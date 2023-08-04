Перевозчики Казани поддерживают установку кондиционеров в автобусы при обновлении автопарка

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков прокомментировал опубликованный Миндортрансом Татарстана опрос о необходимости установки кондиционеров в общественном транспорте.



Горожанам предложили выбрать один из трех вариантов:

установить системы в действующем автопарке — в этом случае цены на проезд поднимутся на 30%;

не устанавливать кондиционеры в действующем автопарке и сохранить нынешнюю стоимость проезда;

предусмотреть установку кондиционеров при обновлении автобусного автопарка.

— Считаем, что первый вариант ответа — «Установить кондиционеры в действующем автопарке и увеличить стоимость проезда на 30%» — неприемлем как для пассажиров, так и для перевозчиков… Ассоциация АТП РТ просила установить кондиционеры в новых автобусах в рамках программы обновления автопарка, о которой публично заявил министр транспорта РТ Фарит Ханифов. Просили сделать это за счет бюджета, а не из кармана пассажиров, — указал Темляков.

Он отметил, что установить кондиционеры в действующие автобусы технически невозможно: на балансе парка 263 автобуса старше десяти лет. Ежедневно по техническим причинам фиксируют от 15 до 30 сходов транспорта с маршрутов.

Сергей Темляков считает, что городу необходима мера, указанная в третьем варианте опроса: установка кондиционеров при обновлении автобусного автопарка. Он обратился к Министерству транспорта с просьбой добавить в эту строку в опросе слова «за счет бюджета РТ».

В июле Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана попросила республиканский Минтранс установить в казанских автобусах кондиционеры. Темляков подчеркивал, что затраты на установку кондиционеров должен взять на себя Минтранс республики. Как добавили в ассоциации, ссылаясь на самого же главу Миндортранса Фарита Ханифова, покупка кондиционера в автобус обойдется в 700 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко