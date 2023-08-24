На годовое субсидирование речных рейсов Казань — Ульяновск потребуется 30 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Размер требуемых годовых субсидий на речной маршрут Казань — Ульяновск составляет 30 млн рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на пресс-конференции.

— Только ульяновский наш рейс потребует примерно 30 млн дотаций на год, на следующий год, который мы разделим пополам, паритетно с Ульяновской областью, и будем дотировать по крайней мере первый год, пока будет нарабатываться пассажиропоток, — сообщил он.

Скоростные теплоходы «Метеор-2020» по маршруту Казань — Ульяновск запустят на постоянной основе с 25 августа. Они будут ходить по пятницам, субботам и воскресеньям.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Метеор-2020» совершил первый экскурсионный рейс из Казани в Ульяновск 18 августа. Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте.



Рейс отправлялся в 5 утра. В целом продолжительность поездки составила четыре часа. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина