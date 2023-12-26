В Татарстане хотят приобрести 10 новых пассажирских судов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У «Татфлота» и АО СК «Татфлот» выкупят 45 пассажирских судов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Часть из них сдадут государству, чтобы на утильсбор приобрести порядка 10 новых судов, а 13 более крепких («Москва», «омики») отремонтируют и будут использовать для пассажирских перевозок. Одновременно планируется восстановить дебаркадеры.

Кроме того, по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова, в 2024 году будет изучаться состояние старых грузовых портов республики — для использования речного транспорта для грузовых перевозок в период ремонта железных дорог — летом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, АО «Флот Республики Татарстан» намерено заказывать строительство новых судов за пределами республики. Строить речной транспорт будут в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева и на Костромском судомеханическом заводе. Работы проведут по схеме льготного лизинга.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Инна Серова