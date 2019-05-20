Минтранс РТ завлекает «серых» перевозчиков «пряником», а те идут на повышение
Вице-премьер Шамиль Гафаров рассчитывает, что нелегалы выйдут из тени благодаря льготе на обслуживание в автовокзалах
С июля этого года официальные и «серые» автобусные перевозчики намерены поднять тарифы на проезд на межмуниципальных маршрутах по Татарстану. В среднем плата повысится на 10—15% единодушно утверждают они. По удивительному совпадению, повышение произойдет сразу после окончания процесса лицензирования «заказников», которые должны будут легализоваться. О том, как татарстанский Минтранс заманивает нелегалов встать в лоно автовокзалов и почему против этого выступают сами автовокзалы, — в разборе «Реального времени».
Дисконт Ленара Сафина
Чем ближе к концу подходит общефедеральная компания по лицензированию автобусных пассажирских перевозок в республике, тем сильнее нарастает нервное напряжение у легальных и законопослушных перевозчиков, а не у «серых бойцов на колесах», как могло бы показаться на первый взгляд. Их испугали не повышенные лицензионные требования по безопасности транспорта, а неожиданная для Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ инициатива «взять и подружиться» с «серыми» перевозчиками после окончания в конце июня процесса их лицензирования. Те, как известно, отправляются в дорогу на межмуниципальных маршрутах вне расписания и под маской заказных автобусов, отнимая пассажиров у официальных автобусных перевозчиков, работающих строго по графику и с автовокзалов.
В обмен на добровольный выход «заказников» из тени татарстанские власти предлагают освободить их от 20%-ной комиссионной платы автовокзалам, но за гарантированный переход в лоно автовокзалов. Чтобы навести порядок на рынке междугородных перевозок и прекратить сбор пассажиров с неформальных точек, Минтранс РТ готов сделать для них исключение — ввести льготную пониженную ставку на обслуживание в автовокзалах, рассказали источники на рынке пассажирских перевозок. Инициатива прозвучала еще в конце апреля, утверждают они. Этим обходным маневром обескуражены в руководстве крупных автовокзалов «Восточный» и «Столичный».
«Легальные перевозчики выполняют все: налоги оплачивают, штрафы, а нелегалы — нет. И им еще скидку предлагают? — удивляются в администрации «Восточного». И хотя условия мирного пакта с «заказниками» все еще обсуждаются, но рука дружбы, протянутая министром Ленаром Сафиным, расстроила консервативное сообщество перевозчиков.
Как вернули лицензию на жизнь
Напомним, что обязанность по лицензированию автобусных перевозок была возвращена после многолетнего перерыва с 1 марта этого года. Тогда вступили в силу поправки в федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», которые касаются не только регулярных перевозчиков пассажиров, но и так называемых «заказников». Раньше им было достаточно направить в ГИБДД только уведомление об оказании заказных транспортных услуг и они могли регулярно перевозить пассажиров, забирая сначала со стихийных точек, а затем с разных остановок внутри города, как удобно пассажиру.
Послабление задумывалось для либерализации рынка пассажирских автотранспортных услуг. В действительности же «заказники» вышли из-под государственного контроля и напрочь прекратили запрашивать лицензии. Соответственно, для них отпала и необходимость соблюдения минимальных лицензионных требований по содержанию и обслуживанию автобусов.
После серии резонансных автобусных ДТП с гибелью детей президент Владимир Путин на расширенной коллегии МВД потребовал вернуть обязательное лицензирование. Среди громких аварий — трагедия с детской спортивной командой по карате из Татарстана, которая произошла в 2015 году на объездной дороге в Нижегородском районе. Из-за усталости водителя автобус, следовавший на соревнования из Казани в Санкт-Петербург, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В ней погибли девочка-спортсменка и двое взрослых сопровождающих.
Всего в 2018 году произошел прирост ДТП по вине водителей автобусов на 3,7%, констатировали в ГИБДД. Правда, в тот год статистика по Татарстану оказалась лучше — шеф ГИБДД по РТ Ленар Габдурахманов оценивал дорожную обстановку 2018 года как удовлетворительную, так как произошло общее снижение аварийности, утверждал он.
На три медовых месяца?
Понижающий дисконт на обслуживание в автовокзалах предполагается дать «заказникам» не навсегда, а только на первое время, — уточнил «Реальному времени» вице-премьер Шамиль Гафаров. Точного срока он не назвал, а в администрациях казанских автовокзалов рассказали, что им рекомендовали изучить возможность максимального периода до трех месяцев. «Конечно, мы можем пустить их к себе на короткое время, но заручившись тем, что они станут легальными. Только на этих условиях», — заявили в руководстве «Восточного».
В какой именно форме будет предоставлен дисконт Минтранса РТ пока в правительстве затрудняются назвать официально. «Тарифная политика для автобусов разрабатывается, но они должны зарегистрироваться, — сообщает Шамиль Гафаров. — Им никто не мешает, наоборот, наше Министерство транспорта и дорожного хозяйства пытается содействовать, чтобы они ездили официально. Наверное, какой-то процент от вырученных денег они должны заплатить автовокзалу. И это правильно. Это не то, чтобы аренда. Ведь автовокзалы предоставляют им определенные виды услуг, которые позволяют этому заказному автобусу меньше тратить горючее и помогать собирать граждан, которые хотят куда-то уехать. Бывает так, что заказные автобусы ездят по городу и собирают своих клиентов, это же тоже трата ГСМ. Естественно, что затраты увеличиваются».
На встречные возражения «Реального времени» о том, что «заказники» не хотят идти на вокзалы, потому что им сложно отдавать комиссию в 20% с каждого проданного билета, Шамиль Гафаров ответил, что «плата автовокзалам должна быть разумной». «Какой она должна быть 10, 15 или 30 процентв — я не назову этой суммы», — признался он. Но снова заметил, что безопасность движения пассажирских автобусов превыше торгов.
В ответе за запрос «Реального времени» о том, какой должна быть компромиссная комиссия, пресс-служба Минтранса РТ обтекаемо сообщила, что «руководством автовокзалов и автостанций выражена готовность индивидуального подхода при обсуждении условий сотрудничества с перевозчиками на предоставляемые услуги».
«На данный момент, Средне-Волжское межрегиональное Управление госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта выдало 201 лицензию. Перевозчики, обслуживающие межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, лицензии получили», — сообщила пресс-служба ведомства.
Вообще, до начала лицензирования в реестре Минтранса значилось 144—147 перевозчиков, работающих на межмуниципальных регулярных маршрутах. Примкнули ли к ним заказники, трудно сказать. Как заметили в Средне-Волжском межрегиональном Управлении госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 201 — это общая цифра, куда входят получатели лицензий по всем пассажирским маршрутам, и выделить из них перевозчиков межмуниципальных сложно.
Между тем, 2 года назад замминистра транспорта РТ Андрей Егоров, отчитываясь перед депутатами, жаловался, что им не удается остановить вал серых перевозчиков, чей годовой оборот превышает 1,5 млрд рублей. Они перевозят свыше 6 млн пассажиров в год. «Спрос на пассажирские перевозки в РТ растет. Этим пользуются нелегальные перевозчики, которые работают на личных автомобилях и не всегда заботятся о безопасности. Пассажиров «серые» перевозчики находят через интернет, социальные сети, — рассказывал он. По его словам, в 2017 году на регулярных маршрутах было 216,3 млн пассажиров, что больше на 2,4%. Тогда глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев посоветовал найти мягкие и стимулирующие методы для легализации «серых» перевозчиков.
