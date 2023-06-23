Татарстан планирует приобрести за два года около 400 автобусов на газомоторном топливе

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В 2023 и 2024 годах Татарстан планирует приобрести около 400 единиц общественного транспорта на газомоторном топливе. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков.



Миндортранс Татарстана определил текущую потребность в обновлении общественного транспорта в 39 из 45 муниципалитетов. В общей сложности им требуется 474 транспортных средства.

— В 2023—2024 годах Минтрас будет участвовать в федеральных программах по обновлению общественного транспорта. Это программа ГТЛК, в рамках которой планируется приобретение автобусов на газомоторном топливе, в том числе для Казани. И по второй программе, результаты которой пока не сформированы и не оформлены, мы планируем закупить более 100 автобусов на газомоторном топливе. И того где-то в планах около 400 транспортных средств на газомоторном топливе в 2023—2024 годах, — рассказал Айрат Садыков.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Татарстане регулярными пассажирскими перевозками занимаются свыше 1 800 транспортных средств, из которых 1,5 тысячи — на муниципальном сообщении. Из них 41%, или 693 единицы, работают на газомоторном топливе.



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Татьяна Демина