В строительство дорог Татарстана в этом году вложили свыше 190 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Татарстане в этом году в дорожные работы вложено более 190 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

— Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится дорог в год больше, чем на 190 миллиардов рублей. Это все дороги, все дорожные работы, которые в этом году претворяются в жизнь, — сообщил он.

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Глава Миндортранса напомнил, что в Татарстане строится участок трассы М-12, обход Нижнекамска и Набережных Челнов, а также платная дорога Шали — Бавлы.

— Самая большая дорога по освоению у нас платная дорога М-12 Москва — Казань, седьмой-восьмой этап которой от Чувашской республики до развязки Шали проходит по нашей территории. В этом году 101 миллиард план этого объекта, представьте себе, — рассказал Фарит Ханифов.

Скриншот трансляции

— Вторым крупным объектом я бы назвал дорогу М-7. Она сегодня претерпевает колоссальные изменения, — добавил глава Миндортранса Татарстана. Освоение составит не 5 миллиардов рублей. К 2024 году вся трасса М-7 в республике будет четырехполосной.



Скриншот трансляции

В мае сообщалось, что в 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — обратил внимание Фарит Ханифов.



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Татьяна Демина