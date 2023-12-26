В Татарстане приняли программу строительства перронов для электричек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане приняли программу строительства перронов для пригородных электричек. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Программа будет действовать до 2027 года.

Напомним, в преддверии проведения саммита БРИКС Горьковская железная дорога взялась модернизировать Центральный вокзал Казани. Точная смета еще не определена, но, скорее всего, средства будут направлены на внешние косметические улучшения.

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Инна Серова