«ЮВТ Аэро» улетает в Мюнхен: «Татнефть» готовится к лизингу трех Embrаer

Нефтяная компания согласовывает сделку с юристами

Фото: Максим Платонов

После многолетней депрессии «нефтяного» авиаузла на юго-востоке Татарстана «Татнефть» размораживает инвестиции и готова направить до 3 млрд рублей в оживление авиационных перевозок из самой дальней точки региона. По сведениям источников «Реального времени», нефтяная компания одобрила сделку, предусматривающую лизинг трех поддержанных самолетов Embrаer-190, для передачи их подконтрольной авиакомпании «ЮВТ Аэро». Если сделка не сорвется в последний момент, предстоящей весной в аэропорту Бугульмы начнется строительство второй взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать тяжелые лайнеры. Интересно, что спроектирована она «на вырост» и рассчитана на прием нового отечественного самолета МС-21.

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В ближайшее время авиакомпания «ЮВТ Аэро», подконтрольная структурам «Татнефти», объявит о заключении лизинговой сделки на поставку трех среднемагистральных самолетов Embraer E190. Дальность полета бразильского воздушного судна — до 4 тыс. км, что дает авиаперевозчику возможность начать развивать программу полетов в Европу. Первым получателем машины в России стала авиакомпания Pegas Fly («Икар»). Росавиация валидировала сертификат на бразильские региональные самолеты 2 года назад.

«Сделка проходит юридическую экспертизу, — подтвердил информацию «Реальному времени» гендиректор авиакомпании Петр Трубаев. — Пока она не завершена, не имею права раскрывать подробности».

Источники, тем временем, утверждают, что речь идет не о новых, а о поддержанных самолетах. Точный их возраст держится в секрете. Ожидается, что «ЮВТ Аэро» поставит бразильские лайнеры на направление в Мюнхен, считающийся точкой стыковых пересадочных рейсов в Европу. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на недавней коллегии своего ведомства наиболее вероятной датой открытия рейсов называл ll квартал 2019 года. Скорее всего, речь идет о запуске полетов в Европу с мая этого года, уточнили в «ЮВТ Аэро». Петр Трубаев подтвердил, что зарубежные полеты начнутся с Мюнхена.

Петр Трубаев подтвердил, что зарубежные полеты начнутся с Мюнхена. Фото Максима Платонова



С отсрочкой на год

Как уже рассказывало «Реальное время», «ЮВТ Аэро» еще год назад рассчитывало пополнить свой авиапарк современной техникой. Но тогда акционеры авиакомпании отказались от сделки в последний момент, так что открытие европейских маршрутов в год чемпионата мира по футболу было перенесено на неопределенное время. «Бенефициары авиакомпании не приняли ни одного из трех предложенных менеджментом вариантов обновления флота, а без новой техники далеко не улетишь», — раскрыл причину задержки один из собеседников «Реального времени».

«В предстоящий «золотой» сезон мы действительно хотели войти с новыми самолетами. Но надо быть самокритичным: в этом году однозначно не получится», — говорил тогда Трубаев, уточнив, что произошло это по не зависящим от авиакомпании причинам. Менеджмент авиакомпании, со своей стороны, приложил все усилия для ввоза новых самолетов. Накануне 1 марта 2018 года Росавиация выдала допуск «ЮВТ Аэро» на полеты в страны ЕС. «Эксплуатируемые сегодня самолеты CRJ200 ограничены дальностью полета в 2—2,5 тысячи км. По своим техническим характеристикам они не могут летать далеко. Поэтому мы предложили акционерам взять в лизинг среднемагистральные машины дальностью 4—5 тысяч км», — отмечал тогда глава «ЮВТ Аэро».

Процесс выбора оптимальной схемы дорабатывался во взаимодействии между акционерами и менеджментом, после чего, скорее всего, ушел на согласование правительству Татарстана.

Специально под программу был приобретен целый парк канадских самолетов CRJ-200. Фото Максима Платонова



Тень ВИМ-Авиа

Отказу от сделки поспособствовал и негативный фон вокруг банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа» в 2017 году, отмечают источники.

