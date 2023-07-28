Татарстанские перевозчики попросили Минтранс установить в автобусах кондиционеры
Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана попросила республиканский Минтранс установить в казанских автобусах кондиционеры. Об этом “Реальному времени” рассказал председатель АТП Сергей Темляков.
— Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов должен принять решение об установке кондиционеров в казанских автобусах. Перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от пассажиров на предприятия. Также изучили пожелания от туристов, которые приезжают в Казань. Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, — нет кондиционеров в автобусах, — сказал Темляков.
Поэтому казанские перевозчики считают, что установка кондиционеров поможет улучшить транспортное обслуживание в автобусах. Правда в ассоциации задаются вопросом, поддержит ли данное решение глава Минтранса Фарит Ханифов.
— Приглашаю Фарита Мударисовича детально на месте проработать данный вопрос. Предлагаю министру транспорта вместе совершить поездку на самых популярных городских автобусных маршрутах Казани. Почувствовать атмосферу в салоне и узнать мнения пассажиров. Готов выехать на маршрут и обсудить все детали в любое удобное для министра время, — добавил Темляков.
Он подчеркнул, что затраты на установку кондиционеров должно взять республиканское ведомство. Иначе, если это ляжет на плечи перевозчиков, то покупка повлечет за собой рост цен на проезд. Как добавили в ассоциации, ссылаясь на самого же Ханифова, покупка кондиционера в автобус обойдется в 700 тысяч рублей.
— Установка кондиционера в автобус — это дополнительная нагрузка на двигатель. Посчитали, расходы на ГСМ увеличатся где-то на 30%. Будет ли на ГСМ специальная дотация из бюджета или дополнительная, — вопрошает Темляков.
Как говорит глава ассоциации автотранспортников, Для обслуживания кондиционеров в штате автотранспортных предприятий необходимо будет создать специальную службу, закупить оборудование. Это дополнительные расходы для перевозчика. Также Темляков выступил с предложением разработки регламента работы кондиционеров в автобусах Казани. По его словам, это поможет избежать жалоб от пассажиров и учесть все пожелания.
— Автобусы останавливаются на остановках, расстояние между остановками небольшое. Если открывать все двери в общественном транспорте, то прохлада будет выходить и заменяться опять жарким воздухом. Как вариант открывать только одну дверь в автобусе. Каждому пассажиру не угодишь. Кому-то жарко, кому-то холодно, кто-то просит открыть люк или окно, кто-то наоборот закрыть. Как угодить всем? Вариант: установить аншлаги в автобусах «с кондиционером». Пассажир сам решает, сесть ему в такой автобус или дождаться автобус без кондиционера. В автобусе с кондиционером он должен соблюдать все принятые нормы. Считаем, регламент работы совместно с перевозчиками должно разработать министерство транспорта, — заключил Темляков.
Добавим, Татарстан вошел в число 32 российских регионов, которым одобрили заявку на обновление общественного транспорта с помощью специальных казначейских кредитов. Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, субъекты получат по программе порядка 2 500 новых автобусов.
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