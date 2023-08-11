Миндортранс Татарстана: «ТатДорТрансИнвест» создан для привлечения проектного финансирования

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Акционерное общество «ТатДорТрансИнвест» в Татарстане создали с целью привлечения проектного финансирования — это его основная задача, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики в ответ на соответствующий запрос.



Дотации проектов будут осуществляться с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования в соответствии с постановлением правительства России от 31 декабря 2020 года №2459.

В первую очередь это касается проектов:

«Реконструкция Горьковского шоссе в Кировском районе г. Казани. Ул. Болотникова, ул. Фрунзе, ул. Горьковское шоссе, ул. Залесная, участок от ул. Музыкальной до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга»;

«Строительство автомобильной дороги от А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск автомобильная дорога М-7 «Волга» до границы города Казани в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан» через структуры АО «ДОМ.РФ».

«ТатДорТрансИнвест» будет реализовывать проекты с применением механизмов государственно-частного партнерства, проекты по организации многофункциональных зон дорожного сервиса и др.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«ТатДорТрансИнвест» создали по предложению республиканских Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Министерства земельных и имущественных отношений в целях завершения строительства ряда дорожных объектов. 100% в уставном капитале компании принадлежат Татарстану.

Напомним, в 2023 году общий объем финансирования программы дорожных работ в Татарстане составил 86,8 млрд рублей. Из этой суммы 1,3 млрд рублей — муниципальный дорожный фонд.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин уточнил, что в общий объем финансирования включены средства опережающего финансирования, поступившие в виде кредитных средств — 8,2 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей направлены на финансирование проекта трассы Алексеевское — Альметьевск.

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Маргарита Головатенко