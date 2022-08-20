Дорогу в Куюках под Казанью достроят вопреки возражениям землевладельцев

Препятствием для выезда на трассу М-7 из Салмачей и Куюков стали интересы вкладчиков «Татфондбанка» и других татарстанских банкротов

«Реальное время» выяснило, что многострадальная дорога между Куюками и Богородским длиной менее 5 километров, реконструкция которой началась в 2020-м, растянулась на два с лишним года и оказалась под угрозой срыва из-за несоблюдения республиканскими ведомствами законного порядка, будет достроена после оценки изъятых под нее земель и выплаты компенсаций их собственникам. В нашем материале — о промахах татарстанских чиновников, судебном разбирательстве, которое обернулось запретом на продолжение работ и «закопанных» под «дорогой жизни» для Куюков интересах вкладчиков обанкротившегося «Татфондбанка».

Семин оказался ни при чем



Жители Куюков, которые в начале августа с трудом смирились с сообщением руководства Пестречинского района, что, несмотря на внешнюю готовность дорожного полотна, проезд по реконструируемой дороге Куюки — Богородское будет открыт только в 2023 году, сейчас переживают по новому поводу — не снесут ли новую дорогу по решению суда.

В соцсетях они обсуждают новость: «Земля, где построена дорога, принадлежит миллиардеру Алексею Семину… Он подал в суд на подрядчика и, что поразительно, выиграл его. Суд вынес решение разобрать асфальт, так как новая дорога находится на частной территории».

«Реальное время» обратилось в принадлежащую Семину инвестиционную группу компаний ASG, однако там заверили, что не только не подавали заявления в суд по поводу дороги Куюки — Богородское, но и не имели для этого никаких оснований: земельные участки, по которым она проходит, не принадлежат ASG.

Заявление об обязании ГКУ «Главтатдортранс» и ООО «Волга-Автодор» прекратить работы на трех земельных участках подало московское ООО «УК «Простор Инвест». Фото: Максим Платонов

Истина оказалась в другом: заявление об обязании ГКУ «Главтатдортранс» и ООО «Волга-Автодор» прекратить работы на трех земельных участках, находящихся в частной собственности, и привести эти земли в первоначальное состояние подало московское ООО «Управляющая компания «Простор Инвест» Д.У.ЗПИФ рентный «Инвестиционный рентный фонд», которое представляет интересы собственников трех земельных участков общей площадью 5,7 га. Суммарная кадастровая стоимость участков — 7,767 млн рублей.



«Мы защищаем интересы пайщиков»

Юрист УК «Простор Инвест» Асия Бухараева подтвердила факт обращения компании в Арбитражный суд РТ:

— Участки, о которых идет речь в исковом заявлении, являются собственностью пайщиков «Инвестиционного рентного фонда», нам доверено управление этой собственностью и мы действуем в интересах пайщиков.

По словам Бухараевой, основным пайщиком «Инвестиционного рентного фонда» является в первую очередь «Татфондбанк», а кроме него — «НАСКО» и «Интехбанк», добросовестность же действий УК по управлению этим имуществом контролирует АСВ.

— В прошлом году мы обнаружили, что на землях пайщиков строится дорога, — рассказала она. — Это не было никак согласовано с собственниками земельных участков, более того, строительство начали без нашего ведома. Поэтому мы обратились в прокуратуру, в Росреестр и в декабре 2021 года подали иск в Арбитражный суд РТ. Суд согласился с нашими доводами и принял обеспечительные меры — запретил строительство дороги на земельных участках пайщиков фонда до разрешения вопроса по существу.

«В прошлом году мы обнаружили, что на землях пайщиков строится дорог», — рассказала Асия Бухараева. Фото: realnoevremya.ru

«Претензий не будет, если будет выплачена компенсация»

Асия Бухараева подчеркнула, что УК «Простор Инвест», равно как и пайщики «Инвестиционного рентного фонда», не имеет целью препятствовать реконструкции жизненно важной для жителей Куюков дороги. Речь, подчеркнула она, идет лишь о соблюдении процедуры изъятия земель для государственных нужд и надлежащей компенсации собственникам:

— Претензий не будет, если будет выполнена оценка земель, заключено соглашение об их изъятии и выплачена компенсация за их изъятие.

Однако этого, говорит она, пока не случилось, хотя времени прошло предостаточно:

— По последним нашим данным, пока еще даже не назначен оценщик, и нам ничего не сообщают о сроках, в которые оценка должна быть проведена. После того как суд наложил обеспечительные меры, в Пестречинском муниципальном районе издали постановление об изъятии земельных участков, однако впоследствии оно было отменено. В июне такое постановление издал республиканский Кабмин. Далее дело пока не движется, возможно, это связано с тем, что сама процедура подготовки и согласования документов — длительная.

