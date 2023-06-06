«Флот Республики Татарстан» приступит к полноправной работе в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вся татарстанская пассажирская флотилия начнет работать в составе АО «Флот Республики Татарстан» со следующего года. Сезон навигации 2023 года завершат с «Татфлотом», рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

— Сегодня часть флота используется в таких судоходных компаниях, как СК «Татфлот», АО «Татфлот». Кстати, АО «Татфлот» сегодня является основным перевозчиком, и навигацию 2023 года мы планируем закончить, конечно же, с ними, чтобы тут не портить и не ломать график, не ломать устоявшуюся систему. И потихоньку, со следующей навигации уже целиком вся флотилия, и новая флотилия, и старая флотилия пассажирская, уже будет работать в составе нашего «Флота Республики Татарстан» как единое целое, — сообщил он.

Напомним, компанию «Флот Республики Татарстан» создали в мае 2023 года. Идея его учреждения поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

100% в уставном капитале компании принадлежат Татарстану. Размер бюджетных инвестиций, вложенных в качестве его оплаты, составил 2 млрд рублей. Эти средства направят на приобретение и ремонт пассажирских судов и дебаркадеров. В первый день лета в речном порту Казани прошла церемония передачи скоростного пассажирского судна «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирского судна А217-1 на баланс компании.

Возглавляет «Флот Республики Татарстан» почетный гражданин двух городов региона — Чистополя и Мамадыша, лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея» Роман Лизалин. В Татарстане он известен как спаситель пассажиров «Булгарии», затонувшей в 2011 году.



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Татьяна Демина