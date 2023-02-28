Чистопольскую трассу оставят в двух полосах: бюджет дороги урезали до 1,9 миллиарда

Минтранс РТ согласовал эконом-вариант реконструкции дороги Чистополь — Нижнекамск

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81 км заметно облегчит финансовую нагрузку на дорожный бюджет республики. Как стало известно «Реальному времени», из-за ослабления транспортного потока Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана склоняется к секвестру бюджетных расходов на реконструкцию трассы Чистополь — Нижнекамск с 2,9 млрд до 1,9 млрд рублей, оставив ее в двухполосном исполнении. По прогнозу ведомства, автомобильный трафик после введения федеральной развязки в месте пересечения с М-7 сократится вдвое, до 8—9 тысяч машин в сутки. Исходя из этого, Минтранс намерен отказаться от четырехполосного путепровода при съезде с федеральной транспортной развязки и сэкономить 1 млрд рублей.

Чистополь — Нижнекамск уже не основная магистраль

Строящаяся федеральная магистраль в обход Нижнекамска и Набережных Челнов стоимостью 80 млрд рублей дала повод пересмотреть бюджетные расходы республики на внутренние дорожные проекты. В первую очередь финансовой корректировке подверглись затраты на региональные трассы, примыкающие к новым участкам объезда М-7. Так, госрасходы на реконструкцию автодороги Чистополь — Нижнекамск, пересекающейся с объездной, оптимизируются на 1 млрд рублей — с 2,9 до 1,9 млрд рублей. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердил глава Минтранса РТ Фарид Ханифов.

Секвестр госрасходов на реконструкцию региональной дороги связан с прогнозируемым уменьшением автомобильного трафика, который переместится на федеральную скоростную трассу М-7, пояснил министр. Ее протяженность — чуть больше 100 км. Автоматический переток трафика с нее обеспечит двухуровневая транспортная развязка, которую планируется построить в точке примыкания с региональной автодорогой — на 89-м км объездного участка М-7, уточнил он.

По расчетам Минтранса РТ, после ввода развязки количество проезжающего автотранспорта по чистопольской трассе в направлении на Казань и обратно сократится с 18 тысяч до 8—9 тысяч машин в сутки, так как альтернативный маршрут по М-7 значительно сокращает время в пути.

Строящаяся магистраль в обход Нижнекамска и Челнов дала повод пересмотреть бюджетные расходы по региональным проектам. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Если прежде из Нижнекамска в Казань люди добирались объездом через Чистополь, находясь в пути три с лишним часа, то сейчас открылось движение по четырехполосной трассе М-7 через Набережные Челны. Время движения сократилось до 2 часов. Будущая развязка на 89-м километре М-7 выведет на Казань дополнительные транспортные потоки со стороны Чистополя. В новой конфигурации автодорога Нижнекамск — Чистополь становится «придатком» к выезду на М-7, а не основной веткой движения, как раньше.

«В четырехполосном исполнении ее долго делать»

— Автодорога Чистополь — Нижнекамск двухполосная, проходит по мосту через реку Зай. Она достаточно перегружена: в среднем, поток достигает до 18 тысяч машин в сутки, — рассказал «Реальному времени» глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов. — Эта дорога петляет, есть опасные повороты. Особенно сложный участок при переезде железнодорожных линий. Поэтому необходимо было разработать комплексное решение на этом участке.

Именно в этом проблемном месте решили установить транспортную развязку: с нее можно будет съехать направо в Нижнекамск и налево в Чистополь. Отсюда часть транспортного потока неизбежно попадет на региональную дорогу Нижнекамск — Чистополь (проходит ниже, под развязкой, — прим. ред.).

Но сама трасса пролегает через железнодорожный переезд, который тормозит скоростное движение. Чтобы обойти железнодорожное кольцо, перед разработчиками поставили задачу запроектировать прокладку путепровода вдоль ж/д путей.

Идея концепции реконструкции дороги заключается в том, что «основной поток по этому обходу пойдет на М-7 и дальше по федеральной трассе. А автомобильное движение по трассе Чистополь — Нижнекамск останется для внутреннего межрайонного сообщения. В четырехполосном исполнении ее долго делать. Поэтому наша задача максимально быстро обеспечить съезды с развязки», уточнил один из собеседников «Реального времени».

