Десятилетка Ленара Сафина: «Сказать, что у нас все прекрасно — смотря как оценивать...»

Глава Минтранса РТ 10 лет в должности: основные вехи министерства оценили эксперты

Сегодня 10 лет с тех пор, как Ленара Сафина представили коллективу Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ в качестве нового руководителя. Теперь среди коллег по Кабмину он — один из старожилов. Как развивалась транспортная отрасль в республике в течение этого «жаркого» для нее десятилетия, «Реальному времени» рассказали ее участники. Десять наиболее значимых событий дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Ленаре Сафине, среди которых успехи и неудачи, — в нашем материале.

1. Дороги Универсиады

Прошедшая в 2013 году в Казани Универсиада позволила значительно улучшить качество дорог в городе, а также построить новые магистрали. В частности, были реконструированы проспекты Победы и Ямашева — они вошли в будущее Большое Казанское кольцо. Кроме того, с нуля был построен проспект Универсиады (вместе с реконструкцией его продолжения — улицы Тихомирнова) — дублер Оренбургского тракта, появилось более десяти транспортных развязок. Параллельно с этим был изменен порядок движения на многих дорогах — основным нововведением стала отмена левых поворотов.

— По моим впечатлениям, у Министерства транспорта и дорожного хозяйства достаточно деловой коллектив, и его специалисты вполне целеустремленно работают. Контакты, которые у нас бывают с сотрудниками ведомства, продуктивные всегда. В целом, конечно, в Татарстане было много сделано за последние 10—15 лет, начиная с 1000-летия Казани, когда стали серьезно улучшать улично-дорожную сеть, в том числе и в столице республики, и позже, когда готовились к Универсиаде, к чемпионату по водным видам спорта и другим крупным мероприятиям, — считает завкафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.



В успехах дорожно-транспортной индустрии экс-начальник отдела инноваций Минтранса РТ Ринат Губаев видит заслуги всех специалистов отрасли:

— Министерство — орган управления и финансирования. На мероприятия, которые проводились в Татарстане, начиная с 1000-летия Казани, затем Универсиады, выделялись деньги федерального бюджета, они проходили через Минтранс. В развитии отрасли — личная заслуга всех подрядных организаций сферы.

Результаты труда порой люди оценивают через несколько лет, замечает председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин.

— Работа министерства непростая, рутинная. И результаты ее видны не сразу, а оцениваются лишь через некоторое время. Помните, когда к Универсиаде готовились, вся Казань рыдала и стонала в пробках: «Как можно так делать?» А в итоге прошла Универсиада — проблема пробок во многих местах снята, — подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом «Реального времени».

2. Дороги по всему Татарстану

Дороги реконструировали, однако, не только в Казани, но и по всему Татарстану. В 2016 году был завершен долгожданный (поэтапно строился 24 года!) мост через Каму в районе Сорочьих Гор. В 2018 году стал полностью четырехполосным участок трассы М-7 между Казанью и Набережными Челнами, уже через год начали реконструировать ту же трассу в сторону Москвы — на строительство нового моста через Свиягу, реконструкцию старого и расширение трассы от Чувашии до моста на Ульяновск потратят 13,5 млрд рублей.

В то же время у экспертов есть вопросы, оправданы ли такие вложения.

— Министерство не смогло продвинуть дальнейшее строительство автомагистрали Европа — Западный Китай, начатый еще при прежнем руководстве. В настоящее время этот проект заморожен и защитить его некому. Строятся дороги «никуда», например, от Кировского моста на М-7, в то время как остро стоит вопрос транспортного обеспечения «Салават купере», куда и напрашиваются дороги от Московского района, далее на М-7, — отметил Тахир Давлетшин, колумнист «Реального времени», автор проекта «Обходная железная дорога Казани» и концепции генплана «Казань — полицентричный город на Волге».

В 2016 году был завершен долгожданный (поэтапно строился 24 года!) мост через Каму в районе Сорочьих Гор. Фото Олега Тихонова

Ближе к концу десятилетия ускорение дорожному строительству придал национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» — объем финансирования в Татарстане по нему превысил в 2019 году 5,3 млрд рублей, на которые отремонтировали 205,8 км дорог. На ремонт сети региональных дорог направлены 1,2 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 597 млн рублей.

В 2020 году в Татарстане по нацпроекту планируется отремонтировать 44 объекта. Программа реализуется в трех крупных агломерациях — Казанской (44,5 км), Набережночелнинской (12,9 км) и Нижнекамской (4,3 км). В общей сложности на это потратят около 4 млрд рублей. Еще 715 млн рублей направят на ремонт 110 км региональных дорог. В республике также отремонтируют 28 улиц, названия которых связаны с Победой в Великой Отечественной войне. Общая сумма финансирования нацпроекта на 2020 год в Татарстане составляет 4,55 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 2,112 млрд рублей, передает пресс-служба ведомства.



