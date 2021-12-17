Фарит Ханифов: «Нашим транспортникам очень нелегко — и денежные потери, и эмоциональное выгорание»

В Миндортрансе республики рассказали о падении и восстановлении пассажиропотока после ввода QR-кодов на проезд

Резкое падение пассажиропотока после ввода QR-кодов в общественном транспорте Татарстана прекратилось, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Если в первый день новых правил проезда снижение составило 25%, то по данным на 15 декабря, уже лишь минус 6,6% от среднего значения в будни. Как решаются другие транспортные проблемы татарстанцев, какие дороги скоро станут четырех- и шестиполосными, чем не устроили предложения нидерландцев по развитию казанского аэропорта и какой подарок готовят ко Дню республики — в материале «Реального времени».



«Представьте — с утра до вечера ездите, и вы на острие проблемы»



Под конец осени жизнь татарстанских транспортников разделилась на до и после «22 ноября» — даты икс, когда ввели QR-коды на проезд. Мера вынужденная в условиях резко ухудшившейся на тот момент эпидситуации по коронавирусу. Как заметил глава Миндортранса РТ, апробация этих ограничений — «это умение любого сообщества научиться выживать, может, завтра еще хуже будет».

Пока перевозчики называли разные цифры о снижении пассажиропотока, в Миндортрансе РТ вели собственные расчеты.

— Мы специально взяли за основу 16 ноября — нормальный рабочий день. У нас в Татарстане в среднем перевозилось 793 тысячи человек в сутки. Большое падение было 22 ноября — минус 25%. Начали отслеживать: неделя до распоряжения кабмина и после как выравнивалась ситуация. Сначала было минус 25%, потом -23%, -22%, буквально по 1% в день шло восстановление пассажиропотока. На 15 декабря -6,6%, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

По его словам, много времени уходило «на некоторых принципиальных пассажиров без QR-кодов». В первые дни на разбирательства с ними тратили по 9 часов, сегодня — это 1,5—2 часа, то есть здесь также наблюдается уменьшение в четыре-пять раз.

— Трактовать можно по-всякому. Очень непростая работа. Нас критиковали за то, что не исполняются поставленные задачи. Без масок люди до сих пор ездят, кьюаркоды не всегда проверяют. Да, возможно. Но вы поймите, это происходит впервые. Особенно проверка кодов в общественном транспорте. Ни водитель, ни кондуктор к этому не были готовы. Это другая история. Нашим транспортникам сегодня очень нелегко — и денежные потери, и эмоциональное выгорание. Представьте себе с утра до вечера ездите, и вы на острие проблемы.

Через 2 года 475 км федеральных трасс станут четырехполосными

Встречу под конец года в Миндортрансе РТ по традиции начали с подведения итогов работы за год. В этом году объем финансирования программы дорожных работ в республике составил 38,7 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 10,1 млрд рублей. Программа выполнена в полном объеме. Например, построили и реконструировали 55,5 км региональных дорог и шесть мостов, отремонтировали 211,7 км региональных трасс. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 96,7 км республиканских дорог, 61,6 км — Казанской агломерации, 48,4 км — Набережночелнинской и 11,1 км — Нижнекамской. В планах на будущий год — выдержать тот же темп строительных и ремонтных дорожных работ. По вышеназванному нацпроекту республика получит 23,4 млрд рублей.

— Ждем с нетерпением 2024 года, в эксплуатацию должны ввести 475 км федеральных дорог 1-й категории — это четыре полосы. Кроме этого существующие федеральные трассы станут шестиполосными. В первую очередь Оренбургское направление, в сторону аэропорта, — сообщил министр.



В 2022 году в республике стартует масштабная и капиталоемкая программа «Дороги и мосты», в рамках которой будет выделено около 9 млрд рублей за 3 года. В планах заменить все аварийные мосты и отремонтировать остальные. 1,5 млрд намерены освоить в новом году, еще 3 млрд — в 2023-м, и 4,5 млрд — в 2024-м.

В этом году объем финансирования программы дорожных работ в республике составил 38,7 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

Среди стратегических проектов — двухэтапная прокладка трассы М-12 — это 142 км за 165 млрд рублей.

— Только что переговорил с заказчиком, к 31 декабрю ожидается освоить по М-12 порядка 30 млрд рублей. Освоение несколько большее, нежели мы ожидали. На следующий год такие же амбициозные цели ставим — от 57 до 80 млрд. Вы знаете, что по мосту пошла надвижка одной из конструкций. Это, конечно, небольшая толика, в сумме 1% всего, но с моральной точки зрения это большая победа. Надвижка первых секций пролета.

На следующий год планируется обустроить около 80% всех опор моста и выполнить половину надвижек. «Это очень хороший темп, в 23-м году это все завершим, а в 24 году уже будем работать над проектным слоем».

Не отказываются в министерстве и от планов по вылетным магистралям. «Казанская агломерация сложнейшая, пять районов, которые окружают город, сегодня очень активно развиваются, как в жилищном строительстве, так и в части промышленности. Движение транспорта, мобильность населения говорит о том, что мы должны искать надежные способы организовать трафик движения. Вы видите, какая мощная работа идет по стройке дублера Горьковского шоссе — дорога в сторону «Серебряного бора», 1-й этап практически завершен», сообщил министр. Хотя движение пока не открыто, работа, по его словам, идет в плановом порядке.

На строительстве Вознесенского тракта освоено уже около 5 млрд рублей. «Дорога соединит очень загруженные проспект Победы, Гвардейскую, с дальнейшим вылетом на трассу М-7. Это такая большая отдушина для всей Казани, особенно для транспорта со стороны Пестречинского тракта, Челнов. Дублер Мамадышского тракта».

По трассе М-7 работы немного запоздали, но проект всего начали реализовывать: 1-й этап — по Нижнекамскому району, 2-й — по Тукаевскому. По 3-му этапу проект проходит экспертизу.

На строительстве Вознесенского тракта освоено уже около 5 млрд рублей. Фото: Максим Платонов

«Федералы умеют содержать дороги»

Трассу «Казань — Малмыж» длиной 111 км в сторону Вятских Полян и Кирова передали с баланса Государственной дорожной службы РТ на баланс ФКУ «Волговятскуправтодор». ФКУ планирует реконструкцию этого участка.

— Это значительно улучшит ситуацию на этой дороге, она тоже сильно перегружена, ожидаем хороших результатов. 111 км — это достаточно большой объем и облегчение нам. Федералы умеют содержать дороги, — отметил Фарит Ханифов.

«Федералы» в этом году освоили более 11 млрд рублей на своих дорогах в Татарстане. Это и содержание, и ремонт, и реконструкция. Опорная сеть дорог в республике — почти 2 600 км, из них 1 100 км — это федеральные трассы. Последний участок сдали на М-7, подъездную дорогу к Ижевску и Перми.

— Проезжую часть расширили с 2 полос до 4 полос. Это очень эффективно по финансам, километр обошелся в 150 млн рублей. Превратили сильно загруженное место в очень комфортную дорогу, молодцы, — хвалил министр.

Показатели работы разных категорий транспорта заметно изменились за два года. Так, автомобильный просел по пассажиропотоку: если в 2019 году в республике перевезли 225 млн человек, то в этом году — лишь 129,7 млн.

— Сравниваем с 2019 годом, потому что с 2020-м показали рост, а мы хотели все-таки по-честному. Но грузопоток по автомобильному транспорту увеличился кратно. Экономика восстанавливается — это такая лакмусовая бумажка.

Грузов на автомобилях перевезли более, чем в два раза больше: вместо 3026,8 млн тонн доставили 7964,9 млн тонн (все данные на январь — сентябрь 2019 и 2021 годов).

Если в 2019 году в республике перевезли 225 млн человек, то в этом году — лишь 129,7 млн

Перезагрузка казанского аэропорта

Зато цифры по воздушному транспорту превзошли все ожидания, и даже пандемия и закрытые границы стран не стали помехой:

— На сегодня впервые в Татарстане по воздушному транспорту преодолена планка в 4 млн пассажиров. Когда мы 10 лет назад проектировали аэропорт, думали, что у нас будет 2,5 млн. Но видите, мобильность, желание людей быстро перемещаться и работать, творит такие чудеса. Поддержка внутренних авиалиний взята на уровень РФ. И у нас есть программа, которая субсидируется нашей республикой.

Кроме того, в этом году республике удалось договориться о реализации двух крупных проектов на базе казанского аэропорта. «Личное влияние нашего президента», по словам министра, способствовало тому, что крупнейший перевозчик грузов «Волга-Днепр» использовал Казань транзитом, как перевалочный пункт. «Для нашего аэропорта, нашей экономики республики и города это даст огромный эффект».

Также стало известно, что в Татарстане будет базироваться лоукостер Citrus со своими воздушными судами — Airbus A320 и A320neo. «Казанский аэропорт превращается в большой хаб. Конечно, работы еще много, еще надо принять мастер-план по его развитию, но судя по тому, как динамично развиваются грузоперевозки и пассажироперевозки, Казани уделяется все больше внимания».

Продолжается разработка концепции мастер-плана по развитию казанского аэропорта до 2050 года, ее должны уже в третий раз представить республике в конце года. Нидерландская компания, которая занимается вопросом, получила несколько замечаний и дорабатывает проект.

Цифры по воздушному транспорту превзошли все ожидания

— Дважды концепцию мастер-плана показывали. Оба раза вносили существенные предложения. Рассматривали критически. Пригласили компании, которые будут базироваться в аэропорту. Внимательно послушали, что скажет по этому поводу «Волга — Днепр». Пригласили копании, у которых есть рейсы через Казань. Пригласили бизнесменов, которые строят склады рядом, — сообщил глава Миндортранса РТ.

— Что не устроило?

— Склад перегрузочный для разгрузки товаров был маленький. Терминал «Почты России» уже перегружен. Здесь должен вырасти большой хаб. Земли зарезервированы, к счастью, место есть. Авторы хотели пустить грузы на кольцо, где легковым машинам места уже мало. Мы сказали, так не пойдет, давайте предлагать другое, — пояснил он.

Пассажирские терминалы, по его словам, будут сдвигаться в сторону терминалов 1 и 1А. Комплекс будет расти модульно, сам аэропорт по расчетам должен принимать 5 млн пассажиров.

Принято решение сделать шестиполосную дорогу до казанского аэропорта, работы уже идут, в 2023 году их завершат. Будет удобный заезд в «Казань Экспо» дорогу доведут почти до самой воздушной гавани. «Как только шесть полос будет до аэропорта, перегрузка этой дороги будет снята. Задача стоит сделать обход Сокуров», добавил министр.

Прирост идет и по водному транспорту: 367,87 тысячи пассажиров и 3 168 тысяч тонн

Налаживать перевозки в Бугульме и Зеленодольске будут москвичи

Прирост идет и по водному транспорту: 367,87 тысячи пассажиров и 3 168 тысяч тонн. По первому показателю — помогли туристы, по второму — возросший спрос на перевозку инертных материалов по воде — это самый дешевый вид транспорта.

Пригородным железнодорожным транспортом в республике перевезли 5,88 млн пассажиров, среди которых много льготников. В этом году снижение на 10%. Грузов перевезли почти 15 млн тонн, 2 года назад было свыше 15 млн тонн.

На повестке два крупных инфраструктурных проекта. Первый — Кольцевое железнодорожное движение. В Миндортрансе РТ надеются, что он будет реализован силами РЖД:

— Хотя нам поступают такие предложения, принять участие, чтобы мы строили ветку, а потом передали им. Но такое не пройдет, в наших планах этого нет. Проект железнодорожный. Договоренность была, что мы только проектируем. А потом пришла весточка: а не возьмете ли вы кредит и не построите ли сами? Мы ведем переписку: это ваш объект, пассажиры наши. Мы дотируем «Содружество», и сильно. На следующий год — это уже более 400 млн рублей — серьезная сумма. Поэтому если еще взять кредит и построить жд-ветку и еще по ней будут ездить свои же вагоны, тогда получается не совсем правильно.

Планируемое кольцо на железной дороге — это 48 км, 17 остановок. Первый этап — разработка ПСД уже позади. Затраты на проект — 22 млрд рублей. Сейчас идет работа над изменением некоторых нормативов, так как у РЖД — слишком строгие требования.

— С помощью наших старших коллег, которые работают в Москве, надеемся это победить. Ирек Энварович этим плотно занимается, — добавил Фарит Ханифов.

Сейчас идет работа над изменением некоторых нормативов, так как у РЖД — слишком строгие требования. Фото: Марат Гайфуллин

Второй проект — транспортный пересадочный узел «Компрессорный». Район также перегружен, поэтому ТПУ будет как нельзя кстати. Стройка уже началась, железнодорожники обещают сдать узел к 30 августа 2022 года.

Под конец встречи министра спросили о проблемах с транспортным обеспечением жителей Бугульмы, где совсем перестали ходить автобусы, и населения других небольших городов республики.

— В тех городах, где кризис с транспортом назревал, в условиях пандемии и 22 ноября ситуация сильно обострилась. Что сегодня делается. Выбрали четыре тяжелых города: Бугульма, Лениногорск, Альметьевск и Зеленодольск. Пригласили московский НИИ автомобильного транспорта. Договорились взять за пилот Зеленодольск, сильно нагруженный город, и там активные перевозчики. Но до начала разработки маршрутов, нужно выяснить что происходит с существовавшими маршрутами, откуда выпадающие доходы, — в этом решили разобраться, — сообщил Фарит Ханифов.

На вопрос: могут ли перевозчики рассчитывать на возмещение выпадающих доходов, министр ответил утвердительно.

Всего в республике реализуется девять больших программ в дорожном строительстве. Самая большая — «Безопасные и качественные дороги» — 12 млрд рублей, еще столько же выделяется в рамках программы капремонта дорог. На содержание трасс — 5,3 млрд, строительство и реконструкцию — свыше 6,5 млрд.