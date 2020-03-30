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Татарстан переходит на режим полной самоизоляции

16:00, 30.03.2020 26 Сюжет: Коронавирус COVID-19

Заявление руководства РТ в связи с пандемией коронавируса: прямая трансляция «Реального времени»

Татарстан переходит на режим полной самоизоляции
Фото: 360tv.ru

Сегодня руководители органов власти Татарстана выступили с заявлением в связи с ситуацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Это не прихоть, это необходимая мера разобщения»

Режим самоизоляции с 30 марта распространяется на всех жителей Татарстана, объявила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Мера вводится до стабилизации санэпидситуации в республике — конкретная дата названа не была.

— Я прошу принять эту меру, так как режим самоизоляции является наилучшей мерой против коронавирусной инфекции. Прошу не нарушать режим самоизоляции. Не покидать места пребывания и проживания, за исключением обращения за медпомощью, — заявила Фазлеева.

Лейла Фазлеева рассказала, что те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках и других учреждениях, прописанных в правительственных постановлениях, по-прежнему будут иметь право покидать место самоизоляции. Им для выхода из дома потребуется иметь при себе справку установленного образца. Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который в течение одного-двух дней будет опубликован.

Напомним, в Москве, которая первой из городов России ввела режим самоизоляции, выходить в магазины, выгуливать собак, посещать аптеки можно.

Также в Татарстане проведена работа по организации дистанционной торговли и доставки продуктов питания. Для одиноких граждан работает номер горячей линии 8 800 200 234 11 — волонтеры помогут с покупкой и доставкой продуктов. За продуктами, согласно новому порядку, все же можно будет выходить, однако предпочтительнее пользоваться доставкой.

Режим самоизоляции с 30 марта распространяется на всех жителей Татарстана, объявила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Фото tatarstan.ru

Кроме того, в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Грузоперевозки будут осуществляться по справке от компании-грузоотправителя.

— Сегодня делается все для того, чтобы сдержать возможность заражения жителей республики при контактах в повседневном общении. Покидать место самоизоляции — нарушить требования, которые предъявляются к особому санитарно-эпидемиологическому режиму, связанному с коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции — это не прихоть, это необходимая мера разобщения. […] Прошу всех принять меру как необходимую, актуальную, позволяющую предотвратить распространение коронавируса на территории Республики Татарстан, — добавила вице-премьер.

За нарушение — штраф

Сегодня ведется контроль вместе с МВД за соблюдением карантина в отношении прибывших граждан, рассказала глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Однако количество рейсов значительно уменьшено, и теперь приоритетной задачей является не допустить заражение через контакты внутри республики.

В этой связи будут организованы рейды сотрудников МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора для проверки выхода граждан в случае необходимости, рассказала Патяшина. Если необходимости не будет, то будут приниматься меры административного воздействия, штрафы — по 6.3 КОаП. Пока речь идет о сумме от 100 до 500 рублей, однако правительство РФ уже готовит изменения в КОаП по увеличению штрафов — они вырастут кратно буквально в течение ближайших дней.

Будут организованы рейды сотрудников МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора для проверки выхода граждан в случае необходимости, рассказала Патяшина. Фото tatarstan.ru

Если действия человека (несоблюдение изоляции) повлекли смерть или заражение, наступает уголовная ответственность, добавила Фазлеева.

Глава Роспотребнадзора РТ крайне не рекомендовала выезжать за пределы РТ, особенно в Москву и Санкт-Петербург, где сложилась крайне неблагоприятная обстановка по коронавирусу. Лиц, прибывающих оттуда, будут проверять на наличие заболевания.

Интенсивность работы общественного транспорта будет снижена — увеличат интервалы между рейсами. Работа такси в городах не приостанавливается, добавил глава Минтранса РТ Ленар Сафин. Межмуниципальные перевозки с 1 апреля серьезно ограничиваются: прекращается автобусное сообщение, пригородные электрички переходят в режим «два рейса в день — утром и вечером».