Автовокзалы пустуют, но против возвращения армии нелегалов
Между тем, против плана легализации выступают казанские автовокзалы. «Да мы слышали об этом (инициативе Минтранса, — прим. авт.), но в соответствии с федеральным законом мы не можем предоставлять разные условия перевозчикам за свои услуги. Это будет противоречить законодательству и может создать нам как официальному вокзалу множество проблем. Мы не можем пойти на разные условия, они должны быть едины для всех. Но можем рассматривать другие варианты сотрудничества, — рассказывают в администрации автовокзала «Восточный». — При условии, что они гарантируют нам свою легализацию через министерство с получением соответствующих карт маршрутов, мы согласны начинать с ними работать. Но только в льготный период — 3 — максимум 4 месяца. Вот такие условия мы можем предоставить».
По словам представителя администрации «Восточного», каждый автовокзал устанавливает свою ставку (комиссию за обслуживание, — прим. ред.), но, как правило, она составляет 20% с каждого проданного билета. Хотя есть автовокзалы, которые запрашивают и 30%.
«Предоставить пониженную ставку мы не можем, во-первых, по закону, а во вторых, лично я считаю, что это нечестно перед официальными перевозчиками, которые до этого терпели тяготы. У нас, к примеру, на трассе с высоким трафиком Казань — Челны — Казань» работает три перевозчика. Один — легальный, от нашего автовокзала, а двое «нелегальных». Они уходят в одно время. У них билет стоит 500 рублей, у нас 400. Но мы забираем их пассажиров с трассы в любое время года. Почему пассажиры выбирают нелегалов? Они боятся, что придут на вокзал, а вдруг на вокзале рейс отменят, хотя мы не отменяем, даже если два человека едут. Второй вариант — их забирают с любой остановки в городе. Тогда мы внедрили карту городского маршрута, но по ним тоже ходят нелегалы», — жалуется представитель администрации «Восточного». По его словам, армия заказников огромная — почти 70% пассажиров ездят с нелегалами. С другой стороны, получается, что автовокзалы пустуют, если пассажиров собирают по остановкам как в Казани, так и в Челнах, Альметьевске, Нижнекамске.
«Каждый автовокзал будет сам определять, на какой срок предоставить им льготный период, — сообщили представители автовокзалов. — В принципе, мы знаем всех этих перевозчиков, которые работают неофициально, потому что они в первую очередь нам создают конкуренцию. Все будет зависеть от степени доверия к этому перевозчику».
Сработает ли операция «легализация»
Откликнулись ли «серые» на эту миролюбивую инициативу Минтранса? «Нет, никому это не интересно — никто не захочет заходить на автостанцию, никто не захочет платить официально налоги. Если они привыкли работать по накатанной», — утверждает представитель администрации «Восточного». По его словам, необходимо ужесточить надзор за ними, вплоть до полного запрета выезда из городов.
Проезд подорожает у всех на 10—15 процентов
Пока власти ломают голову над обелением серого рынка, перевозчики готовятся к повышению тарифов на проезд после завершения лицензирования. И здесь «серые» и официальные перевозчики проявляют завидную солидарность.
«На днях нам должны выдать лицензию для работы на маршрутах Казань — Черемшан, Казань — Чистополь, Казань — Новошешминск, — рассказывает один из заместителей руководителя автотранспортного предприятия «Черемшанское АТП». — Пассажиропоток к лету снижается, потому что заканчивается учеба студентов. Остаются те, кто в конце недели едет с работы домой. Цены не поднимались 2—3 года, хотя произошел рост ГСМ. Но наши тарифы регулируемые, поэтому готовим заявку на пересмотр в Госкомитет РТ по тарифам». Он затруднился назвать уровень повышения до окончания подготовки заявки.
Остальные перевозчики подтвердили, что с июля нерегулируемые тарифы вырастут на 10—15%. «Мы тоже думаем над повышением, — подтвердили «заказники», заметив, что лицензирование ни при чем. Дизельное топливо подорожало на 5 рублей, запчасти подорожали, хотя мы уже год не повышали цены», — объясняют они. В Минтрансе РТ оставили эту тему без комментариев. Эту чувствительную для перевозчиков материю предпочитают не затрагивать.
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