Расходы разделили так: объездной участок трассы и строительство развязки ведется за счет федеральных ресурсов, а республика должна за свой счет обеспечить полноценную реконструкцию региональной дороги.

«Необходимо было разработать комплексное решение по автодороге Чистополь — Нижнекамск», — рассказал глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

«Четырехполосный путепровод — это дорого»

— Встал вопрос: с какой проектной нагрузкой строить путепровод над железной дорогой? Все-таки это дорогое удовольствие, — рассказал Фарит Ханифов.

По его словам, изначально дорогу Чистополь — Нижнекамск обсуждали в четырехполосном исполнении, но тогда бы и путепровод пришлось бы строить в соизмеримой мощности: «Это обошлось бы в 2,9 млрд», — отметил министр. В итоге выбрали бюджетный вариант в двухполосном исполнении, что привело к экономии в 1 млрд рублей. Обоснованием стали прогнозные показатели автомобильного трафика. По оценкам экспертов Миндортранса РТ, после пуска развязки на М-7 количество транспорта по региональной автодороге сократится в два раза, так что нет смысла разбрасываться бюджетными деньгами. Таким образом, чистопольская трасса останется в прежнем виде.

Разработчиком проекта реконструкции трассы выступает «Татдорпроект», подтвердили в компании. Главный инженер проекта Владислав Данилов воздержался от комментариев.

Впрочем, окончательная стоимость реконструкции трассы в районе пересечения с М-7 не определена, утверждают источники «Реального времени». По их словам, проект еще не передан на госэкспертизу, поэтому говорить о стоимости работ преждевременно.

— Еще нет готового проекта, нет точной суммы. Ориентировочно, да, около 1,9 млрд, но госэкспертиза еще не пройдена, — отметил собеседник издания.

Ожидается, что проект реконструкции автодороги будет готов в этом году.

Фото: realnoevremya.ru

Впереди еще два пересечения с региональными дорогами

Строительство участка трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов входит в скоростной маршрут автобана М-12 Москва — Казань, реализация которого ведется по поручению президента России. Общая протяженность дороги Чистополь — Нижнекамск составит более 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Проект предусматривает строительство федеральной четырехполосной автодороги IБ категории. Общая стоимость около 80 млрд рублей. По пути предполагается построить пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Транспортные развязки предполагается устроить на пересечении еще с двумя региональными автодорогами: Набережные Челны — Альметьевск и Набережные Челны — Сарманово.

— Двухуровневые транспортные развязки возводят возле села Костенеево на км 0+000, а также на пересечении с региональными автодорогами Чистополь — Нижнекамск км 18+000, Набережные Челны — Альметьевск км 45+800, Набережные Челны — Сарманово км 64+500 и у поселка Сосновый Бор км 81, в месте, где обход будет примыкать к основному направлению трассы М-7, — уточнили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Во сколько обойдется строительство каждой из них, не сообщили. Как решается вопрос их реконструкции, пока не ясно.

По пути предполагается возвести пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

«А если в Чистополе случится бум промышленности?»

— Сейчас любят говорить, мол, все перейдем на М-12. Но не стоит забывать, что проезд по ее участкам платный. Думаю, что не все захотят пользоваться платной дорогой. Нужно иметь трассы-дублеры, которые будут перехватывать транспортные потоки, — считает председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике ТПП РТ Сергей Сотников.



По его мнению, нужно придерживаться основного приоритета — безопасности движения и заранее заложить возможность расширения: «Я бы подумал над тем, чтобы отвести землю под четырехполосное движение с прицелом на будущее. Может быть через несколько лет в Чистополе случится бум промышленности, и что тогда мы будем делать? Если завтра захотим расширения, тогда может оказаться, что у нас нет соответствующих земель».

— У нас часто путают развитие инфраструктуры со строительством дорог. Дороги — это лишь часть инфраструктуры. Если мы хотим развивать регион, то дорога не должна быть сама по себе. Рядом с ней должны быть инфраструктурные объекты. Нужно резервировать землю рядом с дорогой под потенциальное развитие. Иначе потом ни дорогу не расширить, ни построить ничего не сможем, — предупреждает собеседник издания.

