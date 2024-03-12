«Проезд по Вознесенскому тракту должен стоить не дороже 50 рублей…»

Фото: Максим Платонов

Как и предполагало «Реальное время», Вознесенский тракт в Казани будет достраиваться на условиях ГЧП-партнерства, но концессионером выступила не ГК «Автодор» с пулом частных банков, а татарстанская дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест» (на 100% принадлежит МЗИО РТ). Общая стоимость проекта оценена в 18 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей предполагается привлечь в виде федерального капитального гранта Росавтодора, заявил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на традиционном брифинге в Кабмине. Другая важная новость — общественный транспорт столицы пополнится 250 новыми автобусами НЕФАЗ, которые закупят на условиях льготного лизинга с ГТЛК.

Концессионером выбрана «дочка» АО «ТатДорТрансИнвест»



Татарстан подал заявку на заключение концессионного соглашения для строительства второго этапа Вознесенского тракта стоимостью 18 млрд рублей. «Мы направили частную концессионную инициативу, сейчас [заявка] находится на проверке в Росавтодоре», — объявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге, посвященном ходу реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане.

Минтранс Татарстана разрабатывал схему концессионного соглашения по достройке Вознесенского тракта с середины 2022 года, но никак не мог найти подходящего партнера для заключения ГЧП-соглашения. Среди наиболее вероятных претендентов рассматривалась ГК «Автодор» с пулом российских банков (к примеру, им мог быть банк «ДОМ.РФ»). Из-за долгих переговоров подача заявки в Росавтодор постоянно откладывалась, и в итоге республика решила опираться на собственные силы. Концессионером по достройке второго этапа Вознесенского тракта в Казани станет «дочка» АО «ТатДорТрансИнвест», а не «Автодор», сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, уточнив, что участие ГК «Автодор» рассматривалось, но в итоге пасьянс не сложился. «ТатДорТрансИнвест» на 100% принадлежит МЗИО РТ, а значит, концессионером выступит республиканская госкомпания.

«ТатДорТрансИнвест» на 100% принадлежит МЗИО РТ, а значит, концессионером выступит республиканская госкомпания. Максим Платонов / realnoevremya.ru

50 на 50, или частные инвестиции в 4,5 млрд рублей

Общая стоимость второго этапа Вознесенского тракта протяженностью 20 км оценена в 18 млрд рублей. С этой суммой необходимых средств заявка Татарстана ушла в Росавтодор, сообщил Фарит Ханифов. По его словам, 50% предполагается привлечь в виде федерального капитального гранта, или 9 млрд рублей. Теоретически им могут быть инфраструктурные бюджетные кредиты или субсидии. Остальные 50% — это средства бюджета и концессионера на паритетной основе, то есть по 4,5 млрд рублей. «В заявку вшиты следующие параметры: ожидаемый федеральный грант — 50%, то есть порядка 9 млрд рублей. И вторую половину распределили пополам, где половина — бюджет республики, половина — средства инвестора. Вот такого рода документы у нас ушли», — рассказал глава Минтранса РТ.

Платить придется всем или только транзитникам?

Ключевой вопрос — во сколько обойдется проезд по платному участку Вознесенского тракта. До вынесения решения федеральными властями назвать точную сумму невозможно. Но просчитываются два варианта — сделать плату только для транзитного транспорта или для всех. «Если [решим сделать только] для пассажиропотока, который выезжает с М-7, то это транзитники. Если мы решим по километражу, то это все участники процесса, которые могут на эту дорогу заехать. Ведутся расчеты. Мы сейчас активно этим занимаемся», — уклончиво отметил Фарит Ханифов.

Впрочем, «задирать» тариф , как в российских мегаполисах, татарстанские власти не собираются. «Хоть эта дорога и платная, но мы понимаем, что эта дорога в черте города, в черте столицы. Расценки будут меньше. Это все-таки социальный объект. Да, такие примеры и в Москве, и в Санкт-Петербурге существуют. Будем подходить здесь очень осторожно. Задачи заработать на этом объекте нет», — заверил Ханифов. К тому же концессионером в этой схеме выступает татарстанский инвестор, а значит, есть возможность минимизировать расценки проезда», — добавил он.

«Есть возможность минимизировать расценки проезда», — сообщил Фарит Ханифов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проезд должен стоить не более 50 рублей (за 1 км пути)

Позже, в разговоре с «Реальным временем», глава ведомства объяснил, от чего зависит плата за проезд. Власти исходят из окупаемости проекта в 10 лет и поддержания автомобильного трафика в 20 тысяч машин в сутки. «20 тысяч в сутки — больше, чем требуется для окупаемости проекта в 10 лет. Тут норматив закладывается в 7 тысяч машин в сутки. Наши расчеты показывают, что инвестиции окупятся примерно за 10 лет», — рассказал Фарит Ханифов. По его словам, при таких расчетах проект становится привлекательным, но тариф должен быть доступным, чтобы генерировать больший трафик.

«Сколько денег вы не пожалеете, чтобы заскочить с улицы Гвардейской в Казани на трассу М-7?.. Я вам подскажу. Чтобы сегодня заскочить с Горьковского шоссе до ледовой переправы, платят 300 рублей. Я считаю, что это должно стоить не дороже 50 рублей [за 1 км пути]», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем». По его словам, доступная плата позволит удерживать 30% автомобилистов на платных дорогах, тогда как две третьих всегда остаются на бесплатных. «Если у нас треть автомобилей перейдут на Вознесенский тракт, то разгрузится Мамадышский тракт на 33%. Я считаю, это будет очень хорошо».

«Чтобы сегодня заскочить с Горьковского шоссе до ледовой переправы, платят 300 рублей». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строить начнут в мае

Ожидается, что концессионное соглашение получит одобрение ближе к маю. По словам Фарита Ханифова, в течение марта заявка Татарстана будет проходить экспертизу, а в апреле ожидается заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Непосредственно к строительству выезда из Казани предполагается приступить в мае. Причем в руководстве надеются на быстрые темпы окончания работ. «Основные сложные технические объекты были сделаны в прошлом году. Это искусственные сооружения, мосты и путепроводы. Очень серьезный объект — это инженерные коммуникации, ливневые канализационные системы. Эти все вопросы решаются, в работе. Мы полагаем, что если стартуем с этим проектом, и финансы подтвердятся, то хотели бы быстро завершить», — отметил спикер. По его словам, большой объем придется выполнить при монтаже интеллектуальной системы контроля за движением автотранспорта. На эти цели в смете выделено 1 млрд рублей.

Непосредственно к строительству выезда из Казани предполагается приступить в мае. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

300 новых автобусов придет по линии ГТЛК

Другая радостная новость — для пассажиров: в этом году поступят 300 новых автобусов НЕФАЗ в Казань и Набережные Челны. Республика планирует закупить их на условиях льготного лизинга с ГТЛК. Договоренности об этом были достигнуты вчера на встрече Минниханова с главой ГТЛК Евгением Дитрихом. Как они распределятся? По словам министра транспорта и дорожного хозяйства, около 250 получит Казань, остальные — Набережные Челны. Им меньше, потому что Челны завершают в этом году обновление парка за счет казначейского кредита республики. Челнинские перевозчики получат до выборов 36 новых автобусов (их станет 46).

В этом году поступит 300 новых автобусов НЕФАЗ. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях и на региональной сети планируется отремонтировать около 79 км автодорог и около 18 км дорожно-уличной сети, построить и реконструировать 15 мостов и капитально отремонтировать 13 мостов. Всего на реализацию национального проекта будет направлено 8,2 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей бюджета РФ и 5,8 млрд рублей бюджета Татарстана.