На личном транспорте также можно будет выезжать только на работу (если человек имеет право выходить в дни самоизоляции на работу) или в соответствии с новым регламентом.

Завтра весь транспорт будет работать в штатном режиме, добавил Сафин, так что те, кого новость о самоизоляции застала не дома, смогут вернуться домой.

Межмуниципальные перевозки с 1 апреля серьезно ограничиваются: прекращается автобусное сообщение, пригородные электрички переходят в режим «два рейса в день — утром и вечером, сообщил Ленар Сафин. Фото Максима Платонова

Силовики усилят работу, маски и антисептики в аптеках скоро появятся

На пресс-конференции были разъяснены некоторые другие вопросы. Вот дополнительные тезисы, озвученные во время трансляции:

  • В области контроля за соблюдением постановления усиленно работают Роспотребнадзор и МВД. В ближайшее время все сотрудники силовых ведомств переходят на усиленный режим работы, включая Росгвардию.
  • В муниципальных районах развернут пошив масок, в аптечные и торговые сети начали поступать маски. Предприятия вышли на большие объемы выпуска антисептиков, и они тоже начинают появляться в торговых сетях.
  • За неделю в республику поступает 10 000 тестов на коронавирус, дефицита пока нет. Сейчас тесты выполняют три лаборатории, в ближайшее время к ним подключатся еще пять.
  • Вопрос с присвоением гражданам QR-кодов для отслеживания не обсуждается.
  • Если кого-то не отпускают в самоизоляцию работодатели, то по этому вопросу Лейла Фазлеева предложила обращаться в Гострудинспекцию, которая должна на этот запрос среагировать внеплановой проверкой.
  • Режим самоизоляции можно пройти на даче. Это можно сделать там, где гражданин считает нужным, возможным и удобным находиться вместе со своей семьей. Но изоляция на даче не предполагает приглашения с собой друзей.
  • Граждане с серьезными хроническими или онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в медицинской помощи, находятся под особым контролем. Медпомощь для них будет организована, и в новом регламенте будет прописан процесс их передвижения к месту прохождения обследований или лечебных процедур.

«Ответственный момент, который проверит всех нас на твердость духа, силу характера»

В завершение конференции Лейла Фазлеева еще раз призвала всех жителей республики к ответственности:

— Уважаемые друзья! Берегите друг друга. Режим самоизоляции — это серьезный, сложный вызов для каждого из нас. Мы привыкли, что можно свободно передвигаться. Мы привыкли к широкому кругу общения. Но сейчас для нашей страны и республики наступил важный, серьезный, ответственный момент, который проверит всех нас на твердость духа, силу характера.

Это необходимо для нас, для матерей, отцов, бабушек и дедушек, для наших с вами детей. Чем меньше мы сейчас будем контактировать, тем больше шансов у нас с вами на скорую итоговую пресс-конференцию, на которой мы скажем, что победили вирус. Я искренне хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Только от нас с вами зависит, как будет развиваться ситуация. Это личная ответственность нас с вами, наша с вами забота о близких. Призываю вас к режиму самоизоляции в полном объеме!

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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комментарии 26

