Благодаря локдауну нелегалы перетянули на себя половину пассажирского межгорода в Татарстане

Крупные перевозчики вывели в рейс лишь половину автобусов на межмуниципальных линиях, подарив «серым» конкурентам возможность поднять цены

Фото: Илья Репин

После отмены с 12 мая COVID-запрета на пассажирские перевозки внутри республики ведущие автотранспортные компании не возобновили движение полностью. Частота ежедневных рейсов, связывающих малые города с Казанью, урезана на 50—70%. Особенно пострадало южное направление: отменены продажи на половину рейсов Альметьевск — Казань — Альметьевск. Воспользовавшись санитарной остановкой, «серые» перевозчики с первых дней задрали цены по межмуниципальным маршрутам — от 700 до 1000 рублей за место, а их легковушки уходят на некоторые направления ходят каждый час. Республиканский Минтранс разводит руками: контроль за исполнением расписания регулярными перевозчиками временно остановлен.

Кто на самом деле получил карт-бланш?



Официальные пассажирские перевозчики оказались среди тех счастливчиков, кому разрешили вернуться к работе после «нерабочих недель», объявленных в стране в связи пандемией в конце апреля. Как известно, еще 12 мая казанский Кремль снял ограничения на движение пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам, которые, наряду с остальными запретами, были наложены эпохальным постановлением кабмина от 19 марта №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».

Однако за 2 недели локдауна расцвели «серые» конкуренты официалов. В итоге крупные татарстанские АТП смогли восстановить маршруты в лучшем случае на 50%. А образовавшуюся брешь в междугородней сетке заполнили нелегалы. Как рассказали «Реальному времени» участники рынка междугородных перевозок, «свободные агенты» под видом заказного такси продолжили работать на регулярных линиях без особых помех, легко перетянув на себя половину пассажирского потока.

Еще 12 мая казанский Кремль снял ограничения на движение пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам. Фото Ильи Репина

Легкие на подъем: как изменились цены на проезд

Воспользовавшись санитарным простоем, нелегалы решительно подняли стоимость проезда. Иногда до Набережных Челнов вместо 500 рублей просили тысячу.

«Когда мы закрылись, они сразу выставили цену в 1000 рублей за одно место, хотя билеты на автобус стоят от 400 до 500 рублей за одно место в зависимости от времени отправления, направления и перевозчика, обслуживающего маршрут», — рассказал «Реальному времени» представитель компании, работающей по выигранному госконтракту на обслуживание пассажирских перевозок в Закамье. До 700 рублей выросла стоимость проезда до Альметьевска. Например, на момент подготовки материала повышенный тариф предлагала компания-перевозчик, которая ведет онлайн-продажу билетов от имени некой «Фирмы 417» (найти в системе «СПАРК-Интерфакс» компанию с таким названием не удалось, — прим. ред.). Интересно, что на сайте компании указана «докоронавирусная» стоимость в 500 рублей, но при оформлении брони диспетчер-оператор предупреждает, что на время пандемии цена составит 700 рублей за одно посадочное место. То есть одна машина привозит за рейс 2 100 рублей дохода, подсчитали перевозчики. При этом фактические расходы на бензин на этом расстоянии составляют примерно 550—600 рублей.

При этом автоответчик информирует, что «для удобства пассажира» на рейс могут взять только три человека, но машины отправляются из Казани каждый час. Отвечая на расспросы «Реального времени», оператор предупредил, что вместо микроавтобуса может оказаться легковой автомобиль, но точно узнать марку транспорта возможно только перед непосредственным отправлением.

Операторы «свободных агентов» честно предупреждают, что температура у пассажиров-спутников не проверяется, потому что «больные, наверно, не поедут». Официальные перевозчики робко негодуют. «Мы обязаны работать строго по расписанию и нести всевозможные затраты на обеспечение безопасности пассажиров в связи с санитарными требованиями Роспотребнадзора РФ, — рассказали участники. — Нас, как регулярных перевозчиков, проверяют с первого дня открытия рейсов. Зато «серые» перевозчики, работающие под видом заказного такси, свободны. Они куют деньги, пока горячо».

«Северный вокзал» работает в направлении Москвы, Чувашии, Марий Эл. «Южный» в направлении Оренбурга, Самары, Альметьевска через Чистополь. «Восточный» — это рейсы в Набережные Челны, Уфу, Челябинск. Фото Ильи Репина

Остановка по требованию?

Поясним, что междугородние перевозки из Казани ведутся с трех основных автовокзалов, которые построены в рамках концепции их развития. Так, «Северный вокзал» работает в направлении Москвы, Чувашии, Марий Эл. «Южный» в направлении Оренбурга, Самары, Альметьевска через Чистополь. «Восточный» — это в основном рейсы в Набережные Челны, Уфу, Челябинск. Однако самым первым автовокзалом в Казани остается «Столичный», который работает во всех этих направлениях. Почему же регулярные перевозчики медленно встают на выигранные ими регулярные маршруты, отдавая «черный хлеб» на откуп конкурентам? Насколько реально сократилось количество рейсов?