Кроме того, в 2020 году должно начаться строительство новой платной автомобильной трассы из Москвы в Казань, одной из крупнейших в стране. Проект был одобрен в начале ноября 2019 года, завершить его планировалось к 2027 году в несколько этапов. В рамках строительства в том числе должен появиться и дополнительный мост через Волгу к югу от города — сейчас единственный мост через Волгу в Татарстане находится в районе станции Займище.



— С точки зрения автомобилиста могу сказать, дороги в Татарстане стали лучше, это видно невооруженным глазом. Много путешествуем, ездим на мероприятия на автомобиле, в других регионах дороги хуже, — комментирует ситуацию нашему изданию председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Кулагин.

— Как только пересекаю границу и выезжаю за пределы Татарстана в любом направлении, дороги становятся заметно хуже. И жители других регионов замечают, что в республике дороги — одни из лучших в России, — вторит ему Александр Дембич.

Александр Тыгин знает деятельность министерства не понаслышке, а изнутри, ему пришлось поработать под началом Ленара Сафина:

— Работал заместителем министра Сафина. Ленар Ринатович мне кажется высококомпетентным специалистом, который смог скоординировать работу начиная с федерального центра, откуда идет привлечение достаточно серьезных ресурсов. И самое важное, это привлечение не проходит мимо муниципальных интересов — и в районах люди ощущают этот результат. У нас не только федеральные и региональные, но и муниципальные дороги в приличном состоянии. Все познается в сравнении. Сказать, что у нас все прекрасно — смотря как оценивать. К каждого свое мерило: улица, двор, у кого-то дорога во дворе или на улице в частном секторе окажется не очень хорошей, но в целом наш субъект с точки зрения дорожной, мостовой инфраструктуры выглядит на фоне любого другого очень достойно и министр с этим успешно справляется.

Несмотря на эти достижения, нельзя сказать, что у автомобилистов нет претензий к дорожникам. Одну из основных проблем дорог Ринат Губаев видит в колейности.

— Время идет, нельзя останавливаться на достигнутом, нужны новые технологии и подходы. Опыт скандинавских стран свидетельствует о возможности в несколько раз снизить абразивный износ дорожных покрытий, а значит, увеличить срок их эксплуатации. И тем самым перенаправить финансовые ресурсы на ремонт многочисленных городских улиц, ожидающих своей очереди для приведения в нормативное состояние, — уверен эксперт.

3. Как провалилась ВСМ



Одним из главных транспортных проектов для Татарстана стала высокоскоростная железнодорожная магистраль Казань — Москва, которая впоследствии должна стать частью дороги в Китай. О планах по строительству было объявлено в 2013 году, тогда назывались сроки с 2014 по 2018 год. Инвестиции планировались в размере окола триллиона рублей — в том числе речь шла о получении кредита от China Development Bank на 400 млрд рублей.

На практике, однако, проект сильно тормозился — только в сентябре 2017 года «Российские железные дороги» сообщили о завершении проектирования и передаче проекта на экспертизу. В 2019 году первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов высказал мнение, что средства лучше потратить на региональные аэропорты, Северный морской путь и морские порты. И впоследствии президент России Владимир Путин принял решение, что приоритетным станет строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, а Казань ждет платная автодорога в Москву. Проект же железнодорожной магистрали в Казань, по мнению главы государства, требует анализа ее экономической эффективности.

Именно этот проект Тахир Давлетшин, считает «явным провалом министерства»:

— Проект ВСМ — невостребованный. При этом министерство фактически заблокировало предложенный мной еще в 2013 году проект Обходной железной дороги Казани, поддержанный ОАО «РЖД», имеющий перспективу реализации в 20-е годы, возможно, и ранее. Строительство Обходной железной дороги и вынос из города инфраструктуры РЖД позволило бы строить наземное метро на освободившихся железнодорожных путях внутри города, запустить программу комплексной реновации окрестностей железной дороги в черте города.

4. Татарстанские грузоперевозчики послушны закону

В 2015 году с грузовых автомобилей стали брать плату за проезд по федеральным трассам. Система, получившая название «Платон», к ноябрю 2016 года стала приносить в бюджет ежедневно около 50 млн рублей, которые направляют на дороги. Сбор платы за проезд грузовиков по трассам осуществляет «РТ-Инвест», а участниками концессионного соглашения являются эта компания и предприниматель Игорь Ротенберг — сын миллиардера Аркадия Ротенберга. Введение «Платона» вызвало активные протесты в ноябре 2015 года, связанные со снижением рентабельности грузоперевозок. С 1 февраля 2020 года тариф «Платона» повысился до 2,2 рубля за километр.

— С точки зрения автолюбителя меня раздражают большие машины, иногда не обогнать, не объехать, и дороги разрушаются быстрее. Здесь вопрос к качеству покрытия: почему в других странах так быстро не разрушаются? А с другой стороны, грузовики — это наша экономика, кровеносные сосуды, которые возят нам продукты. Очень тяжело найти «золотую середину». Все правы: и те, кто собирает налоги, и те, кто не хочет платить за это, когда мы платим транспортный налог, — высказался Юрий Кулагин.

Представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Казани Александр Линдваль рассказал «Реальному времени», что ситуация с программой «Платон» до сих пор не утряслась, она на стадии становления. Идет постоянная индексация тарифа, повышение стоимости еще и на фоне того, что, по сути, не удалось добиться нормальной собираемости.

— Очень многие перевозчики не только не оплачивают штрафы, они даже не зарегистрированы в системе, игнорируют ее. А вообще у системы огромные скрытые возможности, она правильная — бесконтактная, автоматическая — и передовая по сравнению с системами народных сборов в других государствах. Осталось только ее внедрить и уравнять всех перевозчиков в ней. Насколько мне известно, сегодня порядка 23—24 % автомобилей Приволжского федерального округа, зарегистрированных в «Платоне», — автомобили Татарстана, около 46 тысяч машин. И это не потому, что в республике больше грузовиков, а потому что большинство эксплуатантов автомобильного транспорта Татарстана законопослушны и отчисляют деньги в федеральный бюджет за пользование дорогами, — констатировал представитель Ассоциации.

Александр Линдваль не считает, что министерство сильно озадачивается автомобильным транспортом. «Оно больше занимается проблемами дорожной отрасли, но обижаться, думаю, не стоит. Дорожники — сфера бюджетная, а автомобилисты — более конкурентная среда. Судя по тому, что Ленар Ринатович успешно работает на должности министра столько лет, ему удается находить «золотую середину» в проблемах транспортников и дорожников, на одном из самых сложных участков госуправления», — ответил эксперт.

5. Глобализация: от мелких складов до сетей

Александр Линдваль полагает, что логистика только начинает развиваться в России. И в Татарстане пока мало логистических парков, складов на фоне средних показателей по миру, в Европе.

— Но не проходит и месяца, а то и недели, чтобы к нам на рынок не пришел новый игрок. К представительству нашей Ассоциации в Казани относятся, помимо Татарстана, еще близлежащие Ульяновская область, Удмуртия, Башкортостан, Чувашия, Марий Эл. В последнее время они тоже здорово ускорились, к ним зашло много логопарков и иностранных производителей. Если сравнивать наш регион с другими в ПФО, у соседей не так интересно, как в Татарстане, и наши средние значения в сфере логистики и грузоперевозок выше, чем у них, — обратил внимание Линдваль.

— Все относительно. Раньше были какие-то маленькие склады на Тихорецкой, в речном порту. И то, что было 10 лет назад, конечно, не сравнить с тем, что сейчас. Произошла глобализация, кругом — сети. Представляете, какой поток грузовиков к складам — по 1 000 машин в день! И это тоже не совсем хорошо, мы иногда на выгрузке в этих сетях стоим по 3—4 дня. Но и тут можно регулировать работу, самое главное, чтобы она была. Конечно, за 10 лет в республике появились современные развязки, хорошие дороги, расширяется логистика, — описала ситуацию нашему изданию директор ООО «Логистик-АвтоКапитал» Лилия Лобода, которая занимается международными грузоперевозками и внутри страны.

Она рассказала, что Министерство транспорта не отказывает в помощи. В Татарстане действует некоммерческая организация «Логистика и автоперевозки Татарстана». Если вопросы возникают, первоначально грузоперевозчики обращаются к ее руководителю.

— Один в поле не воин, в ассоциации решать вопросы легче. Перевозчики, как правило, все в кредитах и лизингах на покупку грузовых тягачей. Поэтому сейчас будем перекредитовываться, нам предоставят овердрафтные кредиты, рассрочки по лизингам и кредиты под более низкие проценты на покупку техники — с 14,5 % на 8,5 %. Ассоциация совместно с Минтранспорта помогают нам решить эти вопросы. Что касается международных перевозок, все разрешительные документы на уровне министерства нам оперативно оформляют, быстро делают осмотр транспорта, палки в колеса не вставляют, — сообщила Лилия Лобода.

