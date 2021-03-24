Вице-премьер — главам районов: «Не надо ждать чудес и экстренных спасений»

Метеорологи прогнозируют спокойное течение паводка, а МЧС негодует из-за бездействия муниципалитетов

Эта зима в Татарстане была довольно морозной, а высота снежного покрова и наличие влаги в снеге превысили норму на треть — что повлияет на масштаб грядущего половодья. В прошлом году во время паводка затопило шесть домовладений, почти 150 приусадебных участков, четыре низководных моста и одну автодорогу в 10 районах Татарстана. Анализ, проведенный экспертами республиканских ведомств в этом году, выявил неудовлетворительное состояние трех гидротехнических сооружений, аварийное состояние нескольких мостов и еще ряд нерешенных проблем, из-за которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Критике со стороны Министерства ГО и ЧС на заседании комиссии при кабмине РТ подверглись власти нескольких районов республики.

Активного таяния снега и льда ждать не стоит

По оценке метеорологов, высота снежного покрова на территории республики превышает средние многолетние значения более чем на 30% — это полметра, что выше нормы на 17 см. Выше обычного, отметил глава Управления метеорологии РТ Сергей Захаров, и содержание воды в снеге — более чем на треть. Самый высокий показатель — в районе Предволжья (Кайбицкий, Дрожжановский и Тетюшский районы), там в снежном покрове воды выше нормы на 63%. Кстати, снег в окрестностях Казани тоже довольно многоводен — показатель составляет 141%.

Вызывает тревогу у специалистов глубина промерзания почвы: при норме 76—80% в некоторых местах она доходила до 1 метра и более. Толщина льда в реках, в том числе в Куйбышевском водохранилище, составляет от 47 до 90 см, а в Нижнекамском — 52—72 см, что местами тоже больше средних значений почти наполовину.

Как отметил глава Управления метеорологии РТ Сергей Захаров, содержание воды в снеге выше обычного более чем на треть. Фото: tatarstan.ru

С учетом всех этих показателей эксперты-метеорологи определили в Татарстане несколько участков, где по прогнозам паводок грозит большими проблемами — это река Кубня в районе села Тютеево, река Меша в Пестречинском районе, река Казанка в районе Арска, река Берсут в Урманчеево и ряд других. Вскрытие рек начнется уже через неделю, сообщил Захаров: с 1 по 6 апреля может тронуться лед на Свияге, следом на реке Кубне, на Казанке начала ледохода можно ждать с 7 по 12 апреля.

Озвучил он и прогноз погоды до конца марта — ее характер ожидается достаточно комфортным для развития паводка, активного процесса таяния снега и льда не будет, заверил Сергей Захаров. Если в ночные часы еще будет сохранятся отрицательная температура, до -9 градусов Цельсия, то днем температура воздуха, наконец, будет прогреваться сначала до +1—3 градусов и далее расти, 28 марта ожидается и вовсе +8.

Проблемные моменты озвучиваются ежегодно, но до сих пор не решены

Если прогнозы метеорологов не так пессимистичны, то данные республиканского Министерства по делам ГО и ЧС говорят о том, что ряд районов могут серьезно пострадать от грядущего половодья.

Несмотря на то, что подготовка к паводку началась еще осенью и в превентивные мероприятия — ремонт 47 гидротехнических сооружений, очистку русел рек и дноуглубление почти 300 участков, укрепление береговых полос, спрямление русел рек и прочее было вложено без малого 1,9 млрд рублей, некоторым территориям в Татарстане во время активного таяния снега может грозить значительное затопление.

В 18 районах на 31 участке не проведено так называемое чернение льда — одно из действенных и самых дешевых средств борьбы с ледовыми заторами, отметил замглавы ГО и ЧС Николай Суржко. Фото: 16.mchs.gov.ru

До сих пор, отметил замглавы ГО и ЧС Николай Суржко, в 18 районах на 31 участке не проведено так называемое чернение льда — это одно из действенных и самых дешевых средств борьбы с ледовыми заторами. Всего на реках республики в период половодья образуются 63 таких затороопасных участка.

С учетом объемов выпавшего снега и льда на реках пострадать могут гидротехнические сооружения (ГТС), подчеркнул Суржко. Сегодня в Татарстане их более 850, из которых 107 требуется ремонт, а 23 из них вообще находятся в аварийном и опасном состоянии. Особую тревогу, смогут ли они выдержать обильный паводок, в МЧС вызывают три ГТС: это пруд №3 в пос. Новый Тукаевского района, где водосброс не пропустит сток талых вод весной и имеется угроза прорыва плотины, второе ГТС — в селе Верхнее Яхшеево Актанышского района тоже создает угрозу возникновения аварийной ситуации, как, впрочем, и еще одно — в селе Слобода Екатерининская Новошешминского района.

