В Казани запустили опрос о кондиционерах в автобусах

Миндортранс Татарстана опубликовал в одной из соцсетей опрос по поводу установки систем кондиционирования в общественном транспорте Казани — соответствующие предложения поступали от жителей в связи с жарой.



Горожанам предлагают выбрать один из трех вариантов:

установить системы в действующем автопарке — в этом случае цены на проезд поднимутся на 30%;

не устанавливать кондиционеры в действующем автопарке и сохранить нынешнюю стоимость проезда;

предусмотреть установку кондиционеров при обновлении автобусного автопарка.

В опросе приняли участие уже более 200 человек. Жители в комментариях выразили недовольство представленными вариантами. Горожане возмущены, что расход на кондиционеры могут возложить на их плечи:

— Опять все за счет пассажиров! И налог плати, и кондиционеры в автобусе оплати и т.д.

— Ответ, на самом деле, известен. Опрос составлен таким образом, чтобы продвинуть уже принятое по сути решение. Это манипуляция

— Любая причина, любая возможность — лишь бы увеличить цены.

— Обойдемся без кондиционера. Оставьте уже в покое тощие кошельки горожан. Только и можете, что поднимать цены на все? — сетуют горожане.

Почти половина принявших участие в опросе казанцев проголосовали за третий вариант — установку кондиционеров при обновлении автопарка. Далее голоса почти поровну распределились между вариантом с повышением цены и оставлением ситуации без изменений.



В июле Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана попросила республиканский Минтранс установить в казанских автобусах кондиционеры.

— Перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от пассажиров на предприятия. Также изучили пожелания от туристов, которые приезжают в Казань. Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, — нет кондиционеров в автобусах, — сказал председатель Ассоциации АТП Сергей Темляков.

Он подчеркнул, что затраты на установку кондиционеров должно взять на себя республиканское ведомство. Иначе, если это ляжет на плечи перевозчиков, покупка повлечет за собой рост цен на проезд. Как добавили в ассоциации, ссылаясь на самого же главу Миндортранса Фарита Ханифова, покупка кондиционера в автобус обойдется в 700 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко