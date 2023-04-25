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Фарит Ханифов — о Вознесенском тракте в Казани: средств на завершение второго этапа не хватает

10:20, 25.04.2023 7
Фарит Ханифов — о Вознесенском тракте в Казани: средств на завершение второго этапа не хватает
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Финансов на завершение строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани на сегодняшний день не хватает. Однако работы продолжаются. В частности, они затронули наиболее трудоемкие участки дороги, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов:

— Вознесенский тракт — дорога, состоящая из двух этапов. Первый этап, соединяющий улицу Гвардейскую и проспект Победы, — в этом году эта перемычка завершается. Очень удачный, хороший ход. Второй же этап будет проложен от проспекта Победы до федеральной дороги М-7. В связи с тем, что всех финансовых средств на завершение второго этапа у нас сегодня не хватает, было решено выполнить наиболее трудоемкие участки дорог. В частности, это завершение развязки на М-7, чтобы мы не мешали движению федеральной трассы, и все искусственные сооружения, которые по второму этапу будут проходить — наземные, подземные, такие вот трудоемкие участки. Ну и основную дорогу, которую мы должны выполнить, земполотно — такие работы будем проводить в этом году по Вознесенскому тракту, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В продолжении строительства Вознесенского тракта заверил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. В городе также продолжится расширение Горьковского шоссе и реконструкция моста по ул. Нурсултана Назарбаева.

Напомним, строительство Вознесенского тракта в Казани стартовало летом 2021 года. Общая его длина на территории города составит 11,7 км.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТХанифов Фарит Мударисович

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Есть на чем экономить, чтобы денег хватило. Например, на всяких стройках ради стройки, типа строительства нового Камаловского театра
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    Анонимно 25 апр
    там еще не начали ничего
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  • Анонимно 25 апр
    ну блин( почему? урежьте бюджет для мероприятий и будут на дорогу, это важнее
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    Анонимно 25 апр
    конечно! от отсутствия пары велопробегов и т.п. ничего не случится
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    Анонимно 25 апр
    с ума не сходите, эти миллионы, выделенные на велопробеги - песчинка, погоды не сделают
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  • Анонимно 25 апр
    Нужно экономно расходовать средства на строительство тракта, тогда денег хватит, ещё и останется немного. Но для того нужно работать, а не умасливать.
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  • Анонимно 26 апр
    и это еще никому из собственников изымаемых земельных участков не выплатили возмещение
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