Трассу М-7 разбивали за взятки: Следком нашел дорожную мафию в Ространснадзоре

Силовики вскрыли коррупционные схемы весового контроля на въезде в Казань

Фото: Тимур Рахматуллин

В Татарстане возбуждено дело о поборах на казанском посту весового контроля трассы М-7. В числе потерпевших от вымогательства взяток — водители и владельцы большегрузных авто из Москвы, Удмуртии, Калужской, Владимирской и Курганской областей. В феврале следователи провели выемки в здании Минтранса РТ, а сегодня пришли с обысками домой к шести инспекторам Средне-Волжского управления Ространснадзора, включая начальника Центрального отдела.

Взятки онлайн



Фигурантами уголовного дела о взятках уже стали трое казанских инспекторов Ространснадзора. Личность четвертого пока не установлена. Впрочем, источники «Реального времени» не исключают, что количество подозреваемых и эпизодов может значительно вырасти. За дорожную мафию взялись сотрудники Высокогорского отдела Следкома по РТ и УЭБ и ПК МВД Татарстана.

Расследование началось с задержания с поличным. 11 декабря 2019 года в полицию обратился частный предприниматель из Калуги, чья фура с грузом застряла на въезде в Казань. 31-летний инспектор Центрального отдела Средне-Волжского управления Ространснадзора Андрей Жарков по итогам взвешивания обнаружил превышение параметров допустимой нагрузки на ось. По версии следствия, вместо составления протокола о нарушении инспектор запросил у водителя грузовика откупные — 15 тысяч рублей. Тот заявил, что таких денег нет, и предложил дождаться владельца машины и груза, который на своей легковушке уже проскочил в Казань.

Владелец приехал, вручил Жаркову требуемую сумму, после чего инспектора задержали оперативники экономической полиции. Вину в получении взятки он признал, посетовал на маленькую зарплату и был водворен судом под домашний арест. Но на этом история не закончилась.

В феврале 2020 года Высокогорский отдел Следкома по РТ привлек Жаркова в качестве подозреваемого еще по двум эпизодам взяток, но уже с более тяжким составом. По версии следствия, в обоих дополнительных эпизодах инспектор не просто требовал плату в свой карман за «незначительный перевес», а угрожал в противном случае закрыть транспорт на штрафстоянке (что критично для скоропортящегося груза), да еще и назначить штраф, в разы превышающий размер незаконного вознаграждения. Эти действия квалифицированы как получение взятки с вымогательством предмета взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Оба эти эпизода имели место в августе 2019 года с разницей чуть больше недели. Причем в обоих случаях указанные инспектором суммы переводились на его личную банковскую карту путем перечисления по системе «Сбербанк онлайн»: 13 тысяч рублей за проезд тягача «Вольво» с прицепом из Москвы, 12,5 тысячи рублей — за «Рено» из Владимира. Схожий перевод — на 14 тысяч рублей был найден и за февраль 2019-го. И стал четвертым эпизодом в уголовном деле.

Фигурантами уголовного дела о взятках уже стали трое казанских инспекторов Ространснадзора. Фото fedpress.ru

В доме начальника подозреваемых инспекторов побывали силовики

На Жаркове силовики не остановились. Как рассказывает источник «Реального времени», в ходе проверки оперативной информации появились подозрения, что взятками грешили и другие инспектора. В декабре 2019-го и феврале 2020-го прошли обыски и выемки в Средне-Волжском управлении Ространснадзора со штаб-квартирой в здании Миндортранса Татарстана на улице Ершова в Казани. А вчера Следком возбудил дело в отношении двух коллег домашнего арестанта — Илнара Багавиева и Олега Шарапова.

По версии следователей, Багавиев 13 марта 2019-го незаконно вымогал и получил 15 тысяч рублей за проезд грузовика из Москвы, а Шарапов вместе с неустановленным коллегой на две недели раньше стали богаче на 11 тысяч рублей. С учетом новых эпизодов общий ущерб незаконных вознаграждений уже перевалил за 80 тысяч рублей. Но эта сумма может серьезно вырасти, особенно если другие пострадавшие не станут молчать и обратятся к силовикам.

По данным «Реального времени», опера и следователи наведались к новым фигурантам дела и их коллегам сегодня в 7 часов утра, после чего доставили эту группу на допросы в Следком.

Обыск проводился и у непосредственного руководителя подозреваемых Гильфана Батталова — начальника Центрального отдела автотранспортного, автодорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок Средне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора. Впрочем, в отношении него дело не возбуждалось.

Факт отсутствия Батталова на рабочем месте журналисту «Реального времени» сегодня по телефону подтвердил один из подчиненных. Правда, он сослался на карантин по коронавирусу и заявил, что об уголовном деле слышит в первый раз. В приемной начальника Средне-Волжского управления Ространснадзора Бориса Смирнова на звонки и электронную почту сегодня не ответили. Впрочем, фамилия начальника проштрафившегося отдела уже исчезла со странички контактов руководства на сайте ведомства. Зато осталась в числе членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.

В декабре 2019-го и феврале 2020-го прошли обыски и выемки в Средне-Волжском управлении Ространснадзора со штаб-квартирой в здании Миндортранса Татарстана на улице Ершова в Казани. Фото yandex.ru

Почем расплата за перегруз

Средне-Волжское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта работает на территории Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей.

На управление возложен контроль в сфере автотранспорта, городского наземного электротранспорта и дорожного хозяйства. Его сотрудники выдают и аннулируют целый поток разрешительных документов — лицензии и спецразрешения на перевозки опасных грузов, в том числе международные, свидетельства о подготовке водителей для перевозки таких грузов. Контролируют перевозку пассажиров и грузов в регионах, решают вопрос о допуске российских компаний к международным автоперевозкам. А еще участвуют в расследовании ЧП на дороге и выписывают штрафы за нарушения.

Статья КоАП РФ 12.21.1 оценивает действия нарушителей правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по целым 11 пунктам, которые в зависимости от тяжести нарушения — превышения допустимых габаритов транспорта и пределов нагрузки на ось — предусматривают ответственность для водителей от 1 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Причем штрафы за нарушения идут в бюджет в качестве компенсации за неизбежное повреждение дорожного полотна и его ремонт. Но такой солидный разбег наказания — на руку нечистоплотным сотрудникам. Особенно в условиях, когда промедление доставки грузов чревато еще и санкциями заказчика.