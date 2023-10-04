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Между Казанью и Ташкентом возобновят железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии

10:51, 04.10.2023
Между Казанью и Ташкентом возобновят железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшее время возобновят железнодорожные перевозки по маршруту Казань-Ташкент, который отменили во время пандемии коронавируса. Об этом на III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Он также заявил, что республика планирует увеличивать количество авиарейсов и маршрутов с городами Узбекистана, где есть аэропорты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Во второй половине июня прошлого года Узбекистан возобновил автобусное сообщение с Казанью, прерванное из-за пандемии коронавируса. С 6 июня 2022 года вновь начали курсировать поезда международного сообщения из Бишкека в Казань.

Напомним, по итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия этого года он вырос почти на треть.

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Галия Шакирова
БизнесТранспорт Татарстан Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

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