Замгендиректора казанского автовокзала «Восточный» Лейсан Алиева рассказала «Реальному времени», что общее количество рейсов, отправляющихся в восточном направлении с их платформы, сократилось сразу в четыре раза. «До пандемии в нашем расписании значилось от 60—70 рейсов в зависимости от дня недели. Это рейсы в Актаныш, Челны, Мензелинск, Уфу, Кумертау, Стерлитамак, Ижевск, Пермь и пригородные маршруты. После снятия ограничений на маршруты вернулись лишь 20—25 рейсов», — констатировала она.

Набережные Челны — Казань: шесть рейсов вместо 12

По ее словам, на самом востребованном челнинском маршруте оставили шесть ежедневных рейсов вместо прежних 12. «Но иногда и здесь приходится менять график отправлений среди недели. Пока работаем в непонятном режиме. Если видим, что на каком-то рейсе пассажиропоток упал, стараемся его не отменять, а выставляем автобусы малого класса. Сейчас средняя загрузка автобуса может доходить до 40 процентов, тогда как рентабельность достигается при уровне загрузки 70 процентов. Хотя бывает, что если даже три человека зарегистрировались на рейс, то все равно отправляем большой комфортабельный автобус», — говорит она.

Зато за полтора месяца санитарного простоя почувствовали свободу маневра неофициальные перевозчики, не связанные обязательствами по регулярным отправлениям с автовокзалов, признает она. По словам Лейсан Алиевой, за время самоизоляции нелегальные рейсы расцвели.

«Было издано постановление Кабмина РТ о том, что такси могут возить не более двух человек, — пояснила она. — Нелегальные перевозчики всегда дублировали наши маршруты и никуда не делись. Они продолжили деятельность и получили лицензии на осуществление деятельности перевозок такси. Конечно, вместо двух человек они наполняют салон автомобиля полностью. И если машина вместимостью семь мест, а лицензирование услуг такси ведется до семи мест, то едут полностью — это машины Largus и Toyota. На челнинском направлении хороший пассажиропоток и нелегальным перевозкам есть где разгуляться. Восстановление пассажиропотока непредсказуемо. Если постепенно раскатаем рейсы, то, возможно, к концу лета вернем себе пассажира. Если вдруг снова не возникнут непредвиденные обстоятельства», — переживает она.

Альметьевск — Казань: два рейса вместо четырех

Как и в направлении на Набережных Челны, вдвое срезали рейсы из Казани в Альметьевск. Олег Новиков, заместитель гендиректора по эксплуатации ООО «Альметьевское ПОПАТ» рассказал «Реальному времени», что с момента снятия ограничений 12 мая были восстановлены перевозки менее чем на 20% от общей маршрутной сети. «Из четырех ежедневных рейсов на Казань (это по два утренних и вечерних) осталось всего два. Это объясняется тем, что в республике продолжает действовать режим самоизоляции, его пока не сняли. Я думаю, что после 1 июня мы сможем полностью восстановить пассажирское сообщение», — говорит он.

«Как выбирались рейсы для удаления из расписания движения? Почему были отменены самый ранний рейс — на 6 часов утра и самый поздний — на 16.40 мск? Мы провели анализ пассажиропотока и увидели, что загрузка в это время минимальна. Поэтому мы оставили один утренний рейс на 8 утра и второй вечерний — на 13.10. На этих рейсах загрузка достигает 80 процентов. Перевозка ведется на китайских микроавтобусах Higer вместимостью 29 мест. Всего мы обслуживаем 10 межгородских маршрутов, преимущественно по территории юго-востока республики», — добавляет Новиков.

По его мнению, «серые» перевозчики «отъедают» примерно 30—50% пассажиропотока. «После полного возобновления перевозок поднимать цены в этом году не собираемся. У нас уже было повышение тарифа с 1 апреля», — надеется он.

По словам заместителя гендиректора АО «Нижнекамское ПАТП-1» Дамира Гайнутдинова, общее количество рейсов по всей маршрутной сети сократилось на 50% по сравнению с ценами до начала пандемии. Фото yandex.ru

Казань — Нижнекамск: четыре рейса вместо трех

Гораздо быстрее остальных восстанавливает маршрутную сеть нижнекамский перевозчик. По словам заместителя гендиректора АО «Нижнекамское ПАТП-1» Дамира Гайнутдинова, общее количество рейсов по всей маршрутной сети сократилось на 50% по сравнению с ценами до начала пандемии.

