Минтранс Татарстана: пассажиропоток упал на 40%, но сильнее пострадали авиаперевозки

Транспортный комплекс Татарстана подсчитывает потери: авиаперевозчики потеряли каждого второго пассажира, автобусные и пригородные — каждого третьего

Фото: Илья Репин

Режим самоизоляции сильно ударил по экономике транспортного комплекса, который из-за запрета на перемещения понес ощутимые потери, констатировали сегодня на коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. По данным ведомства, пассажиропоток на всех видах транспорта в республике снизился в среднем на 40%. Особенно пострадали воздушные перевозки, где глубина падения достигла более 50%. Причем аэропорты республики получили гораздо большие суммы компенсаций, чем авиаперевозчики. Так, Международный аэропорт «Казань» получил за время простоя свыше 160,8 млн рублей, а «ЮВТ Аэро» — около 9 млн рублей.

Транспортный коллапс: коронавирусные ограничения остановили 40% перевозок

Сегодня в дистанционном режиме прошло ключевое заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, которое, по сути, подвело итоги тяжелейших коронавирусных ограничений для отрасли. Отчетное мероприятие провел глава ведомства Ленар Сафин.

С первых минут выступления министр заговорил о негативных последствиях для транспортного комплекса, который вынужден был остановить или минимизировать пассажирские перевозки сразу после объявления в стране режима нерабочей недели в апреле. «В этом году наша страна столкнулась с новым вызовом — глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции. Серьезных последствий удалось избежать благодаря введенным ограничительным мерам. Но эти меры негативно сказались на развитии экономики, в первую очередь на транспортном комплексе», — отметил министр во вступительном слове.

По его словам, по итогам I полугодия пассажиропоток на всех видах транспорта снизился в среднем на 40%. В сегментах железнодорожного, речного и автомобильного транспорта пассажиропоток сократился более чем на 30%. Однако весной падение пассажиропотока городского пассажирского транспорта достигло 85%.

Однако сильнее всего пострадал воздушный транспорт, где падение оказалось наиболее глубоким, свыше 50%, сообщил Сафин. Фото tatarstan.ru

Оправиться от шока отрасли еще не удалось. «С отменой режима самоизоляции ситуация начала восстанавливаться, и сейчас снижение пассажиропотока, по сравнению с прошлым годом, составляет около 40%, — сообщил Ленар Сафин.

Воздушное пике

Однако сильнее всего пострадал воздушный транспорт, где падение оказалось наиболее глубоким, свыше 50%, сообщил Сафин. По его словам, основная причина заключается в закрытии с 27 марта международного сообщения и сокращении с 1 апреля внутренних рейсов с введением ограничительных мер в регионах. Иначе говоря, ограничительные меры оказались более продолжительными, чем для остальных перевозчиков.

По данным Минтранса республики, количество обслуженных пассажиров в аэропортах «Казань» и «Бегишево» снизилось более чем на 53%. Аэропорт «Бугульма» сохранил объем перевозок на уровне прошлого полугодия за счет субсидированных авиаперевозок. Пострадала и татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро»: за первое полугодие она перевезла чуть больше 104 тыс. пассажиров, что на 9 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Не столь глубокий спад связан с тем, что перевозчик работает по федеральной программе субсидирования авиаперевозок. «Это положительно влияет на финансовое положение авиакомпании и аэропортов, а также увеличивает доступность авиаперелетов для пассажиров. В текущем году республика субсидирует 27 направлений из аэропортов Татарстана. В частности, из Казани — в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Челябинск, Ярославль, Кемерово, Махачкалу, Волгоград, Омск, Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Оренбург, Брянск, Калугу, Воронеж, Ростов-на-Дону; из Нижнекамска — в Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск; из Бугульмы — в Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск, Нижневартовск и Усинск», — сообщил замминистра транспорта Андрей Егоров.

По данным Минтранса республики, количество обслуженных пассажиров в аэропортах «Казань» и «Бегишево» снизилось более чем на 53%. Фото Максима Платонова

Федеральный бюджет компенсировал потери татарстанских аэропортов в период пандемии на сумму свыше 196 миллионов рублей. Так, в апреле — июне Международный аэропорт «Казань» получил 160 млн 799 тысяч рублей, Международный аэропорт «Бегишево» — 35 млн 556 тысяч рублей, аэропорт «Бугульма» — 507 тысяч рублей, авиакомпания «ЮВТ Аэро» — 8 млн 923 тысячи рублей.

Напомним, российским авиакомпаниям выделено 23,4 млрд руб. на возмещение убытков, связанных с распространением коронавируса. Согласно утвержденному правительством постановлению, субсидии помогут авиаперевозчикам пережить сложный период и сохранить персонал.

Аэропорт «Казань» снижает тарифы на обслуживание

Для сохранения существующих рейсов и стимулирования авиакомпаний Международный аэропорт «Казань» разработал программу маркетинговой поддержки. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрея Егорова, авиакомпаниям предоставляются пониженные аэропортовые сборы и тарифы на наземное обслуживание. Также проведена работа по открытию рейсов по новым для авиакомпаний направлениям. К примеру, в этом туристическом сезоне в Анапу начнет летать еще авиакомпания «Руслайн», в Калининград — «Северный ветер», в Краснодар — «Победа», в Минеральные Воды — «ИрАэро», в Москву (Внуково) и Сочи — Azur Air.



Совместно с компанией «Волга-Днепр» ведется работа по созданию грузового транзитного узла. Основная цель данного проекта — развитие аэропорта как транспортного объекта, где будет осуществляться обслуживание грузовых потоков. В первом полугодии аэропорт обслужил 118 самолето-вылетов авиакомпаний «Волга-Днепр» и «Эйр Бридж Карго». За аналогичный период прошлого года было обслужено три самолето-вылета.

В первом полугодии аэропорт обслужил 118 самолето-вылетов авиакомпаний «Волга-Днепр» и «Эйр Бридж Карго». Фото Максима Платонова

Пригородное сообщение потеряло каждого третьего пассажира

Восстанавливается движение в пригородном железнодорожном сообщении. По оценке Минтранса Татарстана, здесь почти на 30% снизились объемы перевозок: в первом полугодии перевезено на 945 тысяч пассажиров меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Эти цифры озвучил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров. Причина прежняя: с 1 апреля 2020 года было временно приостановлено движение 67 пригородных пассажирских поездов. Исключение составили поезда, в том числе межсубъектные, курсировавшие в утренние и вечерние часы. Они обеспечивали доставку продолжавших свою деятельность в период действия ограничений работников предприятий и организаций.

Тем не менее, по словам Егорова, уже с 1 мая в республике началось постепенное возобновление движения отмененных поездов и увеличение составности на более востребованных у пассажиров маршрутах. В настоящее время до момента полной отмены ограничений курсирует 101 поезд из 113. Оператором пригородных железнодорожных перевозок на территории Татарстана является пассажирская компания «Содружество».