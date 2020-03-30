Татарстан переходит на режим полной самоизоляции

Заявление руководства РТ в связи с пандемией коронавируса: прямая трансляция «Реального времени»

Сегодня руководители органов власти Татарстана выступили с заявлением в связи с ситуацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Это не прихоть, это необходимая мера разобщения»

Режим самоизоляции с 30 марта распространяется на всех жителей Татарстана, объявила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Мера вводится до стабилизации санэпидситуации в республике — конкретная дата названа не была.

— Я прошу принять эту меру, так как режим самоизоляции является наилучшей мерой против коронавирусной инфекции. Прошу не нарушать режим самоизоляции. Не покидать места пребывания и проживания, за исключением обращения за медпомощью, — заявила Фазлеева.

Лейла Фазлеева рассказала, что те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках и других учреждениях, прописанных в правительственных постановлениях, по-прежнему будут иметь право покидать место самоизоляции. Им для выхода из дома потребуется иметь при себе справку установленного образца. Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который в течение одного-двух дней будет опубликован.

Напомним, в Москве, которая первой из городов России ввела режим самоизоляции, выходить в магазины, выгуливать собак, посещать аптеки можно.

Также в Татарстане проведена работа по организации дистанционной торговли и доставки продуктов питания. Для одиноких граждан работает номер горячей линии 8 800 200 234 11 — волонтеры помогут с покупкой и доставкой продуктов. За продуктами, согласно новому порядку, все же можно будет выходить, однако предпочтительнее пользоваться доставкой.

Режим самоизоляции с 30 марта распространяется на всех жителей Татарстана, объявила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Фото tatarstan.ru

Кроме того, в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Грузоперевозки будут осуществляться по справке от компании-грузоотправителя.

— Сегодня делается все для того, чтобы сдержать возможность заражения жителей республики при контактах в повседневном общении. Покидать место самоизоляции — нарушить требования, которые предъявляются к особому санитарно-эпидемиологическому режиму, связанному с коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции — это не прихоть, это необходимая мера разобщения. […] Прошу всех принять меру как необходимую, актуальную, позволяющую предотвратить распространение коронавируса на территории Республики Татарстан, — добавила вице-премьер.

За нарушение — штраф

Сегодня ведется контроль вместе с МВД за соблюдением карантина в отношении прибывших граждан, рассказала глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Однако количество рейсов значительно уменьшено, и теперь приоритетной задачей является не допустить заражение через контакты внутри республики.

В этой связи будут организованы рейды сотрудников МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора для проверки выхода граждан в случае необходимости, рассказала Патяшина. Если необходимости не будет, то будут приниматься меры административного воздействия, штрафы — по 6.3 КОаП. Пока речь идет о сумме от 100 до 500 рублей, однако правительство РФ уже готовит изменения в КОаП по увеличению штрафов — они вырастут кратно буквально в течение ближайших дней.

Будут организованы рейды сотрудников МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора для проверки выхода граждан в случае необходимости, рассказала Патяшина. Фото tatarstan.ru

Если действия человека (несоблюдение изоляции) повлекли смерть или заражение, наступает уголовная ответственность, добавила Фазлеева.

Глава Роспотребнадзора РТ крайне не рекомендовала выезжать за пределы РТ, особенно в Москву и Санкт-Петербург, где сложилась крайне неблагоприятная обстановка по коронавирусу. Лиц, прибывающих оттуда, будут проверять на наличие заболевания.

Интенсивность работы общественного транспорта будет снижена — увеличат интервалы между рейсами. Работа такси в городах не приостанавливается, добавил глава Минтранса РТ Ленар Сафин. Межмуниципальные перевозки с 1 апреля серьезно ограничиваются: прекращается автобусное сообщение, пригородные электрички переходят в режим «два рейса в день — утром и вечером».

На личном транспорте также можно будет выезжать только на работу (если человек имеет право выходить в дни самоизоляции на работу) или в соответствии с новым регламентом.

Завтра весь транспорт будет работать в штатном режиме, добавил Сафин, так что те, кого новость о самоизоляции застала не дома, смогут вернуться домой.

Межмуниципальные перевозки с 1 апреля серьезно ограничиваются: прекращается автобусное сообщение, пригородные электрички переходят в режим «два рейса в день — утром и вечером, сообщил Ленар Сафин. Фото Максима Платонова

Силовики усилят работу, маски и антисептики в аптеках скоро появятся

На пресс-конференции были разъяснены некоторые другие вопросы. Вот дополнительные тезисы, озвученные во время трансляции:

В области контроля за соблюдением постановления усиленно работают Роспотребнадзор и МВД. В ближайшее время все сотрудники силовых ведомств переходят на усиленный режим работы, включая Росгвардию.



В муниципальных районах развернут пошив масок, в аптечные и торговые сети начали поступать маски. Предприятия вышли на большие объемы выпуска антисептиков, и они тоже начинают появляться в торговых сетях.

За неделю в республику поступает 10 000 тестов на коронавирус, дефицита пока нет. Сейчас тесты выполняют три лаборатории, в ближайшее время к ним подключатся еще пять.

Вопрос с присвоением гражданам QR-кодов для отслеживания не обсуждается.

Если кого-то не отпускают в самоизоляцию работодатели, то по этому вопросу Лейла Фазлеева предложила обращаться в Гострудинспекцию, которая должна на этот запрос среагировать внеплановой проверкой.

Режим самоизоляции можно пройти на даче. Это можно сделать там, где гражданин считает нужным, возможным и удобным находиться вместе со своей семьей. Но изоляция на даче не предполагает приглашения с собой друзей.

Граждане с серьезными хроническими или онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в медицинской помощи, находятся под особым контролем. Медпомощь для них будет организована, и в новом регламенте будет прописан процесс их передвижения к месту прохождения обследований или лечебных процедур.

«Ответственный момент, который проверит всех нас на твердость духа, силу характера»

В завершение конференции Лейла Фазлеева еще раз призвала всех жителей республики к ответственности:

— Уважаемые друзья! Берегите друг друга. Режим самоизоляции — это серьезный, сложный вызов для каждого из нас. Мы привыкли, что можно свободно передвигаться. Мы привыкли к широкому кругу общения. Но сейчас для нашей страны и республики наступил важный, серьезный, ответственный момент, который проверит всех нас на твердость духа, силу характера.

Это необходимо для нас, для матерей, отцов, бабушек и дедушек, для наших с вами детей. Чем меньше мы сейчас будем контактировать, тем больше шансов у нас с вами на скорую итоговую пресс-конференцию, на которой мы скажем, что победили вирус. Я искренне хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Только от нас с вами зависит, как будет развиваться ситуация. Это личная ответственность нас с вами, наша с вами забота о близких. Призываю вас к режиму самоизоляции в полном объеме!