В период паводка на этих участках будет организовано круглосуточное дежурство. По данным Минземимущества, 87 ГТС в республике вообще не имеют законного владельца, на них не оформлено право собственности. Также он отметил, что по-прежнему не решен вопрос и по восстановлению комплекса ГТС города Казани — цена вопроса по разработке проекта для включения работ в целевые программы порядка 334 млн рублей.

Сегодня в Татарстане более 850 гидротехнических сооружений, из которых 107 требуется ремонт, а 23 из них вообще находятся в аварийном и опасном состоянии. Фото: tatarstan.ru

Суржко обозначил в своем докладе еще ряд проблемных участков, которые смогут не пережить половодья. Во-первых, это мосты и дороги. Особо он остановился на переезде через реку Ноксу в пос. Салмачи, который сильно пострадал в 2009 и 2016 годах. Хотя в 2020 году мост был построен, но в эксплуатацию до настоящего времени не введен, посетовал Николай Суржков, отметив, что помимо строительства моста необходимо очистить и русло Ноксы.

Такая же история и с мостом в Нурлатском районе: ему требуется капремонт, или необходимо возведение нового. В селе Макулово Верхнеуслонского района мост через реку Сулицу тоже требует ремонта, но источника финансирования на изготовление проекта не найдено, в селе Качелино Арского района ежегодно подтапливается участок дороги через реку Казанку. Проектом предусмотрено строительство автомобильной дороги и моста, но до сих пор он не реализован. Суржков раскритиковал бездействие местных властей: «Эти вопросы озвучиваются ежегодно, но не решены до настоящего времени».

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в период паводка будет закрыто движение по мосту через реку Карлу на автодороге, ведущей к кондитерской фабрике Буинского района, из-за его аварийного состояния. Также он предложил закрыть еще один мост на автодороге Альметьевск — Азнакаево — через реку Степной Зай, а движение автотранспорта на период паводка организовать в объезд. Прекращается работа четырех ледовых переправ, отметил Ханифов: первым на днях закрыли переезд от Нижнекамска в сторону села Покровского.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в период паводка будет закрыто движение по мосту через реку Карлу на автодороге, ведущей к кондитерской фабрике Буинского района, из-за его аварийного состояния. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Водохранилища к весеннему паводку подготовлены

Свои прогнозы относительно грядущего паводка дало и Минэкологии Татарстана. По словам министра Александра Шадрикова, характер весеннего половодья в текущем году в соответствии с величиной, распределением снегозапасов и прогнозами притока в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается близким к паводку 2019 года: снегозапасы по Волжско-Камскому бассейну на 10 марта составили 113% нормы, тогда как в маловодном 2019 году на эту дату их величина составляла 110% нормы.

Также он отметил, что в этом году будут предприняты специальные меры, чтобы избежать повтора критической ситуации, возникшей 2 года назад, когда из-за маловодья началось обмеление рек в республике. Росводресурс уже установил режим экономии водных ресурсов, и к 1 апреля уровень Куйбышевского водохранилища прогнозируется на отметке 50,5 м по балтийской шкале высот, что на 90 см выше, чем в 2019 году.

— Есть договоренность пяти субъектов, которые находятся в районе Волжско-Камского каскада — это 13 гидроузлов и 12 электростанций. Уровень воды в этих водохранилищах очень активно обсуждается на межведомственной рабочей группе Росводресурсов, уровень должен быть не ниже 51-й отметки. Есть понимание, по нашей просьбе заседание рабочей группы в весеннее половодье будет проходить два раза в месяц.

По словам Александра Шадрикова, характер весеннего половодья в текущем году в соответствии с величиной, распределением снегозапасов и прогнозами притока в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается близким к паводку 2019 года. Фото: prav.tatarstan.ru

Сообщил Шадриков и о решенной, наконец, проблеме с дамбой в Нижнекамском и Елабужском районах. Почти четверть века она грозила прорывом и затоплением 40 тысяч дачных участков, более 300 домов и трех оздоровительных лагерей. В прошлом году дамбу капитально отремонтировали в рамках госпрограммы. «В целом, — подытожил главный эколог Татарстана, — Нижнекамское и Куйбышевское водохранилища к весеннему паводку подготовлены».

Завершая заседание, первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин обратился к главам муниципалитетов отметив, что Минобороны принят другой порядок по согласованию взрывных работ, «поэтому не надо ждать чудес и экстренных спасений, а необходимо текущую работу совместными усилиями провести, пока лед крепкий все это можно сделать достаточно безопасно, и в последующем нам, как говорится, спасаться не придется — встретим паводок в плановом режиме».