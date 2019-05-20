Минтранс РТ завлекает «серых» перевозчиков «пряником», а те идут на повышение

Вице-премьер Шамиль Гафаров рассчитывает, что нелегалы выйдут из тени благодаря льготе на обслуживание в автовокзалах

С июля этого года официальные и «серые» автобусные перевозчики намерены поднять тарифы на проезд на межмуниципальных маршрутах по Татарстану. В среднем плата повысится на 10—15% единодушно утверждают они. По удивительному совпадению, повышение произойдет сразу после окончания процесса лицензирования «заказников», которые должны будут легализоваться. О том, как татарстанский Минтранс заманивает нелегалов встать в лоно автовокзалов и почему против этого выступают сами автовокзалы, — в разборе «Реального времени».

Дисконт Ленара Сафина

Чем ближе к концу подходит общефедеральная компания по лицензированию автобусных пассажирских перевозок в республике, тем сильнее нарастает нервное напряжение у легальных и законопослушных перевозчиков, а не у «серых бойцов на колесах», как могло бы показаться на первый взгляд. Их испугали не повышенные лицензионные требования по безопасности транспорта, а неожиданная для Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ инициатива «взять и подружиться» с «серыми» перевозчиками после окончания в конце июня процесса их лицензирования. Те, как известно, отправляются в дорогу на межмуниципальных маршрутах вне расписания и под маской заказных автобусов, отнимая пассажиров у официальных автобусных перевозчиков, работающих строго по графику и с автовокзалов.

В обмен на добровольный выход «заказников» из тени татарстанские власти предлагают освободить их от 20%-ной комиссионной платы автовокзалам, но за гарантированный переход в лоно автовокзалов. Чтобы навести порядок на рынке междугородных перевозок и прекратить сбор пассажиров с неформальных точек, Минтранс РТ готов сделать для них исключение — ввести льготную пониженную ставку на обслуживание в автовокзалах, рассказали источники на рынке пассажирских перевозок. Инициатива прозвучала еще в конце апреля, утверждают они. Этим обходным маневром обескуражены в руководстве крупных автовокзалов «Восточный» и «Столичный».

«Легальные перевозчики выполняют все: налоги оплачивают, штрафы, а нелегалы — нет. И им еще скидку предлагают? — удивляются в администрации «Восточного». И хотя условия мирного пакта с «заказниками» все еще обсуждаются, но рука дружбы, протянутая министром Ленаром Сафиным, расстроила консервативное сообщество перевозчиков.

«Да, политика нашего Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ такова: те автобусные перевозчики, кто придет работать на автовокзал и начнут работать официально, получат дисконт (от автовокзалов, — прим. ред.), — подтвердил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» заместитель премьер-министра — руководитель аппарата Кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров, возглавляющий правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. «Это сделано для того, чтобы они могли начать работать в автовокзалах официально. Чем больше у нас будет правильно оформленных и лицензированных автобусов, тем выше безопасность наших граждан при поездке из одного города в другой. Вот что главное! Это то, что поставлено во главу угла при лицензировании, — подчеркнул он с нажимом на свое любимое слово «безопасность».

Как вернули лицензию на жизнь

Напомним, что обязанность по лицензированию автобусных перевозок была возвращена после многолетнего перерыва с 1 марта этого года. Тогда вступили в силу поправки в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», которые касаются не только регулярных перевозчиков пассажиров, но и так называемых «заказников». Раньше им было достаточно направить в ГИБДД только уведомление об оказании заказных транспортных услуг и они могли регулярно перевозить пассажиров, забирая сначала со стихийных точек, а затем с разных остановок внутри города, как удобно пассажиру.

Послабление задумывалось для либерализации рынка пассажирских автотранспортных услуг. В действительности же «заказники» вышли из-под государственного контроля и напрочь прекратили запрашивать лицензии. Соответственно, для них отпала и необходимость соблюдения минимальных лицензионных требований по содержанию и обслуживанию автобусов.

После серии резонансных автобусных ДТП с гибелью детей президент Владимир Путин на расширенной коллегии МВД потребовал вернуть обязательное лицензирование. Среди громких аварий — трагедия с детской спортивной командой по карате из Татарстана, которая произошла в 2015 году на объездной дороге в Нижегородском районе. Из-за усталости водителя автобус, следовавший на соревнования из Казани в Санкт-Петербург, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В ней погибли девочка-спортсменка и двое взрослых сопровождающих.

Всего в 2018 году произошел прирост ДТП по вине водителей автобусов на 3,7%, констатировали в ГИБДД. Правда, в тот год статистика по Татарстану оказалась лучше — шеф ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов оценивал дорожную обстановку 2018 года как удовлетворительную, так как произошло общее снижение аварийности, утверждал он.

