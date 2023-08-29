В Татарстане запустят акцию со скидкой при покупке билета в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана с 1 сентября по 31 декабря 2023 года смогут расплатиться в общественном транспорте со скидкой 8—10 рублей. Как заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков, она будет применять как в автобусах, так и в троллейбусах, трамваях и метро.

— Переводчики получают полную стоимость проезда за каждую поездку. Никаких выпадающих доходов у них не возникает, — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «Национальная система платежных карт» Мария Точилова.

Получить скидку в восемь рублей можно при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон. Скидка в размере 10 рублей предоставляется при расчете картой жителя Татарстана.



На сегодняшний день стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро столицы Татарстана при оплате банковской или транспортной картой составляет 35 рублей. При покупке за наличные билет обойдется в 36 рублей.

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысили с 10 января 2023 года. До этого при безналичной оплате билет стоил 31 рубль, при наличной — 35 рублей.



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Татьяна Демина