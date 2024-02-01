День в истории 1 февраля: день рождения Ельцина, Всемирный день хиджаба, 75-летие винила
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 1 февраля 2024 года
1 февраля Рустам Минниханов передаст автобусы муниципальным образованиям Татарстана для общественного транспорта и примет участие в коллегии Минтранса, а парламентская делегация республики посетит Белоруссию. Сегодня отмечают Всемирный день хиджаба, День работника лифтового хозяйства в России и Национальный день свободы в США. Пять лет назад США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 15 лет назад состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 75 лет первой виниловой пластинке. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Расширенное заседание итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана об итогах работы в 2023 году и задачах на 2024-й.
- Церемония передачи раисом Татарстана Рустамом Миннихановым автобусов муниципальным образованиям Татарстана для общественного транспорта.
- Открытие кампуса «Высшая школа нефти» Альметьевского государственного нефтяного института с участием раиса Татарстана.
- Парламентская делегация Татарстана во главе с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным посетит Белоруссию.
- В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» сыграет с командой «Ботев» из Болгарии.
Кто родился: Владимир Бехтерев и Борис Ельцин
- 1857 — казанский психиатр, невропатолог Владимир Бехтерев (скончался 24 декабря 1927 года). За время работы в Казанском университете основал психофизиологическую лабораторию и создал Казанское общество невропатологов и психиатров. В настоящее время имя Бехтерева носит республиканская клиническая психиатрическая больница в Казани.
- 1931 — первый президент России, 1991—1999 гг., Борис Ельцин (скончался 23 апреля 2007 года).
- 1942 — советский и российский эстрадный певец, педагог, народный артист РСФСР Лев Лещенко.
- 1958 — председатель ТРО «Общество инвалидов Республики Татарстан» Рифат Ганибаев.
- 1972 — председатель отделения Российского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.
- 1978 — председатель комитета по транспорту исполнительного комитета Алексей Сидоров.
- 1980 — заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Марина Епифанцева.
Кто скончался: Николай Скарятин и Тимергали Зиннуров
- 1823 — казанский губернатор в 1867—1880 гг. Николай Скарятин (скончался 10 мая 1894 года). Его имя носит центральный парк в Чистополе.
- 1976 — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии (1932), один из создателей квантовой физики Вернер Карл Гейзенберг (родился 5 декабря 1901 года).
- 2017 — актер Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина с 1982 года, народный артист Татарстана Тимергали Зиннуров (родился 18 ноября 1949 года).
- 2019 — советский телеведущий, диктор Центрального телевидения Евгений Суслов (родился 10 октября 1937 года).
Праздники: Всемирный день хиджаба и начало Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений
- Всемирный день хиджаба. Инициатором празднования стала уроженка Республики Бангладеш Назма Кхан в 2013 году. Организуя праздник, она хотела донести до всего мира, что ношение хиджаба не является признаком принадлежности к какой-то террористической организации или секте.
- День работника лифтового хозяйства в России или День лифтовика. Неофициальный праздник. Его дата связана с тем, что 1 февраля 1949 года вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов».
- Национальный день свободы в США. Является выходным днем и учрежден в связи с тем, что 1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства.
- Начало Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений. Первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями провозгласила Генеральная ассамблея ООН 20 октября 2010 года. Впервые она прошла с 1 по 7 февраля 2011 года.
События в истории: открытие обувной фабрики «Спартак», интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
- 1893 — Томас Эдисон открыл первый в мире киносъемочный павильон «Черная Мария».
- 1916 — в Казани открылась обувная фабрика «Спартак» — предприятие легкой промышленности, впоследствии ставшее одной из крупнейших фабрик обуви в России.
- 1936 — горловский шахтер Никита Изотов установил мировой рекорд добычи угля за смену. Он составил 607 тонн.
- 1946 — норвежский дипломат Трюгве Ли избран первым Генеральным секретарем ООН.
- 1949 — фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку.
- 1958 — США запустили в космос свой первый искусственный спутник Земли под названием «Эксплорер-1».
- 1973 — впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин.
- 2003 — катастрофа американского шаттла «Колумбия». Он отправился на орбиту для проведения исследований 16 января, а 1 февраля, при сходе с орбиты при возвращении на Землю, разрушился в плотных слоях атмосферы из-за дефекта в термозащитном покрытии на передней кромке крыла. Все семь членов экипажа погибли.
- 2009 — состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
- 2012 — трагедия на стадионе в египетском городе Порт-Саид. Во время игры между местным клубом «Аль-Масри» и каирской командой при счете 3:1 в пользу «хозяев», болельщики внезапно выбежали на поле и начали избивать игроков проигрывавшей команды. В результате массовой драки, а также образовавшейся давки погибли более 70 человек. Приговором суда за инцидент к смертной казни приговорили 11 человек, еще 15 отправили в тюрьму на 5—15 лет.
- 2019 — США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 2 февраля об этом объявила и Россия.
- 2022 — казанский бизнесмен, руководитель и основатель проекта о франшизах «Бибосс» Евгений Иванов объявил о закрытии криптовалютного инвестиционного проекта Raf Systems, внесенного Центробанком в число компаний с признаками финансовой пирамиды.
- 2022 — Приволжский районный суд Казани признал бывшего главу Буинского района РТ и экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова виновным в подстрекательстве к убийству и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.
- 2022 — стало известно, что российский кинорежиссер Жора Крыжовников решил создать многосерийный художественный фильм «Слово пацана» о молодежных преступных группировках, действовавших в Казани в конце 1980-х. Сериал вышел в конце 2023 года и быстро стал одним из самых популярных и обсуждаемых в России. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакции на выход проекта и последующем росте продаж книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», на сюжете которой основан сериал.
комментарии
Как будто вчера было...
Отстали от России на 4 года...