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    А на кой черт татарстанский Минобр рассылает по подведомственным организациям приказы об обязательном дежурстве в дни карантина в пустых школах? То есть сотрудники, выходящие на дежурство рискуют свои здоровьем из-за самодурства и безалаберности министерских чиновников
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  • Анонимно 30 мар
    Дебилы которые в выходные ходили толпами, в том числе с детьми, по паркам и набережным, которые ходили сегодня утром на прогулки, и вещали о самоизоляции, это все из за вас! Идиоты. Сидеть дома надо было, а не шастать!
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  • Анонимно 30 мар
    Режим самоизоляции по-аксубаевски: 30 марта, рабочие во дворе разбирают старые сараи.
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  • Анонимно 30 мар
    Кстати и на танеко люди работают
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    Анонимно 00:48
    Нижнекамскнефтехим тоже работает.
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  • Анонимно 30 мар
    Значит, выгуливать собак можно. А выводить детей на площадку, подальше от других людей? За это будут штрафовать?
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    Анонимно 06:50
    Каждый так выйдет и будет толпа детей
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  • Анонимно 30 мар
    Я надеялся на сознательность сограждан и что дело до административной изоляции не дойдет. Лишение свободы -это весьма неприятное дело. Увы, репортажи с мест показывают просто скотское поведение некоторых. Да таких можно обнаружить в любом дворе многоквартирных домов. Придется согласиться с мерами властей.
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  • Анонимно 30 мар
    А где брать справки, что вынужден по работе выходить?
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    Анонимно 30 мар
    на работе)))
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  • Анонимно 30 мар
    Где брать справки?
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  • Анонимно 30 мар
    Однако в этом вопросе все совсем не просто. По конституции каждый гражданин имеет право на передвижение (статья 1), право на работу (статья 37). Существенно ограничить конституционные права граждан можно только введя режим ЧС (чрезвычайной ситуации) с последующим Карантином в случае эпидемии, комендантским часом итд и ввести этот режим может только президент.
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    Анонимно 30 мар
    Что на это скажут те, кто ОБЯЗАНЫ соблюдать конституцию?
    Ответить
    Анонимно 30 мар
    Они внесут изменения в конституцию по этому вопросу.
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  • Анонимно 30 мар
    Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля, в армию пойдут служить 135 тысяч человек, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

    "Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2020 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.

    Призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля

    Перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на коронавирус, а после прибытия в воинские части поместят на карантин.
    ____
    Как то противоречиво...
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  • Анонимно 30 мар
    Не смешно? КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
    (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)

    Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -
    (в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
    (см. текст в предыдущей редакции)
    Для признания того, что закон нарушен, нужно признать режим ЧС.
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    Анонимно 30 мар
    Уже завтра текст этой статьи КоАП перепишут.
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  • Анонимно 30 мар
    можно ли гулять с ребёнком, если живёшь в частном доме? и как ездить за продуктами, по какой справке? или голодать, пока не снимут запрет???
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  • Анонимно 30 мар
    Т.е. новобранцев в количестве больше 20 человек можно собирать в одном месте, а простых граждан нельзя. Интересно власти подходят к ситауции с короновирусом. Это значит дома все сидеть должны, никуда не выходить, а за стариками как ухаживать? Мы два раза в неделю еду отвозим пожилым и больным родственникам. Причем отвозим уже готовые супы и второе. Если заказывать доставку у нас никаких денег не хватит. Выдайте каждому жителю по 20 тысяч рублей и будем мы доставку заказывать, а пока мы в режиме экономии, до карантина не шиковали, а теперь и вовсе беда будет с деньгами. И не надо нам говорить и рисовать розовое будущее. Мы живем здесь и сейчас. Вводите чрезвычайную ситуацию в стране и кормите население за гос счет!
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  • Анонимно 30 мар
    А частники, ОООшники и ИПшники чихать хотели на это все... сейчас они любой ценой будут извлекать прибыль до последнего!
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  • Анонимно 30 мар
    Где взять форму справки, установленную кабинетом министров?
    Ответить
  • Анонимно 30 мар
    А как быть с охраной предприятий и круглосуточных торговых точек, которые не торгуют продуктами? Просто даже охраннику как доехать до предприятия, если оно не торгует продуктами и предметами первой необходимости? Бросить без охраны? Что делать если ограбят?
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  • Анонимно 30 мар
    Пока в стране не объявят официально карантин, никто не имеет право выписывать штраф.
    Ответить
    Анонимно 06:51
    В суде будешь потом доказывать
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  • Анонимно 01:30
    а я хочу на дачу поехать, тем более там нет людей.
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    Анонимно 06:51
    В среду -3 будет ночью
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