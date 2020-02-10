Продолжение БКК, замена лифтов за полмиллиарда и 250 млн на дорожную разметку в Казани

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Ринат Назметдинов

1. Продолжение БКК от Борисковской до Технической за 2,37 млрд

Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе потратит на второй этап Большого казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической — а точнее, участок от Борисковской до Технической — сумму в 2,37 млрд рублей. Соответствующий тендер разместили на портале госзакупок 31 января, заявки принимаются до 17 февраля. Тогда же состоится и электронный аукцион.

Финансирование обеспечат из средств бюджета региона. Окончание работ запланировано на 20 августа 2021 года. Всего будет построено 1,22 километра дороги. 700 метров будут сданы к 26 октября 2020 — на это потратят 2,05 млрд рублей, еще 522 метра — в 2021 году, за 317,6 млн рублей.



2. Новые лифты в 84 домах за 478 миллионов

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана» планирует потратить 478 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах. Об электронном аукционе объявили 5 февраля, дата окончания подачи заявок — 26 февраля. Сам аукцион состоится 2 марта.

Проектная документация должна быть разработана в течение 45 дней с момента заключения контракта, саму замену лифтов произведут до 1 августа 2020 года. Всего в списке — 84 многоквартирных дома в семи районах региона. Больше всего домов — 35 — обзаведутся новыми лифтами в Набережных Челнах, 21 дом — в Нижнекамском районе, 13 домов — в Зеленодольском районе, 10 — в Альметьевском, по два — в Елабужском и Бугульминском, а один — в Заинском.



Проектная документация должна быть разработана в течение 45 дней с момента заключения контракта, саму замену лифтов произведут до 1 августа 2020 года. Фото gosekspertiza.tatarstan.ru

3. На разметку в Казани — 250 миллионов

«Главтатдортранс» готовится потратить 250 млн рублей на устройство технических средств организации дорожного движения в Казани. Информацию об этом объявили 5 февраля, заявки будут приниматься до 13-го числа. Аукцион проведут 14 февраля.

Судя по техническому заданию, речь идет о нанесении разметки в столице региона — термопластиком, холодным пластиком и краской. Пластиком нанесут разметку на 51 улице в Вахитовском районе, 27 улицах в Советском районе, 21 улице в Приволжском, 19 улицах в Кировском, 18 улицах в Ново-Савиновском и Московском районах, 17 в Авиастроительном. Также пластиком нанесут обозначение веломаршрута, парковочных мест, зон фотофиксации, вафельную разметку, ограничения в 40 км/ч, зон «Осторожно, дети», устроят шумовые полосы. Работы должны быть выполнены до 7 сентября 2020 года.



4. На видеонаблюдение — 83 миллиона рублей



Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана потратит 83,4 млн на организацию видеонаблюдения на территории региона. О тендере было объявлено 31 января, заявки принимаются до 10 февраля, а аукцион состоится 12-го числа.

Видеонаблюдение в режиме реального времени должны вести 1 153 камеры (обслуживание каждой из них будет стоить 7 003 рубля в месяц). Еще 135 камер будут локально хранить видеоизображение (их обслуживание будет стоить дешевле — по 2 тысячи рублей в месяц). Камеры будут установлены в городах и селах Татарстана на перекрестках, мостах, во дворах и на детских площадках, тротуарах, в подземных переходах и в парках. Услуги должны оказываться с 1 марта по 31 декабря 2020 года.



В рамках подготовки каждый слушатель получит 150 часов теории, 8 часов тренажерной подготовки, 6 часов наземной подготовки и 7 часов 55 минут летной подготовки. Фото Максима Платонова

5. Обучение экипажей вертолета «Ансат»



Казанский вертолетный завод потратит 8 млн рублей на профессиональную подготовку специалистов по программе «Подготовка членов летных экипажей на вертолет «Ансат» и его модификации». Закупку произведут у единственного поставщика, о ней стало известно 3 февраля.

Всего обучение пройдут 13 человек. Стоимость обучения каждого составит 615,3 тысячи рублей. Название поставщика в сканированной копии договора не указано. В рамках подготовки каждый слушатель получит 150 часов теории, 8 часов тренажерной подготовки, 6 часов наземной подготовки и 7 часов 55 минут летной подготовки.



6. Водный аттракцион почти за 8 миллионов для челнинского парка

А вот МУП «Парк культуры и отдыха» из Набережных Челнов потратит 7,73 млн рублей на поставку аттракциона. Об открытом аукционе стало известно 5 февраля, заявки будут принимать до 21-го числа, а итоги подведут 26 февраля.

Требуемый аттракцион — «Водяной тир». Он представляет собой бассейн, по кругу которого перемещаются модули в виде фигур, размещенных на концах стрел, с пассажирами внутри. Пассажиры в процессе движения будут стараться попасть из водяных пушек в мишени, установленные на центральном острове. При попадании будут раздаваться звуковой и световой сигналы. Пассажирские модули — всего их будет 12 — должны быть двухместными.



Казанский государственный медицинский университет готов выделить 5,83 млн рублей на подключение и предоставление доступа к интернету. Фото Максима Платонова

7. Интернет для КГМУ

Тем временем Казанский государственный медицинский университет готов выделить 5,83 млн рублей на подключение и предоставление доступа к интернету. Об электронном аукционе объявили 5 февраля, заявки можно подать до 14-го числа. Сам аукцион проведут 17 февраля.

Интернет должен предоставляться в течение 2020 года. На объектах должны быть установлены маршрутизаторы и блоки розеток, также потребуется установить и настроить системы мониторинга и лимитирования доступа к сети. Для сервисов заказчика должны быть выделены 20 публичных IP адресов. В списке объектов, где должен быть подключен интернет — 35 зданий, в том числе корпуса на Оренбургском тракте, 138—142, Бутлерова, Маяковского, проспекте Победы, в Набережных Челнах — на проспекте Мира.



8. Месяц рекламы «Позиса» на «России» за 4,8 миллиона

На свою рекламу «Позис» собирается потратить 4,77 млн рублей. Речь идет о трансляции рекламы на федеральном телеканале «Россия» по регионам. О запросе котировок объявили 4 февраля, заявки принимаются до 12-го числа, а итоги подведут 17 февраля.

Реклама будет размещена сроком на месяц — с 1 по 31 марта 2020 года: 15-секундный ролик должен выходить четыре раза в день, в том числе — 60—65% в прайм-тайм в 17 городах России, включая Казань, Уфу, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск. Москвы и Санкт-Петербурга в списке регионов, где должна выходить реклама, нет.

