПГ» предстоит пройти полный курс швартовых сертификационных испытаний, связанных в первую очередь с газомоторным профилем пассажирского судна.

— Во-первых, будет испытываться российско-китайский судовой двигатель КАМАЗа. Во-вторых, будет оцениваться безопасность хранения баллонов со сжиженным природным газом. В-третьих, общая безопасность для пассажиров, так как в России еще нет регламентов для эксплуатации газоходов. Придется вносить изменения в инструкции Речного регистра. На это потребуется немало времени. Просто так в рейс не выпустят, — отметил представитель Зеленодольского завода им. Горького.

Однако участие Татарстана в госпрограмме ГТЛК по обновлению флота гораздо важнее для КАМАЗа, нежели для судостроителей. Здесь впервые пройдет испытание разработки совместного предприятия автозавода и китайской Weichai Power (один из лидеров мирового моторостроения). КАМАЗ наладил контакт с ней два года назад. Символично, что СП «КАМАЗ Вейчай» было подписано на IV Восточном экономическом форуме в присутствии президента России Владимира Путина, а само СП размещено на площадях Тутаевского моторного завода (ТМЗ) в Ярославской области. Здесь должны были выпускать дизельные и газовые двигатели объемом свыше 17 литров и мощностью от 520 до 2000 кВт.

Официально поставщиком двигателя на зеленодольский завод выступило ООО «Промышленные компоненты».



— Мы подтверждаем участие в первом в России проекте газодвигательной установки на речные суда, — сообщил руководитель по связям с общественностью ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев, но отказался от подробностей, ссылаясь на то, что «проект еще в стадии реализации».

Кто встанет «за штурвал» «Чайки»?

Главная интрига вокруг «Чайки-СПГ» — кто возьмет необычный газоход с российско-китайским двигателем в долгосрочный сублизинг. Обычно договор лизинга заключается на 10 лет. Поэтому будущий эксплуатант определяется задолго до подписания контракта с ГТЛК, чтобы государственная лизинговая компания имела гарантию возврата инвестиций. Однако в Татарстане еще не определились с оператором теплохода. Как сообщила пресс-служба Минтранса РТ, «вопрос находится на стадии рассмотрения».

Впрочем, это обстоятельство не смущает ГТЛК:



— Проект реализуется в целях обновления пассажирского флота Республики Татарстан. У ГТЛК подписан договор с лизингополучателем судна, зарегистрированным в Республике Татарстан, — пояснили в компании.



Таким образом, ГТЛК избавлена от рисков невозврата.

По данным источников «Реального времени», изначально арендатором рассматривался СК «Татфлот» Равиля Зиганшина, но компания отказалась от эксперимента. «И теперь Минтранс РТ ищет, кто возьмет «Чайку» в аренду и будет развивать речное сообщение в республике», — говорит собеседник «Реального времени».

Однако представитель «Татфлота» Эльмира Захватова заявила «Реальному времени», что впервые слышит об этом предложении. По ее словам, сейчас судоходная компания эксплуатирует 4 скоростных судна, которые курсируют по маршрутам Казань — Болгар — Казань и Казань — Свяжск — Казань. Какого возраста эти суда, она сообщить отказалась. «Планы по обновлению флота есть, но нет финансовых возможностей», — заметила она.



Не берет в лизинг «Чайку-СПГ» и татарстанская лизинговая компания «Ак барс Лизинг», которая входит в десятку крупных по объему лизингового портфеля в сегменте морских и речных судов. В ее активе — 1,3 млрд рублей. Здесь просто отказались от комментариев.

По данным источников «Реального времени», изначально арендатором рассматривался СК «Татфлот» Равиля Зиганшина, но компания отказалась от эксперимента. Фото sktatflot.ru

Наиболее вероятной, по мнению источников издания, считается передача теплохода в лизинг самой СК «Ак Барс». Два года назад Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ анонсировало появление новой судоходной компании «Ак Барс», которую собиралась учредить одноименная судостроительная корпорация Рената Мистахова (под его контролем находятся АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и проектное бюро — разработчик судов ЗПКБ). Как следовало из официального сообщения, новая судоходная компания будет использовать гражданские суда, полностью спроектированные и построенные в регионе под брендом «Сделано в Татарстане». СК готовилась запустить экскурсионные прогулки по Казанке и одновременно по популярному туристическому маршруту Казань — Свияжск — Казань, рассказывал «Реальному времени» куратор проекта в СК «Ак Барс» Эмиль Шакиров. Пока речные прогулки будут выполняться на первом и пока единственном теплоходе. Вчера финансовый директор СК «Ак Барс» Алеся Зарипова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть планы по созданию собственной судоходной компании.

— Скорее всего, имя эксплуатанта назовут во время спуска на воду, ждите, — пообещали «Реальному времени» в ГТЛК.