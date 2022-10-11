В Татарстане в дорожные работы вложили более 190 миллиардов рублей — это много или мало?

В 2022 году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане превысит 190 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.



Эти средства вложили в мероприятия Программы дорожных работ текущего года, работы на дорогах федерального значения, проходящих по республике, а также на продолжение строительства скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. На последний объект направили 101 миллиард рублей.

— Самая большая дорога по освоению у нас — платная дорога М-12 Москва — Казань, седьмой-восьмой этап которой от Чувашской Республики до развязки Шали проходит по нашей территории. В этом году 101 миллиард — план этого объекта, представьте себе, — рассказал Фарит Ханифов.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В мае он сообщал, что в дорожный сектор Татарстана в этом году инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — говорил он об этой сумме.



190 миллиардов рублей — это:

$3,049 миллиарда, или €3,12 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. Чуть меньше двух бюджетов, затраченных на дорожные работы в Татарстане в 2021-м — в прошлом году вложили 98,8 миллиарда рублей.

— в прошлом году вложили 98,8 миллиарда рублей. Зарплата 3,8 миллиона татарстанцев — по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата в республике составила 49 943 рубля в месяц.



— по итогам января — июля 2022 года среднемесячная зарплата в республике составила 49 943 рубля в месяц. 44 186 годовых доходов главы Миндортранса Татарстана Фарита Ханифова — за 2021-й он задекларировал 4,3 миллиона рублей.

— за 2021-й он задекларировал 4,3 миллиона рублей. 7 964 отремонтированных моста «Миллениум» — на ремонт его дорожного покрытия в этом году потратили 23,85 миллиона рублей.

— на ремонт его дорожного покрытия в этом году потратили 23,85 миллиона рублей. 763 отремонтированные улицы Центральная в Салмачах — 3,5 км обновили за 249 миллионов рублей.

— 3,5 км обновили за 249 миллионов рублей. 763 отремонтированные улицы Николая Ершова в Казани — 1,7 км привели в нормативное состояние за 249 миллионов рублей.

— 1,7 км привели в нормативное состояние за 249 миллионов рублей. 19 реализованных в Татарстане национальных проектов «Безопасные качественные дороги» — общая сумма финансирования в 2022-м составила 9,78 миллиарда рублей.

— общая сумма финансирования в 2022-м составила 9,78 миллиарда рублей. Почти 9 реконструируемых Горьковских шоссе в Казани — на четыре очереди выделили 21,68 миллиарда рублей.

— на четыре очереди выделили 21,68 миллиарда рублей. Шесть Вознесенских трактов в Казани — ориентировочная стоимость дороги оценивается в 31 миллиард рублей.

— ориентировочная стоимость дороги оценивается в 31 миллиард рублей. 24 дорожных фонда Чувашии — в этом году республика вложила в строительство, реконструкцию и ремонт дорог 7,9 миллиарда рублей.

— в этом году республика вложила в строительство, реконструкцию и ремонт дорог 7,9 миллиарда рублей. Шесть дорожных фондов Башкирии — в 2022 году объем финансирования строительства, реконструкции и ремонта дорог составит 31,3 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина