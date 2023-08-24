План по «Метеорам» для Зеленодольского судозавода составит 4 штуки в год до 2035 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

План строительства гражданских судов Зеленодольским заводом имени А.М. Горького до 2035 года составляет четыре «Метеора-2020» в год. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов обратил внимание, что раис республики Рустам Минниханов поставил задачу довести выпуск «Метеоров» до 8-10 штук в год. Он напомнил, что в советское время Зеленодольский завод выпускал по одному «Метеору» в месяц.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Метеор-2020» совершил первый экскурсионный рейс из Казани в Ульяновск 18 августа. Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте.



Рейс отправлялся в 5 утра. В целом продолжительность поездки составила четыре часа. Подробнее — в материале «Реального времени».

Скоростные теплоходы «Метеор-2020» по маршруту Казань — Ульяновск запустят на постоянной основе с 25 августа. Они будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Размер требуемых годовых субсидий на речной маршрут Казань — Ульяновск составляет 30 млн рублей.

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Маргарита Головатенко