Минземимущества РТ поручено обеспечить заключение соглашения с собственниками и выплату компенсации. Фото mzio.tatarstan.ru

Постановление есть, сроков нет

В постановлении Кабинета министров РТ об изъятии земельных участков в Пестречинском районе для государственных нужд — под реконструкцию автодороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки, распределены обязанности заинтересованных ведомств. Минземимущества РТ, в частности, поручено в 30-дневный срок после определения размера возмещения за земельные участки совместно с Главтатдортрансом обеспечить заключение соглашения с собственниками и выплату компенсации. Главтатдортрансу также было поручено проведение связанных с этим кадастровых работ.

«Реальное время» обратилось в Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ с вопросом о причинах, по которым этот процесс забуксовал. Там в ответ выдали справку, в которой говорится, что кадастровые работы проведены, а «в настоящее время Министерством земельных и имущественных отношений РТ и ГКУ «Главтатдортранс» ведутся мероприятия по организации работ по оценке земельных участков, попадающих под полосу отвода для дальнейшего выкупа и заключению соглашения».

В Минземимущества РТ, в свою очередь, в ответ на вполне конкретные вопросы нашего издания о причинах, по которым министерство до сих пор не выполнило указанные в постановлении Кабинета министров действия — не определило размер возмещения за изымаемые участки, не заключило соглашение с собственником и не выплатило возмещение, и о том, в какие сроки эти действия планируется завершить, сообщили ровно то, что было уже известно:

— Согласно постановлению Кабинета министров Республики Татарстан от 10.06.2022 №548 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Татарстан», были проведены кадастровые работы, в том числе находящиеся в долевой собственности ООО «Управляющая компания «Простор Инвест», в доверительном управлении у закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Инвестиционный рентный фонд». В соответствии с постановлением под изъятие попадают земельные участки общей площадью 5,7 га. В настоящее время Министерством земельных и имущественных отношений РТ и ГКУ «Главтатдортранс» ведутся мероприятия по организации работ по оценке земельных участков, попадающих под полосу отвода для дальнейшего выкупа и заключению соглашения.

Когда эти мероприятия будут завершены, осталось загадкой.

Реконструкцию дороги должны завершить в сентябре 2023 года. Фото: Максим Платонов

По «негодной» дороге с ветерком

О том, что вместо единственной соединяющей Куюки с Салмачами проселочной ухабистой дороги, которая осенью и зимой превращается в непролазную грязную топь, будет построена новая асфальтированная, стало известно осенью прошлого года. Тендер на 552,5 млн рублей, объявленный Главтатдортрансом, выиграло ООО «Волга-Автодор» — крупный игрок на татарстанском рынке строительства дорог, основную долю подрядов которому обеспечивает именно Главтатдортранс.

Как сообщили «Реальному времени» в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, согласно заключенному госконтракту, реконструкцию дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки, которая обеспечит жителям Куюков нормальный выезд на трассу, ООО «Волга-Автодор» должно завершить в сентябре 2023 года. Финансирование работ распределено по годам следующим образом: в 2021-м — 100 тыс. рублей, в 2022-м — 257 тыс. и в 2023-м — 195,5 тысячи.

«Без дороги мы в осенний период увязнем в пробках. Детей очень жалко поднимать в 4 утра. С ужасом ждем осень», — возражают жители. Фото: соцсети

В настоящее время, согласно опубликованной в соцсетях администрацией Пестречинского района информации, в дорожном пироге не хватает лишь одного слоя асфальтового покрытия, но в этом году его ни при каких обстоятельствах укладывать не планируют, реконструкцию дороги собираются вести по графику и завершить в будущем году. «Выполненная дорога для эксплуатации непригодна», — предупредила администрация района жителей в паблике. Только у тех своя правда. «Без дороги мы в осенний период увязнем в пробках. Детей очень жалко поднимать в 4 утра. С ужасом ждем осень», — возражают они и просят найти чиновников найти «какие-то варианты».

Недореконструированной дорогой начали пользоваться по-партизански. Фото: соцсети

Сами они «вариант», похоже, нашли — недореконструированной дорогой начали пользоваться по-партизански. Они объезжают чистым полем незаасфальтированные короткие ухабистые участки в начале и конце нового дорожного полотна, сдвигают преграждающие путь белые и красные дорожные водоналивные барьеры и едут с удобствами по недостроенному участку, махнув рукой на возможные разрушения незаконченного дорожного «пирога».