Выйти из тени: Татарстан лоббирует закон о снятии ограничений для самозанятых таксистов

Действующее законодательство не позволяет частным перевозчикам оказывать услуги без регистрации ИП, но агрегаторы закрывают на это глаза

Фото: Максим Платонов

Год назад премьер-министр Татарстана Алексей Песошин призвал активнее переводить таксистов в статус самозанятых в соответствии с новым налоговым режимом, который Татарстан реализует в рамках пилотного проекта. Как выяснило «Реальное время», за минувший год число самозанятых частных перевозчико в республике заметно выросло — до 10 тысяч человек, согласно данным Минтранса РТ. Впрочем их могло быть и больше, но действующий закон о такси максимально этому препятствует, не позволяя физлицам получать лицензию на перевозку пассажиров. Ситуацию пытаются исправить с помощью нового законопроекта, соавтором которого выступает и татарстанский парламентарий.

«Самозанятость как таковая недоступна для водителей такси»



Несмотря на официальные данные, не все таксомоторные компании заметили прогресс в переводе водителей такси в самозанятые. Как рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников, причина тому — действующий 69-й федеральный закон о такси, который не допускает выдачи разрешения на перевозки физическим лицам. Легально стать самозанятым таксистом и платить налог на профессиональную деятельность человек может только в том случае, если предварительно оформил ИП. Это противоречит самому принципу самозанятости, которая задумывалась как инструмент для максимального упрощения легализации микробизнеса, отмечают эксперты.

— Сейчас самозанятость как таковая недоступна для водителей такси. Частный водитель по-прежнему не допущен к легальному оказанию услуг по перевозке. Да, есть вариант для водителя, который зарегистрировался как ИП, перейти на новый налоговый режим, но это не та самозанятость, о которой изначально шла речь. То есть по большому счету за год эксперимента с самозанятостью для такси ничего не изменилось, — резюмирует Павел Стенников.

— Отрасль ждет от государства разрешения оформлять лицензию физлицам. Это позволит не только легализовать рынок, но и увеличить доходы водителей. Сейчас они вынуждены пользоваться услугами посредников, так называемых «подключашек», а это стоит денег. Либо процент от заказа, либо фиксированная абонентская плата — примерно тысяча рублей в месяц, — считает он.



Гендиректор татарстанского АНО «Центр поддержки самозанятых» Лиана Пахарева подтверждает, что таксист может стать самозанятым лишь при условии предварительной регистрации ИП, но большой проблемы в этом не видит.

— Сейчас есть много сервисов, позволяющих оформить ИП быстро, в течение дня, и уже потом через приложение «Мой налог» перейти на налоговый режим для самозанятых, — пояснила Пахарева.

Эксперты за легализацию таксистов-физлиц



Исполняющая обязанности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова рассказала «Реальному времени», что ограничения по самозанятости для таксистов действительно есть, но проект поправок в законодательство о такси уже готов и находится на рассмотрении.

— Действительно, сегодня самозанятые таксисты столкнулись с системной проблемой законодательства — они как физические лица не могут получить разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Закон в принципе не дает им такой возможности — получить разрешение может только официальный индивидуальный предприниматель. Рынок перевозок восполнил этот пробел через так называемую «арендную схему», когда организация либо индивидуальный предприниматель берет в аренду транспортное средство у физлица, получает для него необходимое разрешение на перевозку, а дальше водитель работает фактически самостоятельно, — рассказала Камалова. — Тем не менее отсутствие единого подхода в регулировании правового статуса самозанятых ограничивает возможности для развития самозанятости в сфере работы такси. Проект поправок в закон, которые позволяют получать разрешения на работу такси самозанятым физическим лицам, сейчас находится на рассмотрении в федеральных ведомствах.

Той же точки зрения придерживаются и в популярном агрегаторе «Яндекс.Такси».

— Число водителей такси, желающих зарегистрироваться в статусе самозанятых, может вырасти, если в законодательстве по итогам эксперимента будет сделан следующий логичный шаг — возможность для самозанятых получать разрешение на работу такси на свой личный автомобиль. Это сделает статус еще более удобным для большого числа занятых в такси россиян, — уверен директор по стратегическим проектам «Яндекс.Такси» Петр Диденко.

Минтранс РФ против



Законопроект, о котором идет речь, уже внесен в Государственную думу. Как рассказал «Реальному времени» один из его авторов, депутат от Татарстана Айрат Фаррахов, документ уже согласован Администрацией президента и агрегаторами такси, а сейчас находится на согласовании в регионах. Этот процесс займет какое-то время, однако, как полагает Фаррахов, до конца года у законопроекта есть все шансы быть принятым. Правда, со стороны федерального Минтранса документ встретил некоторое противодействие.

— Минтранс [РФ] против того, чтобы самозанятые физлица могли получать разрешения на работу в такси. В ведомстве опасаются, что из-за этого могут возникнуть проблемы, потому что считают, будто физлица — недостаточно ответственные люди. Но мы думаем, что именно с невозможностью получить лицензию связано то, что рынок такси сегодня — это достаточно «серая» зона: половина водителей «бомбит», и все об этом знают, — рассуждает Фаррахов.

— Оформлять ИП они не хотят, потому что это сопряжено с некоторыми бюрократическими сложностями, отчетностью. Стать самозанятым намного проще, все происходит «в цифре». Думаю, ошибочно полагать, что ответственность как-то зависит от наличия статуса ИП. Наш законопроект поспособствует тому, чтобы рынок стал более прозрачным.

Несмотря на ограничения, число самозанятых таксистов растет



Но пока поправки не приняты, отрасль частных пассажироперевозок вынуждена развиваться стихийно и, в некоторой степени, нелегально. И инструмент самозанятости играет в этом процессе не последнюю роль.

Во-первых, несмотря на законодательные ограничения, количество самозанятых таксистов растет. Если год назад крупнейший в России агрегатор «Яндекс.Такси» сообщал «Реальному времени» о 1 200 самозанятых таксистах, работающих в Татарстане, то теперь, по данными республиканского Минтранса, их более 10 тысяч.

— Это больше 15 прцентов зарегистрированных «самозанятых» в целом по республике (более 64 тысяч человек), — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе министерства. — В Татарстане стояла серьезная задача — максимально привлечь самозанятых лиц к участию в проекте. У Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ — это возможность «вывода из тени» лиц, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров личным автотранспортом (таксисты).

А в «Яндекс.Такси» число самозанятых таксистов, выполняющих заказы клиентов, в целом по стране выросло до 107 тысяч.

— «Яндекс.Такси» был первым федеральным партнером ФНС по подключению самозанятых. По последним данным в России более 107 тысяч самозанятых водителей-партнеров выполняют заказы сервиса «Яндекс.Такси». А всего в России зарегистрировано порядка 400 тысяч самозанятых. Компания ведет активную работу по подключению к платформе самозанятых таксистов в республике Татарстан, в частности, теперь такая возможность появилась не только у таксистов, но и у курьеров, которые работают с сервисом «Яндекс.Еда», — рассказал Петр Диденко.

В «Яндекс.Такси» число самозанятых таксистов, выполняющих заказы клиентов, в целом по стране выросло до 107 тысяч. Фото Максима Платонова

Водители нарушают закон, агрегаторы смотрят сквозь пальцы



Между тем, по информации, полученной «Реальным временем» от самих самозанятых таксистов, выполняющих заказы пользователей популярного агрегатора, последний предоставляет водителям техническую возможность заниматься извозом без оформления ИП и даже без разрешения на работу. Достаточно статуса самозанятого, получение которого предусмотрено мобильным приложением для таксистов через сшивку с приложением «Мой налог». Наличие статуса ИП при этом не проверяется, хотя на своем сайте агрегатор и указывает на его необходимость: мол, мы вас предупредили.

— Зарегистрироваться не составляет проблем, агрегатор дает возможность регистрироваться самозанятым, но человек в этом случае работает на свой страх и риск, нелегально, нарушая 69-й федеральный закон, — утверждает собеседник «Реального времени» из самозанятых таксистов, попросивший по понятным причинам не называть его. — Чтобы зарегистрироваться самозанятым и выполнять заказы, в Казани нет необходимости получать разрешение. По сути, любой человек с улицы, имея паспорт и водительское удостоверение, может подключиться и спокойно работать.

По словам нашего собеседника, похожим образом дело обстоит и с так называемыми «подключашками» — компаниями-прокладками, которые имеют необходимый для работы с агрегатором юридический статус, и за плату позволяют частным водителям выполнять заказы агрегаторов. По факту водитель работает все так же самостоятельно, но формально числится в существующем порой лишь на бумаге таксопарке. Разница между этой схемой и самозанятостью лишь в том, что самозанятый таксист платит налоги государству (их размер программа агрегатора рассчитывает автоматически), а не комиссию за заказы «подключашке».

— Таксистов фактически никто не контролирует. Агрегатор примерно раз в неделю просит загрузить в приложение фото автомобиля и салона, водительского удостоверения, иногда — лица водителя. Вот и весь контроль, — продолжает собеседник «Реального времени». — Все рейды, направленные на пресечение деятельности нелегальных таксистов, лишь показуха. Я занимаюсь извозом с 2014 года, и никто ни разу не спросил у меня регистрацию ИП, разрешение на работу и т. д.

Ппоявление самозанятых таксистов — это первый шаг к тому, чтобы навести в отрасли порядок. Фото vk.com/proautokzn

В пресс-службе агрегатора, о котором идет речь, наличие подобной схемы подключения водителей отрицают: мол, при регистрации программа требует загрузить разрешение на работу в числе прочих необходимых документов, но, как уверяют нас таксисты, это ограничение действует только в Москве.

По мнению нашего собеседника, появление самозанятых таксистов — это первый шаг к тому, чтобы навести в отрасли порядок, поскольку регистрация физлиц в качестве легальных извозчиков позволит исключить из цепочки клиент — агрегатор — водитель «подключашек», и направит налоги таксистов исключительно в бюджет.