«На казанском направлении ежедневно отправляется три рейса с интервалом 3—4 часа. С сегодняшнего дня на регулярной основе будет работать четвертый рейс. Пассажиры отправляются в путь на автобусах малой вместимости — до 20 мест. При этом салон автобуса заполняется лишь наполовину — чаще всего едут по 9—10 человек. Стоимость проезда не изменилась и составляет около 530 рублей. Таким образом, движение автобусов на маршруте Казань — Нижнекамск восстановилось на 70%», — сообщил он



Еще быстрее оживает пассажирский поток на челнинском направлении. Здесь восстановлены все девять регулярных рейсов. Почти весь автопарк в движении. Мобильность граждан объясняется тем, что Набережные Челны и Нижнекамск образуют единую агломерацию, да и стоимость проезда доступная — 100 рублей.



«С начала возобновления с 12 мая межмуниципальных перевозок рассадка пассажиров ведется с учетом социального дистанцирования, то есть пассажиры размещаются в салоне не рядом друг с другом, а пропуская одно свободное место. Роспотребнадзор вместе с ГИБДД проводили выездную проверку перевозчиков. Следуя их рекомендациям, мы регулярно обрабатываем салон антисептиками, а пассажиры обязаны быть в масках и перчатках. С учетом дополнительных затрат сейчас обсуждается вопрос повышения стоимости проезда. Однако называть конкретные цифры преждевременно», — рассказал он.

Как показывает практика, межмуниципальные пассажирские перевозки с каждым годом становятся убыточнее, а большие автобусы будут уходить с рейсов, сокрушается Дамир Гайнутдинов. Фото Ильи Репина

Кто выиграл в пандемию

Дамир Гайнутдинов согласен с коллегами, что серые перевозчики «отбивают» пассажиров, перевозя людей на легковых автомобилях. «Они выиграли пандемию! Им не нужно выполнять требования по безопасности перевозок, которые несут официальные перевозчики, не нужно платить налогов, и сейчас они легко обходят требования Роспотребнадзора, находя пассажиров через социальные сети. Как показывает практика, межмуниципальные пассажирские перевозки с каждым годом становятся убыточнее, а большие автобусы будут уходить с рейсов. Если в 2005 году мы обслуживали 19 маршрутов, то в этом году осталось только пять. Выиграть конкуренцию у нелегального перевозчика трудно», — сокрушается он.

Жирную точку в кризисной ситуации поставили в руководстве автовокзала «Столичный». Здесь допустили возможность оптимизации маршрутной сети, поскольку загрузка рейсовых автобусов упала «ниже плинтуса».

Можно ли переломить ситуацию? В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ не склонны ее драматизировать, полагая, что после полной отмены режима самоизоляции все вернется в нормальное русло. «С 12 мая перевозки на регулярных маршрутах разрешены. Формирование рейсов и выпуск подвижного состава осуществляется перевозчиками с учетом востребованности у населения. По мере роста спроса количество рейсов увеличивается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Минтранс опроверг вероятность сокращения частоты рейсов в этом году. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Минтранс РТ: оптимизация частоты рейсов не предполагается

Здесь прокомментировали резкий скачок цен на проезд на фоне отмены половины регулярных автобусных рейсов. «Договорные отношения с компанией «Фирма 417» отсутствуют. Это неофициальный перевозчик», — пояснили в пресс-службе. При этом Минтранс опроверг вероятность сокращения частоты рейсов в этом году. «Оптимизация количества рейсов не предполагается. Перевозчики обязаны выполнять условия перевозок в соответствии с выданными свидетельствами», — подчеркнули в пресс-службе. Однако контролировать их невозможно. «Мероприятия по контролю исполнения расписания приостановлены до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки», — разводят руками в Минтрансе.

Но как изменятся тарифы? Стоит ли ожидать роста стоимости проезда? «Перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам. Тарифы устанавливаются перевозчиком самостоятельно. Об изменении тарифов перевозчик обязан обеспечить информирование в письменной форме уполномоченного органа исполнительной власти Республики Татарстан, владельцев автовокзалов и автостанций об изменении тарифа на перевозки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок за 30 календарных дней до изменения такого тарифа», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Глава объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова считает, что ситуацию, сложившуюся на рынке пассажирских перевозок Татарстана, можно считать характерной для многих регионов. «Если мы хотим поддержать официальные регулярные перевозки, то не нужно закрывать глаза на серый рынок», — заметила она.

Пока же из-за локдауна и роста безработицы желающих курсировать между городами в Татарстане, как и в других регионах России, меньше не становится. Туманные перспективы занятости и драконовские меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности пассажиров толкают перевозчиков в серую зону. А там, как известно, недалеко и до повторения трагических событий на дороге. Поэтому оставлять ситуацию на этом рынке без внимания ни в коем случае нельзя. «Реальное время» будет следить за развитием событий.