У Тахира Давлетшина свой взгляд на развитие сферы доставки продукции. Он считает, что в Татарстане отсутствует «университет логистики и транспорта, который можно было создать за эти годы»:

— Отсутствие в министерстве специалистов в области логистики и транспортного планирования не позволяет эффективно инвестировать имеющиеся средства, а также разработать и утверждать проекты, которые могли бы привлечь крупные инвестиции в транспортное развитие республики, и не только в транспортное развитие, ведь транспорт оказывает решающее влияние в экономическое развитие региона и страны. Это одна из первых недоработок руководства ведомства.

По оценкам экспертов, сеть муниципальных паркингов выросла в пять раз, увеличила пропускную способность улиц на 18%, а скорость движения — на 5 км/ч. Фото Максима Платонова

6. Платные парковки выросли в Казани в 3,5 раза

В Казани система появилась в феврале 2015 года, сначала она включала в себя участки на 27 улицах, всего — 1 250 мест по 50 рублей в час. С тех пор список постоянно расширяется, сейчас в столице Татарстана 190 платных парковок на 4 400 мест, цены стали варьироваться от 30 до 70 рублей в час. По оценкам экспертов, сеть муниципальных паркингов выросла в пять раз, увеличила пропускную способность улиц на 18%, а скорость движения — на 5 км/ч.



По данным исполкома Казани, за весь период эксплуатации муниципальных парковок в бюджет от их оплаты поступило 203,7 млн рублей. В том числе за 2019 год сумма сборов составила 82,5 млн рублей, а с начала 2020 года — порядка 20 млн. Кроме того, платные муниципальные парковки сейчас обеспечивают львиную долю поступлений в городской бюджет по статье «административные штрафы». В 2019 году 53,3 тысячи из 91 тысячи постановлений о штрафах были выписаны в связи с неоплатой муниципальных парковок. В 2019 году наложено штрафов на сумму свыше 258 млн рублей.

— Платные парковки показали свои плюсы, пробок стало меньше, но мое мнение о них не изменилось: я считаю, что вводить плату за муниципальные парковки на дорогах несправедливо, — говорит Юрий Кулагин. — Мы же платим транспортный налог и, выходит, потом второй раз оплачиваем асфальт, который положен на наши деньги. Честно было бы взимать плату за парковочные места, если бы их строили дополнительно, а не использовали проезжую часть.

7. Вторая ветка метро

За прошедшее десятилетие казанское метро, поначалу воспринимавшееся как туристический аттракцион, выросло на пять станций — то есть почти вдвое. При открытии в 2005 году метро состояло из пяти станций, в 2008 году к ним добавилась станция «Проспект Победы». Седьмая станция — «Козья слобода» — была открыта в декабре 2010 года, хотя изначально планировалось открыть ее вместе с «Проспектом». К Универсиаде, в мае 2013 года, были открыты сразу три новые станции — «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная» в северо-западной части города, количество станций выросло до десяти. Последняя на данный момент, одиннадцатая станция «Дубравная» открылась в августе 2018 года, от нее будет осуществляться пересадка на вторую ветку, на «Улицу Юлиуса Фучика». Предположительно, вторая линия должна состоять из 12 станций, первые четыре попытаются открыть в 2023 году. Запланировано, что с 2019 по 2026 год на строительство метро из бюджета Татарстана должны выделять по миллиарду ежегодно.

За прошедшее десятилетие казанское метро, поначалу воспринимавшееся как туристический аттракцион, выросло на пять станций — то есть почти вдвое. Фото Олега Тихонова

Давлетшин утверждает, что «вполне квалифицированный транспортный отдел разработчика Генплана — НИПИ Генплана Москвы не смог противостоять чиновничьему влиянию из Татарстана».

— Разработчики Генплана предупреждали власти о нецелесообразности 2-й линии метро, в настоящее время имеются более продвинутые виды транспорта, город не осилит затраты на строительство и содержание еще одной линии подземного метро. Тем не менее начато ее строительство, значительные средства могут быть нерационально использованы и законсервированы, — высказал обеспокоенность эксперт.