Понижающий дисконт на обслуживание в автовокзалах предполагается дать «заказникам» не навсегда, а только на первое время, — уточнил «Реальному времени» вице-премьер Шамиль Гафаров.Фото skyscrapercity.com (Topoliok)

На три медовых месяца?

Понижающий дисконт на обслуживание в автовокзалах предполагается дать «заказникам» не навсегда, а только на первое время, — уточнил «Реальному времени» вице-премьер Шамиль Гафаров. Точного срока он не назвал, а в администрациях казанских автовокзалов рассказали, что им рекомендовали изучить возможность максимального периода до трех месяцев. «Конечно, мы можем пустить их к себе на короткое время, но заручившись тем, что они станут легальными. Только на этих условиях», — заявили в руководстве «Восточного».

В какой именно форме будет предоставлен дисконт Минтранса РТ пока в правительстве затрудняются назвать официально. «Тарифная политика для автобусов разрабатывается, но они должны зарегистрироваться, — сообщает Шамиль Гафаров. — Им никто не мешает, наоборот, наше Министерство транспорта и дорожного хозяйства пытается содействовать, чтобы они ездили официально. Наверное, какой-то процент от вырученных денег они должны заплатить автовокзалу. И это правильно. Это не то, чтобы аренда. Ведь автовокзалы предоставляют им определенные виды услуг, которые позволяют этому заказному автобусу меньше тратить горючее и помогать собирать граждан, которые хотят куда-то уехать. Бывает так, что заказные автобусы ездят по городу и собирают своих клиентов, это же тоже трата ГСМ. Естественно, что затраты увеличиваются».

На встречные возражения «Реального времени» о том, что «заказники» не хотят идти на вокзалы, потому что им сложно отдавать комиссию в 20% с каждого проданного билета, Шамиль Гафаров ответил, что «плата автовокзалам должна быть разумной». «Какой она должна быть 10, 15 или 30 процентв — я не назову этой суммы», — признался он. Но снова заметил, что безопасность движения пассажирских автобусов превыше торгов.

В ответе за запрос «Реального времени» о том, какой должна быть компромиссная комиссия, пресс-служба Минтранса РТ обтекаемо сообщила, что «руководством автовокзалов и автостанций выражена готовность индивидуального подхода при обсуждении условий сотрудничества с перевозчиками на предоставляемые услуги».

«На данный момент, Средне-Волжское межрегиональное Управление госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта выдало 201 лицензию. Перевозчики, обслуживающие межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, лицензии получили», — сообщила пресс-служба ведомства.

Вообще, до начала лицензирования в реестре Минтранса значилось 144—147 перевозчиков, работающих на межмуниципальных регулярных маршрутах. Примкнули ли к ним заказники, трудно сказать. Как заметили в Средне-Волжском межрегиональном Управлении госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 201 — это общая цифра, куда входят получатели лицензий по всем пассажирским маршрутам, и выделить из них перевозчиков межмуниципальных сложно.

Между тем, 2 года назад замминистра транспорта РТ Андрей Егоров, отчитываясь перед депутатами, жаловался, что им не удается остановить вал серых перевозчиков, чей годовой оборот превышает 1,5 млрд рублей. Они перевозят свыше 6 млн пассажиров в год. «Спрос на пассажирские перевозки в РТ растет. Этим пользуются нелегальные перевозчики, которые работают на личных автомобилях и не всегда заботятся о безопасности. Пассажиров «серые» перевозчики находят через интернет, социальные сети, — рассказывал он. По его словам, в 2017 году на регулярных маршрутах было 216,3 млн пассажиров, что больше на 2,4%. Тогда глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев посоветовал найти мягкие и стимулирующие методы для легализации «серых» перевозчиков.



«Мы не можем пойти на разные условия, они должны быть едиными для всех. Но можем рассматривать другие варианты сотрудничества», — рассказывают в администрации автовокзала «Восточный». Фото mindortrans.tatarstan.ru

Автовокзалы пустуют, но против возвращения армии нелегалов

Между тем, против плана легализации выступают казанские автовокзалы. «Да мы слышали об этом (инициативе Минтранса, — прим. авт.), но в соответствии с федеральным законом мы не можем предоставлять разные условия перевозчикам за свои услуги. Это будет противоречить законодательству и может создать нам как официальному вокзалу множество проблем. Мы не можем пойти на разные условия, они должны быть едины для всех. Но можем рассматривать другие варианты сотрудничества, — рассказывают в администрации автовокзала «Восточный». — При условии, что они гарантируют нам свою легализацию через министерство с получением соответствующих карт маршрутов, мы согласны начинать с ними работать. Но только в льготный период — 3 — максимум 4 месяца. Вот такие условия мы можем предоставить».

По словам представителя администрации «Восточного», каждый автовокзал устанавливает свою ставку (комиссию за обслуживание, — прим. ред.), но, как правило, она составляет 20% с каждого проданного билета. Хотя есть автовокзалы, которые запрашивают и 30%.

«Предоставить пониженную ставку мы не можем, во-первых, по закону, а во вторых, лично я считаю, что это нечестно перед официальными перевозчиками, которые до этого терпели тяготы. У нас, к примеру, на трассе с высоким трафиком Казань — Челны — Казань» работает три перевозчика. Один — легальный, от нашего автовокзала, а двое «нелегальных». Они уходят в одно время. У них билет стоит 500 рублей, у нас 400. Но мы забираем их пассажиров с трассы в любое время года. Почему пассажиры выбирают нелегалов? Они боятся, что придут на вокзал, а вдруг на вокзале рейс отменят, хотя мы не отменяем, даже если два человека едут. Второй вариант — их забирают с любой остановки в городе. Тогда мы внедрили карту городского маршрута, но по ним тоже ходят нелегалы», — жалуется представитель администрации «Восточного». По его словам, армия заказников огромная — почти 70% пассажиров ездят с нелегалами. С другой стороны, получается, что автовокзалы пустуют, если пассажиров собирают по остановкам как в Казани, так и в Челнах, Альметьевске, Нижнекамске.



«Каждый автовокзал будет сам определять, на какой срок предоставить им льготный период, — сообщили представители автовокзалов. — В принципе, мы знаем всех этих перевозчиков, которые работают неофициально, потому что они в первую очередь нам создают конкуренцию. Все будет зависеть от степени доверия к этому перевозчику».

Сработает ли операция «легализация»

Откликнулись ли «серые» на эту миролюбивую инициативу Минтранса? «Нет, никому это не интересно — никто не захочет заходить на автостанцию, никто не захочет платить официально налоги. Если они привыкли работать по накатанной», — утверждает представитель администрации «Восточного». По его словам, необходимо ужесточить надзор за ними, вплоть до полного запрета выезда из городов.

Крупнейший межрегиональный перевозчик глава ОАО «КПАТП-1» Леонид Наумов считает, что автовокзалам стоит перейти на фиксированную плату. «Есть автовокзал и автостанция, скажем в Рыбной Слободе. Каждый из них все равно взимает 20 процентов, хотя никакой услуги они ни пассажирам, ни перевозчикам не оказывают. 20 процентов — вынь да положи! В прошлом году мы заплатили автовокзалам по всей стране 18 млн рублей (Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Оренбург — всего 18—20 регионов). Конечно, для перевозчиков это крайне большая сумма», — говорит он. По его словам, некоторые регионы начали отходить от этой практики. «Недавно нам представил договор автовокзал Ярославской области. За один проданный билет взимается плата всего 19 рублей. Также и с багажом. И за стоянку автобуса — 102 рубля. Нас это устраивает», — рассказал он. В то же время в больших городах комиссия растет. По его словам, раньше с перевозчика брали 10%, потом 15%, а сейчас в Москве она выросла до 25%.

Проезд подорожает у всех на 10—15 процентов

Пока власти ломают голову над обелением серого рынка, перевозчики готовятся к повышению тарифов на проезд после завершения лицензирования. И здесь «серые» и официальные перевозчики проявляют завидную солидарность.

«На днях нам должны выдать лицензию для работы на маршрутах Казань — Черемшан, Казань — Чистополь, Казань — Новошешминск, — рассказывает один из заместителей руководителя автотранспортного предприятия «Черемшанское АТП». — Пассажиропоток к лету снижается, потому что заканчивается учеба студентов. Остаются те, кто в конце недели едет с работы домой. Цены не поднимались 2—3 года, хотя произошел рост ГСМ. Но наши тарифы регулируемые, поэтому готовим заявку на пересмотр в Госкомитет РТ по тарифам». Он затруднился назвать уровень повышения до окончания подготовки заявки.

Остальные перевозчики подтвердили, что с июля нерегулируемые тарифы вырастут на 10—15%. «Мы тоже думаем над повышением, — подтвердили «заказники», заметив, что лицензирование ни при чем. Дизельное топливо подорожало на 5 рублей, запчасти подорожали, хотя мы уже год не повышали цены», — объясняют они. В Минтрансе РТ оставили эту тему без комментариев. Эту чувствительную для перевозчиков материю предпочитают не затрагивать.