Татарстан заключил соглашение о пилотной зоне для апробации технологий интеллектуальных транспортных систем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Миндортранс Татарстана и ФАУ «РОСДОРНИИ» заключили соглашение о создании пилотной зоны для обеспечения возможности проведения экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем. Документ подписали министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов и генеральный директор учреждения Александр Бедусенко.

Соглашение предусматривает строительно-монтажные работы в части подключения технологического оборудования пилотной зоны к внешним сетям связи и электроснабжения на территории ОЭЗ «Алабуга». На ее трассах планируют испытать все типы и модели высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и отработать их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой ИТС системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения.

В итоге должны определить оптимальные и наилучшие технологии, обеспечивающие движение высокоавтоматизированных транспортных средств в реальных дорожно-транспортных условиях.

О планах создать в Татарстане пилотную зону для испытания высокоавтоматизированных транспортных систем стало известно в 2022 году. Соглашение на международном форуме Kazan Digital Week подписали ОЭЗ «Алабуга» и ГБУ «Безопасность дорожного движения».



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Татьяна Демина