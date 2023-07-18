«Ясно станет в 2024 году»: глава Миндортранса Татарстана о стоимости поездки на трассе Шали — Бавлы

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что стоимость проезда на платной трассе Шали (М-7) — Бавлы (М-5) еще не определена. Решение примут в следующем году

— Ясно это станет в 2024 году, — передает слова главы Миндортранса Татарстана журналист «Реального времени».

Первый этап строительства дороги Алексеевское — Альметьевск, который находится в составе платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5), почти завершен. Стоимость работ на дороге составляет 102 миллиарда рублей, рассказал Фарит Ханифов.

realnoevremya.ru/Артур Казанцев

Протяженность дороги составляет 145 км. Проект, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства, станет транспортным коридором для растущих грузовых перевозок и будет способствовать развитию транспортных коммуникаций между Казанской и Альметьевской агломерациями, а также Оренбургом. Это позволит обеспечить транзит грузов по новой дорожной инфраструктуре.

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Айрат Назипов, Артур Казанцев