Теплоходы по маршруту Казань — Ульяновск запустят на постоянной основе с 25 августа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Скоростные теплоходы «Метеор-2020» по маршруту Казань — Ульяновск запустят на постоянной основе с 25 августа. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на пресс-конференции.

— С пятницы, с легкой руки, я думаю мы будем этот пробный маршрут ставить на постоянную основу, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Метеор-2020» «Муса Джалиль» совершил первый экскурсионный рейс в Ульяновск с 50 пассажирами из Казани 18 августа. Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте.



Рейс отправлялся в 5 утра. В целом продолжительность поездки составила четыре часа. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина