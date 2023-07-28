Татарстанские перевозчики попросили Минтранс установить в автобусах кондиционеры

Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана попросила республиканский Минтранс установить в казанских автобусах кондиционеры. Об этом “Реальному времени” рассказал председатель АТП Сергей Темляков.

— Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов должен принять решение об установке кондиционеров в казанских автобусах. Перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от пассажиров на предприятия. Также изучили пожелания от туристов, которые приезжают в Казань. Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, — нет кондиционеров в автобусах, — сказал Темляков.

Поэтому казанские перевозчики считают, что установка кондиционеров поможет улучшить транспортное обслуживание в автобусах. Правда в ассоциации задаются вопросом, поддержит ли данное решение глава Минтранса Фарит Ханифов.

— Приглашаю Фарита Мударисовича детально на месте проработать данный вопрос. Предлагаю министру транспорта вместе совершить поездку на самых популярных городских автобусных маршрутах Казани. Почувствовать атмосферу в салоне и узнать мнения пассажиров. Готов выехать на маршрут и обсудить все детали в любое удобное для министра время, — добавил Темляков.

realnoevremya.ru/(архив)

Он подчеркнул, что затраты на установку кондиционеров должно взять республиканское ведомство. Иначе, если это ляжет на плечи перевозчиков, то покупка повлечет за собой рост цен на проезд. Как добавили в ассоциации, ссылаясь на самого же Ханифова, покупка кондиционера в автобус обойдется в 700 тысяч рублей.

— Установка кондиционера в автобус — это дополнительная нагрузка на двигатель. Посчитали, расходы на ГСМ увеличатся где-то на 30%. Будет ли на ГСМ специальная дотация из бюджета или дополнительная, — вопрошает Темляков.

Как говорит глава ассоциации автотранспортников, Для обслуживания кондиционеров в штате автотранспортных предприятий необходимо будет создать специальную службу, закупить оборудование. Это дополнительные расходы для перевозчика. Также Темляков выступил с предложением разработки регламента работы кондиционеров в автобусах Казани. По его словам, это поможет избежать жалоб от пассажиров и учесть все пожелания.

— Автобусы останавливаются на остановках, расстояние между остановками небольшое. Если открывать все двери в общественном транспорте, то прохлада будет выходить и заменяться опять жарким воздухом. Как вариант открывать только одну дверь в автобусе. Каждому пассажиру не угодишь. Кому-то жарко, кому-то холодно, кто-то просит открыть люк или окно, кто-то наоборот закрыть. Как угодить всем? Вариант: установить аншлаги в автобусах «с кондиционером». Пассажир сам решает, сесть ему в такой автобус или дождаться автобус без кондиционера. В автобусе с кондиционером он должен соблюдать все принятые нормы. Считаем, регламент работы совместно с перевозчиками должно разработать министерство транспорта, — заключил Темляков.

Добавим, Татарстан вошел в число 32 российских регионов, которым одобрили заявку на обновление общественного транспорта с помощью специальных казначейских кредитов. Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, субъекты получат по программе порядка 2 500 новых автобусов.

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Артур Казанцев