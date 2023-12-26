В Миндортрансе Татарстана высказались о возможности брутто-контрактов для перевозчиков

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов дал понять, что брутто-контрактов для региональных перевозчиков не будет. Он объяснил, что осуществлять перевозки пассажиров городским транспортом на основе брутто-контрактов могут позволить себе только дотационные регионы или очень крупные города вроде Москвы или Санкт-Петербурга.

Минтранс закупил 453 новых автобуса для Казани, 90 для Набережных Челнов и 119 для других районов республики. Перевозчики получили уже 25 единиц транспорта.

Для «Салават купере» приобретен сдвоенный белорусский автобус, но пока его нельзя выставлять на линию, так как есть требование использовать для пассажирских перевозок только российские машины.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Брутто-контракты — это модель организации пассажирских перевозок, при которой перевозчики перечисляют всю собранную с пассажиров выручку в бюджет города, а городская администрация оплачивает выполнение рейсов по маршрутам.

В ноябре «Реальное время» писало, что перевозчики и мэрия Казани не могут договориться о том, кто заплатит за обновление автопарка. Всего городу нужны почти три сотни городских автобусов.

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Инна Серова