8. SOS от «тонущих» перевозчиков

Сигналы бедствия пассажироперевозчики Татарстана начали подавать еще в прошлом году. Тогда в столице республики компенсировали за каждого льготника 18 рублей при реальной стоимости проезда 27 рублей. В 2018 году общественный транспорт перевез 100 миллионов льготников в Казани. В общей сложности перевозчики, по их словам, недобрали 900 млн рублей. Они запросили у городского комитета по транспорту эту сумму, чтобы «покрыть убытки и выжить». Но цифры закладывает республиканский бюджет. Пока вопрос решался на республиканском уровне с участием Минтранса, убытки предприятий росли. Госкомитет РТ по тарифам после длительных и выматывающих проверок подтвердил убытки перевозчиков. Выход был ожидаемый: стоимость проезда в общественном транспорте Казани подняли до 30 рублей наличными.

В настоящее Ассоциация АТП Татарстана во главе с Сергеем Темляковым обратилась к властям Татарстана с просьбой субсидировать перевозки и покрыть убытки. По словам председателя Ассоциации, в связи с ситуацией с коронавирусом доходы автотранспортных предприятий падают вместе с пассажиропотоком на 70% и перевозчики недобирают выручку.

«Все предприятия, входящие в ассоциацию, перешли в режим экономии. Ведь доходы сократились на 70%, а расходы только на 30%. Деньги есть только на зарплату и ГСМ. Не закупаем запчасти, приостановлены лизинговые и налоговые платежи. На данный момент на это нет средств! — рассказал нашему изданию Темляков.

Сейчас работу Минтранса пассажироперевозчики комментировать отказываются.



9. Динамичный аэропорт без «Татарстана»

Казанский аэропорт, построенный в 1979 году, впервые был реконструирован к тысячелетию города — в 2005 году. К Универсиаде, в 2012 году, здесь открылся новый терминал 1А. Сюда ходят пригородные поезда. При этом в 2018 году казанский аэропорт занял третье место по динамике роста объемов пассажирских перевозок, число перевезенных пассажиров достигло 3,1 млн человек. Это 12-е место по России — впереди, помимо столичных, по-прежнему аэропорты в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Симферополе, Краснодаре, Уфе и Ростове-на-Дону, но позади остался самарский Курумоч.

Если зарубежных перевозчиков в нашей стране стало больше, то вот с российскими авиакомпаниями, наоборот, были проблемы. В декабре 2013 года, через месяц после авиакатастрофы в Казани, был аннулирован сертификат эксплуатанта авиакомпании «Татарстан» — главного авиаперевозчика региона. Часть судов «Татарстана» перевели в компанию «Ак Барс Аэро», но в 2015 году обанкротилась и она.

10. БКК: кратчайший путь в центр города требует пересмотра?

Строительство Большого Казанского кольца возобновилось в июле 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап — участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской протяженностью 800 м. Протяженность второго этапа БКК от улицы Борисковской до Технической составит 1,2 км. Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе потратит на второй этап Большого Казанского 2,37 млрд рублей. Окончание работ запланировано на 20 августа 2021 года. На пути строительства кольцевой оказались 148 частных домов с участками. Чтобы их снести, городу требуется более 558 млн рублей.

Дорога решит проблему пробок на улице Тульской и прилегающих к ней улицах. Жители Приволжского района будут доезжать по магистральной улице общегородского значения до центра города за 10—15 минут. «Завершив строительство двух километров, очень скоро мы получим закольцованную дорогу, в том числе и линию трамвая, и сможем из «Солнечного города» с проспекта Победы попадать на Авангардную, в центр города и в целом на объездную дорогу со всей современной инфраструктурой: освещением, ливневкой и пешеходными переходами», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Тахир Давлетшин отмечает, что транспортная часть Генплана Казани, который разрабатывался в последние годы (и в чем значительна роль Минтранса), не соответствует требованиям времени и вызывает много нареканий со стороны горожан.



— Транспортное планирование в столице Татарстана зашло в тупик. Маршрут дальнейшего продвижения БКК от Тихорецкой в направлении центра по Магистральной требует пересмотра, — подчеркнул эксперт.

По его словам, «прежнее руководство министерства декларировало свою приверженность к планированию развития транспортной системы республики на научной основе, активно действовал научно-технический совет (НТС) при министерстве, в министерстве работали специалисты по логистике и транспортному планированию, и к их мнению прислушивались».

— К приходу Сафина Миндортранс уже сформировалось как бюджетное учреждение, которое управляет финансовыми потоками, направленными на дорожное строительство, и осуществляет контроль над расходованием средств и строительством дорог, и это положение не изменилось за 10 лет. Министерство любой ценой добивается выделения средств и их освоения, вне связи с рациональным развитием транспортной системы республики в целом, — говорит о недостатках в работе ведомства и не дает расслабляться ее специалистам Давлетшин. — Конечно же, не все плохо. Непрерывно улучшается качество дорог. Реализуются проекты нужные и важные, например, Большое Казанское кольцо.