«Эта ситуация сложилась из-за большой просроченной задолженности перед ТЗК, аэропортами за обслуживание воздушных судов, а также перед лизингодателями, из-за чего обслуживание воздушных судов ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» было приостановлено, — комментировал ситуацию глава Росавиации Александр Нерадько. — Для вывоза пассажиров «ВИМ-Авиа» правительством РФ приняты директивы, предоставляющие право ПАО «Аэрофлот» использовать собственные средства в объеме до 1,8 млрд рублей для финансирования операционной и финансовой деятельности ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» на основании письменного указания Росавиации с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов ПАО «Аэрофлот» с отраслью», — рассказывал он.

По словам участников рынка, из-за этого были ужесточены требования к финансовой состоятельности авиаперевозчиков. «Внесенные Минтрансом России изменения в ФАП-246 (Федеральные авиационные правила, — прим. ред.) предусматривают усиление ответственности авиаперевозчиков при их неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, в том числе ограничение действия сертификата эксплуатанта при его неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии в течение одного квартала, а также приостановление действия сертификата эксплуатанта при его неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии в течение двух кварталов подряд», — предупреждал Нерадько.

До сих пор «ЮВТ Аэро» развивалась в качестве оператора программы субсидируемых авиаперевозок. «В этом году в перечень субсидируемых включены 24 направления из аэропортов республики, 18 из них Татарстан софинансирует. В ближайшее время авиакомпанией «ЮВТ Аэро» будут заявлены дополнительно два софинансируемых маршрута — это Астрахань и Ярославль. Надеемся на положительное решение», — отмечал Ленар Сафин.

В прошлом году «ЮВТ Аэро» перевезла 235 тысяч пассажиров, был запущен первый международный регулярный рейс из Казани в Батуми. Специально под программу был приобретен целый парк канадских самолетов CRJ-200.

Если на этот раз лизинговая сделка не сорвется, то под новые лайнеры «Татнефть» готовится выделить средства на строительство второй взлетно-посадочной полосы, которая осталась недостроенной еще в советские годы. Фото avia-mir.ru



Вторая ВПП в Бугульме

Если на этот раз лизинговая сделка не сорвется, то под новые лайнеры «Татнефть» готовится выделить средства на строительство второй взлетно-посадочной полосы, которая осталась недостроенной еще в советские годы. Действующая ВПП способна принимать лишь ближнемагистральные самолеты типа Як-40, Ан-24, CRJ200, из-за чего аэропорт оказался вне транзитного потока и сыграл в пользу Бегишево. Теперь «Татнефть» может выделить на эти цели до 2 млрд рублей, утверждают источники.

«Проект строительства второй ВПП находится в финальной стадии, — рассказал «Реальному времени» заместитель директора аэропорта Бугульмы Владимир Дементьев. — Планируем, что к весне он пройдет госэкспертизу и тогда начнутся какие-то телодвижения. Протяженность полосы составит 2 700 метров, ширина — 42 метра. Полоса запроектирована под МС-21, самый тяжелый самолет. Требование к взлетно-посадочной подушке — чтобы она выдерживала самолеты весом более 70 тонн. Мы надеемся, что будем развиваться, и если мы заложим расширенные возможности, значит, сможем принимать у себя более современные самолеты. Надеемся, что в Бугульму будет летать не только «ЮВТ Аэро», что здесь будут проходить транзитные рейсы, которые летают в Казань, Бегишево, Уфу и Самару. Действующая полоса имеет ограниченные возможности.

«Татарстанской авиакомпании, невзирая на убытки, обязательно нужно обновлять флот, если она не хочет умирать», — отмечает глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. — Прошлый год авиакомпании закончили с убытками и предстоящий год не сулит прибылей, но обновляться все равно нужно. Стоимость сделки «ЮВТ Аэро» трудно оценить, но ежемесячный лизинговый платеж может составлять до 100 млн рублей, а значит, загрузка кресел должна быть не менее 80 процентов. Направление на Мюнхен сложное, поскольку здесь работает много перевозчиков и без партнеров не обойтись».