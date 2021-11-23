Минтранс Татарстана заскучал по трамваям

Фото: Максим Платонов

«Зима есть зима»

Татарстан готовится к зиме: техника для очистки улиц вроде бы есть, но вот с водителями проблема, заявил сегодня министр транспорта Фарит Ханифов. Впрочем, все это мелочи: республика прямо сейчас осваивает полтриллиона рублей, строя федеральные трассы — автовладельцев в будущем ждут четыре новых полосы от Казани до Челнов и шесть полос до аэропорта. При этом республике не хватает всего пару миллиардов на трамвайные линии в Казани и Нижнекамске — а ведь это самый эффективный вид пассажирского транспорта, считают в Минстрое РТ.

Там заверили, что подготовка к зимнему периоду прошла «спокойно и ритмично». Всего на балансе сейчас состоит 1 157 единиц спецтехники, которая полностью подключена к системе ГЛОНАСС — более 550 единиц из них приходится на Казань, если верить зампреду Комитета внешнего благоустройства столицы РТ Альберту Ибрагимову. Правда, как обычно, не хватает кадров — водителей этой техники. Как в Казани, так, например, и в Нижнекамске. При том, что в отрасли работает почти 20 тысяч человек. В Минтрансе, впрочем, пока дефицита кадров не видят, но согласны, что надо готовить свежее поколение кадров, готовое и способное работать на современной технике (вопрос прорабатывают, в частности, с ЕЛАЗом).



Техника для чистки улиц есть, но вот с водителями проблема, заявил сегодня министр транспорта Фарит Ханифов. Фото: tatarstan.ru

— Мы не будем рисковать — будем останавливать движение. С 6 вечера до 6 утра как раньше останавливали пассажирские автобусные перевозки с пригородами Казани. Зима есть зима, — подытожил сезонную тему министр Фарит Ханифов.

Минтранс продолжает строить дороги, на которые только федералы выделили 11-12 млрд рублей — и еще дополнительно 5 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта. Последний должен помочь Мамадышскому тракту, который сегодня сильно перегружен. Сейчас ведутся основные работы ведутся по «сложнейшему маршруту» между ул. Гвардейская и пр. Победы. На этот первый этап освоены уже 4 млрд рублей. Второй этап «попроще», но он должен снять в итоге «напряженность в трафике» между Гвардейской и пр. Победы, заявил министр.

Всего же дорожная программа стоит 38 млрд рублей. На подпрограмму «Безопасные и качественные дороги» было выделено 12,2 млрд рублей, которые потратили на дорожное строительство вокруг трех крупных агломераций РТ: в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске (вместе с окружающими их районами). На капремонт дорог направили свыше 12,5 млрд рублей, на простое содержание трасс — 5,5 млрд рублей.

На подпрограмму «Безопасные и качественные дороги» было выделено 12,2 млрд рублей, которые потратили на дорожное строительство вокруг трех крупных агломераций РТ. Фото: Максим Платонов

Полтриллиона рублей Татарстан осваивает, строя федеральные трассы

Фарит Ханифов обратил внимание, что в настоящий момент стартуют крупнейшие федеральные проекты — во первых, строительство трассы М-12, от границы Чувашии до пункта Шали и трассы М-7.

На первом этапе пока ведутся работы по насыпи, заготовке инертных материалов, строительству необходимых 50 сооружений. Татарстану ради этого придется вести еще и работы по подведению в нормативное состояния аж 300 км своих дорог, только для того, чтобы подрядчики могли бы спокойно подвозить по ним строительные материалы. Объем работ огромный, стоимость на три года работ примерно 165 млрд рублей, 34 млрд рублей придется освоить в 2022 году. Один только мост через Волгу «ценовой», стоит дорого.

Во-вторых, Минтранс РТ отвечает за стройку трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска, эти города ждали ее десятилетия, отметил министр. В-третьих, ожидается строительство дороги Казань — Екатеринбург — но по сути это дорога от Челнов до границы с Башкортостаном в Актанышском районе. В-четвертых, республика занята строительством очередного этапа строительства дороги Шали — Бавлы, а именно — «Шали — Альметьевск» (145 километров из итоговых 250 км), она должна соединить две федеральные трассы: «М-7» и «М-5».

Протяженность федеральных дорог, строительство которых должно завершиться к 2024 году, составит 475 км. И стоить они в итоге будут 500 млрд рублей. Всего по территории РТ проходит, к слову, 6 федеральных дорог длиной 1 152 км.

По словам Ильдара Мингазова, сейчас одна из главных задач, стоящих перед дорожниками РТ, — довести трассу М-7 до 4-полосного движения. Фото: tatarstan.ru

По словам Ильдара Мингазова, начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства», сейчас одна из главных задач, стоящей перед дорожниками РТ: довести трассу М-7 до 4-полосного движения (еще надо закрыть 38 км — прим. ред.) и привести мост через Свиягу в нормативное состояние. Собственно, обходная трасса через Челны и Нижнекамск и нужна, чтобы довести трассу до скоростного режима в 120 км/ч.

Одна только трасса Казань — Екатеринбург, то есть, участок от Челнов до Башкортостана — до 2024 года выльется в 128 млрд рублей. На обход села Сокуры, исходя из транспортной нагрузки, то есть, пробок, потребуется еще 17 млрд рублей. До аэропорта вообще планируется шестиполосная дорога.

Татарстан скучает по трамваям — это самый эффективный транспорт, но денег нет

Отдельно дорожники и чиновники поговорили о вероятности строительства и капремонта трамвайных веток, не только в Казани, но и в Нижнекамске. В последнем, например, жители давно просят новый путь от большого района «Южный» до городского центра.

Чиновники признали, что Нижнекамск, как и Набережные Челны, планировались и строились «идеально». Большие потоки пассажиров в СССР собирались перевозить как раз трамваями. Но только на нижнекамскую ветку необходимо 1-1,5 млрд рублей — парк трамвайный при этом тоже изношен.

«Рельсовый транспорт — он самый дисциплинированный и самый эффективный», — констатировал Ханифов. Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Казани пока пытаются заявляться на программу дорожного строительства, но 40-летнюю трамвайную систему только капремонтом уже не поднять. «Ищем варианты», — признался глава Минстроя РТ. По словам Фарита Ханифова, трамвай невозможно заменить даже троллейбусом, не то что автобусом:

— Рельсовый транспорт — он самый дисциплинированный и самый эффективный.



Сергей Афанасьев