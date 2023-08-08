Ремонт моста «Миллениум» в Казани завершат ко Дню республики

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Работы на мосту «Миллениум» в Казани должны завершиться ко Дню республики. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Артем Чукин.

— Давайте я слова других повторю: к началу сентября, 30 августа, по первому этапу, да, — ответил он на вопрос о том, когда в Казани завершатся работы на мосту «Миллениум».

realnoevremya.ru/Сергей Кощеев (архив)

Напомним, одну половину моста «Миллениум» в Казани закрыли в первой половине июня. Недоступно направление движения от ул. Фатыха Амирхана в сторону улицы Вишневского.

— Мост «Миллениум» был открыт в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации ранее в рамках ремонта производились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия. На сегодня имеется острая необходимость в восстановлении гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичном ремонте пролетных строений и опор, других элементов моста, — рассказывал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.



Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по нему проезжают более 50 тысяч машин.



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Татьяна Демина