Татарстан переходит на режим полной самоизоляции
Заявление руководства РТ в связи с пандемией коронавируса: прямая трансляция «Реального времени»
Сегодня руководители органов власти Татарстана выступили с заявлением в связи с ситуацией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«Это не прихоть, это необходимая мера разобщения»
Режим самоизоляции с 30 марта распространяется на всех жителей Татарстана, объявила сегодня вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Мера вводится до стабилизации санэпидситуации в республике — конкретная дата названа не была.
— Я прошу принять эту меру, так как режим самоизоляции является наилучшей мерой против коронавирусной инфекции. Прошу не нарушать режим самоизоляции. Не покидать места пребывания и проживания, за исключением обращения за медпомощью, — заявила Фазлеева.
Лейла Фазлеева рассказала, что те, кто работает на непрерывно функционирующих предприятиях, в больницах, аптеках и других учреждениях, прописанных в правительственных постановлениях, по-прежнему будут иметь право покидать место самоизоляции. Им для выхода из дома потребуется иметь при себе справку установленного образца. Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который в течение одного-двух дней будет опубликован.
Напомним, в Москве, которая первой из городов России ввела режим самоизоляции, выходить в магазины, выгуливать собак, посещать аптеки можно.
Также в Татарстане проведена работа по организации дистанционной торговли и доставки продуктов питания. Для одиноких граждан работает номер горячей линии 8 800 200 234 11 — волонтеры помогут с покупкой и доставкой продуктов. За продуктами, согласно новому порядку, все же можно будет выходить, однако предпочтительнее пользоваться доставкой.
Кроме того, в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа. Грузоперевозки будут осуществляться по справке от компании-грузоотправителя.
— Сегодня делается все для того, чтобы сдержать возможность заражения жителей республики при контактах в повседневном общении. Покидать место самоизоляции — нарушить требования, которые предъявляются к особому санитарно-эпидемиологическому режиму, связанному с коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции — это не прихоть, это необходимая мера разобщения. […] Прошу всех принять меру как необходимую, актуальную, позволяющую предотвратить распространение коронавируса на территории Республики Татарстан, — добавила вице-премьер.
За нарушение — штраф
Сегодня ведется контроль вместе с МВД за соблюдением карантина в отношении прибывших граждан, рассказала глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Однако количество рейсов значительно уменьшено, и теперь приоритетной задачей является не допустить заражение через контакты внутри республики.
В этой связи будут организованы рейды сотрудников МВД, Росгвардии и Роспотребнадзора для проверки выхода граждан в случае необходимости, рассказала Патяшина. Если необходимости не будет, то будут приниматься меры административного воздействия, штрафы — по 6.3 КОаП. Пока речь идет о сумме от 100 до 500 рублей, однако правительство РФ уже готовит изменения в КОаП по увеличению штрафов — они вырастут кратно буквально в течение ближайших дней.
Если действия человека (несоблюдение изоляции) повлекли смерть или заражение, наступает уголовная ответственность, добавила Фазлеева.
Глава Роспотребнадзора РТ крайне не рекомендовала выезжать за пределы РТ, особенно в Москву и Санкт-Петербург, где сложилась крайне неблагоприятная обстановка по коронавирусу. Лиц, прибывающих оттуда, будут проверять на наличие заболевания.
Интенсивность работы общественного транспорта будет снижена — увеличат интервалы между рейсами. Работа такси в городах не приостанавливается, добавил глава Минтранса РТ Ленар Сафин. Межмуниципальные перевозки с 1 апреля серьезно ограничиваются: прекращается автобусное сообщение, пригородные электрички переходят в режим «два рейса в день — утром и вечером».
На личном транспорте также можно будет выезжать только на работу (если человек имеет право выходить в дни самоизоляции на работу) или в соответствии с новым регламентом.
Завтра весь транспорт будет работать в штатном режиме, добавил Сафин, так что те, кого новость о самоизоляции застала не дома, смогут вернуться домой.
Силовики усилят работу, маски и антисептики в аптеках скоро появятся
На пресс-конференции были разъяснены некоторые другие вопросы. Вот дополнительные тезисы, озвученные во время трансляции:
- В области контроля за соблюдением постановления усиленно работают Роспотребнадзор и МВД. В ближайшее время все сотрудники силовых ведомств переходят на усиленный режим работы, включая Росгвардию.
- В муниципальных районах развернут пошив масок, в аптечные и торговые сети начали поступать маски. Предприятия вышли на большие объемы выпуска антисептиков, и они тоже начинают появляться в торговых сетях.
- За неделю в республику поступает 10 000 тестов на коронавирус, дефицита пока нет. Сейчас тесты выполняют три лаборатории, в ближайшее время к ним подключатся еще пять.
- Вопрос с присвоением гражданам QR-кодов для отслеживания не обсуждается.
- Если кого-то не отпускают в самоизоляцию работодатели, то по этому вопросу Лейла Фазлеева предложила обращаться в Гострудинспекцию, которая должна на этот запрос среагировать внеплановой проверкой.
- Режим самоизоляции можно пройти на даче. Это можно сделать там, где гражданин считает нужным, возможным и удобным находиться вместе со своей семьей. Но изоляция на даче не предполагает приглашения с собой друзей.
- Граждане с серьезными хроническими или онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в медицинской помощи, находятся под особым контролем. Медпомощь для них будет организована, и в новом регламенте будет прописан процесс их передвижения к месту прохождения обследований или лечебных процедур.
«Ответственный момент, который проверит всех нас на твердость духа, силу характера»
В завершение конференции Лейла Фазлеева еще раз призвала всех жителей республики к ответственности:
— Уважаемые друзья! Берегите друг друга. Режим самоизоляции — это серьезный, сложный вызов для каждого из нас. Мы привыкли, что можно свободно передвигаться. Мы привыкли к широкому кругу общения. Но сейчас для нашей страны и республики наступил важный, серьезный, ответственный момент, который проверит всех нас на твердость духа, силу характера.
Это необходимо для нас, для матерей, отцов, бабушек и дедушек, для наших с вами детей. Чем меньше мы сейчас будем контактировать, тем больше шансов у нас с вами на скорую итоговую пресс-конференцию, на которой мы скажем, что победили вирус. Я искренне хочу, чтобы это случилось как можно быстрее. Только от нас с вами зависит, как будет развиваться ситуация. Это личная ответственность нас с вами, наша с вами забота о близких. Призываю вас к режиму самоизоляции в полном объеме!
комментарии
"Осуществить с 1 апреля по 15 июня 2020 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом... "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек", - говорится в документе.
Призыв состоится в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля
Перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на коронавирус, а после прибытия в воинские части поместят на карантин.
____
Как то противоречиво...
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, -
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2009 N 380-ФЗ, от 18.07.2011 N 237-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для признания того, что закон нарушен, нужно признать режим ЧС.